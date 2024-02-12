Путин не стал поздравлять нового президента Финляндии, а лидер Казахстана надеется «на тесное сотрудничество»

Александр Стубб 11 февраля 2024 года. Фото: LEHTIKUVA/via REUTERS

«Получил тысячи сообщений и не успел их прочитать, но не видел ни одного сообщения из России», - сказал Стубб в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

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Александр Стубб в том числе отметил, что продолжит поддержку Украины.

«Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинистё (бывший президент Финляндии - прим.ред.)», - ответил Стубб на вопрос о его позиции в отношении Украины.

В августе 2023 года Александр Стубб рассказал, что после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину он написал лично главе МИД РФ Сергею Лаврову. «В своем сообщении я написал: "Пожалуйста, Сергей, сделай что-нибудь. Ты единственный, кто может его остановить"», - цитировали откровения Стубба финские СМИ. По словам теперь уже нового президента Финляндии, тогда через минуту из России пришел ответ: «Кого ты имеешь в виду, [президента Украины Владимира] Зеленского или [президента США Джо] Байдена?» Стубб ответил, что Лавров знает, кого он имел в виду.

Александр Стубб в статусе главы МИД Финляндии встречается в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ноябрь 2008 года. Фото: osce.org

Ранее правительство Финляндии продлило запрет на работу погранпереходов на границе с Россией. Ограничение было введено в ноябре 2023 года из-за гибридной атаки со стороны РФ с использованием просителей международной защиты из третьих стран.