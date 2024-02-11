Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали публичное выяснение отношений между Каей Каллас и Андрусом Ансипом, выдвижение кандидатуры Андруса Мерило на пост командующего Силами обороны, а также предъявление подозрений в коррупционном преступлении депутату Рийгикогу Тынису Мельдеру.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Ссора Ансипа и Каллас, сенсационный новый командующий Силами обороны, подозрения Тынису Мельдеру
Ругань в Партии реформ
В среду, 7 февраля, премьер-министр Кая Каллас направила открытое письмо соратникам по Партии реформ, в котором было сказано, что Андрус Ансип систематически наносил ущерб репутации партии и не должен баллотироваться на выборах в Европарламент.
Калалс, обращаясь напрямую к Ансипу, указала, что он использовал свое европарламентское положение за пределами Эстонии, чтобы ее очернить. В связи с этим она попросила Ансипа не баллотироваться на выборах в Европарламент, заметив, что он может критиковать партию, правительство и премьера, находясь дома. По словам Каллас, пусть в Европарламент баллотируются те, кто готов защищать интересы Эстонии и готов выполнять функции депутата Европарламента.
Андрус Ансип тоже открыто ответил Кае Каллас, что он всегда защищал принципы Партии реформ и мировоззрение, благодаря которому Партия реформ долгое время оставалась самой сильной партией в Эстонии. Он подтвердил, что не считает, что Кая Каллас хорошо управляла правительством и партией.
Также Ансип отметил, что в уставе Партии реформ указано, что член партии имеет право не соглашаться с текущей политикой партии.
Наконец, Ансип сказал, что примет решение о выдвижении кандидатуры на выборах в Европарламент в конце марта, подчеркнув, что мелочные взгляды и рекомендации Каи Каллас не баллотироваться, скорее, мотивируют его продолжать отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ.
Неожиданный выбор кандидатуры на пост командующего Силами обороны
В среду министр обороны Ханно Певкур объявил о том, что представит парламентской комиссии по государственной обороне для получения оценки и правительству на утверждение в качестве кандидата в командующие Силами обороны полковника Андруса Мерило.
Полковник Андрус Мерило сейчас возглавляет первую пехотную бригаду, раньше он был главой оперативного отдела главного штаба Сил обороны. Мерило также руководил администрацией командующего Силами обороны, Скаутским батальоном и оперативным отделением первой пехотной бригады.
До сих пор эстонская пресса считала наиболее вероятными преемниками Мартина Херема на посту командующего Силами обороны Вейко-Велло Пальма и Вахура Каруса.
Опрошенные Postimees военные эксперты, включая экс-главу Кайтселийта Рихо Юхтеги, подтвердили высочайший профессионализм полковника Андруса Мерило, но назвали выбор в его пользу в определенной степени нелогичным, с учетом того, что такое назначение выглядит чрезмерно «широким шагом» в его карьере.
Предъявление подозрений в преступлении депутату Рийгикогу
В пятницу, 9 февраля, стало известно, что депутату Рийгикогу Тынису Мельдеру, недавно перешедшему в ряды «Отечества» из Центристской партии, предъявили подозрение в коррупции. В связи с этим политик решил покинуть партию «Отечество».
Как сообщили в Полиции безопасности, у ведомства есть основания подозревать, что депутат Рийгикогу Тынис Мельдер мог просить взятку. Кроме того, расследуются подозрения в содействии дачи взятки одному лицу и обещании в даче взятки другому.
Глава партии «Отечество» Урмас Рейнсалу сказал журналистам, что новость о предъявленных Тынису Мельдеру подозрениях во взяточничестве стала неприятным сюрпризом. По словам Рейнсалу, он разочарован. Глава партии напомнил, что Тынис Мельдер вступил в «Отечество» в сентябре прошлого года, почти четыре месяца назад, и свете новых событий Рейнсалу подтвердил, что Мельдер не прошел испытательный срок в «Отечестве».
Отъезд митрополита Евгения
Во вторник, 6 февраля, митрополит Евгений покинул Эстонию, так как срок его вида на жительство истек.
5 февраля 2024 года Департамент полиции и погранохраны официально уведомил митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство.
Очевидно, в ЭПЦ МП имелось понимание, что решение об отказе в продлении вида на жительства едва ли будет пересмотрено, поэтому началась подготовка местной церкви к будущим выборам предстоятеля.
Еще до отъезда митрополита стало известно, что 29 января 2024 года Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата принял решение избрать епископом Тартуским и викарием Таллиннской епархии протоиерея Даниила Леписка.
2 февраля в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе митрополитом Евгением Леписк был пострижен в монашество с именем Даниил.
На следующий день, 3 февраля, Священный синод Русской православной церкви в дистанционном формате утвердил избрание Даниила Леписка в епископа Тартуского, а в воскресенье, 4 февраля, состоялась и сама церемония хиротонии: в том же кафедральном соборе Леписк был рукоположен в епископа Тартуского.
Cупервыигрыш в лотерею
В состоявшейся в среду телепередаче «Большая лото-среда» был разыгран джекпот Bingo loto: житель Эстонии, которому улыбнулась невероятная удача, выиграл 426 671,80 евро.
Счастливый билет был куплен в интернете.