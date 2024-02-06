ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В понедельник украинцы сотворили историю в военном искусстве

Предугадать или определить, когда наступит критический момент, невозможно, но в условиях демократии политический процесс не может бесконечно обновляться только за счет смены министров или чиновников.
Нидерландские истребители
Напряженная тупиковая ситуация в Конгрессе США, безусловно, не оказывает хорошего стратегического эффекта на Украину и побуждает Россию эскалировать наступление на фронтах. Хотя нынешняя активная фаза наступления больше связана с необходимостью российского руководства продемонстрировать успехи на фронте бойцам собственной армии и гражданам России.
Заявление правительства Нидерландов о том, что они передадут Украине еще шесть истребителей F-16, несколько помогло сбалансировать ситуацию. Всего Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя. Фактических сведений о возможном прибытии истребителей в Украину в новой информации нет, и можно предположить, что в большом количестве они не будет применяться в боях в первой половине этого года.
Политические события в стане союзников
В выступлениях премьер-министра Франции Габриэля Атталя и канцлера Германии Олафа Шольца, которые встретились вчера, решительно обещалось увеличить помощь Украине. Стагнация внутренней политики США и постоянная нерешительность по внутриполитическим тактическим соображениям в конечном итоге больше всего вредят самим США.
Как сообщает Politico, Чехия внесла в ЕС предложение ограничить беспрепятственное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны и не позволять им покидать страну, в которой они аккредитованы, без визы. Такое ограничение весьма эффективно препятствовало бы деятельности российских спецслужб и служб безопасности. Однако можно предположить, что большинство европейских стран психологически не готовы ввести такое ограничение.