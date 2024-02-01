IKEA снижает цены в Эстонии

«В соответствии с нашим видением улучшения повседневной жизни многих людей, мы хотим предлагать товары по самым доступным ценам, чтобы жители Эстонии могли обустроить свои дома функционально, эстетично и экологично. Мы следим за динамикой как мирового, так и локального рынков и по возможности реагируем снижением цен. Несмотря на текущую нестабильную ситуацию в мировой экономике, мы видим позитивные изменения, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы переносим это снижение затрат туда, где это напрямую приносит пользу нашим клиентам и снижает цены», — говорит Марко Пыдер, руководитель по рынку IKEA в Эстонии.

С 1 февраля IKEA предлагает сниженные цены как в таллиннском магазине, так и в тартуском представительстве, а также онлайн.

Еще более низкая цена, чем раньше, распространяется как на мебель, так и на предметы интерьера