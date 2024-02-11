НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Ссора Ансипа и Каллас, сенсационный новый командующий Силами обороны, подозрения Тынису Мельдеру

В среду министр обороны Ханно Певкур объявил о том, что представит парламентской комиссии по государственной обороне для получения оценки и правительству на утверждение в качестве кандидата в командующие Силами обороны полковника Андруса Мерило.

Андрус Мерило. Фото: Ardi Hallismaa, Kaitsevägi

Полковник Андрус Мерило сейчас возглавляет первую пехотную бригаду, раньше он был главой оперативного отдела главного штаба Сил обороны. Мерило также руководил администрацией командующего Силами обороны, Скаутским батальоном и оперативным отделением первой пехотной бригады.

До сих пор эстонская пресса считала наиболее вероятными преемниками Мартина Херема на посту командующего Силами обороны Вейко-Велло Пальма и Вахура Каруса.

Опрошенные Postimees военные эксперты, включая экс-главу Кайтселийта Рихо Юхтеги, подтвердили высочайший профессионализм полковника Андруса Мерило, но назвали выбор в его пользу в определенной степени нелогичным, с учетом того, что такое назначение выглядит чрезмерно «широким шагом» в его карьере.

Предъявление подозрений в преступлении депутату Рийгикогу

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что депутату Рийгикогу Тынису Мельдеру, недавно перешедшему в ряды «Отечества» из Центристской партии, предъявили подозрение в коррупции. В связи с этим политик решил покинуть партию «Отечество».

Как сообщили в Полиции безопасности, у ведомства есть основания подозревать, что депутат Рийгикогу Тынис Мельдер мог просить взятку. Кроме того, расследуются подозрения в содействии дачи взятки одному лицу и обещании в даче взятки другому.

Тынис Мельдер. Фото: Sander Ilvest / Postimees