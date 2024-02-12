Кремль объяснил, почему не стал поздравлять Александра Стубба с победой на президентских выборах в Финляндии. Тем временем президент Казахстана в своем поздравлении Стуббу выразил надежду на дальнейшее укрепление долгосрочного сотрудничества и «раскрытие потенциала двусторонних отношений».
Путин не стал поздравлять нового президента Финляндии, а лидер Казахстана надеется «на тесное сотрудничество»
Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, почему Кремль не стал поздравлять Александра Стубба с победой на выборах президента Финляндии.
«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям, и сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественных характер», - цитирует 12 февраля российская пропаганда путинского пресс-секретаря.
11 февраля бывший глава МИД Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов другого бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто.
Песков добавил, что Москва считает избрание нового президента «суверенным делом народа Финляндии». «Поэтому мы можем только уважать выбор финнов», - сказал Песков.
«Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-то диалога и на развитие наших двусторонних отношений», - продолжил оправдываться за молчание Путина его пресс-секретарь.
Тем не менее, Песков выразил надежду на то, что «новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений». В данном цитате Песков говорил не о новом главе российского государства, где 17 марта состоятся свои президентские выборы, а о победителе выборов президента Финляндии.
Сам Александр Стубб в понедельник заявил, что получил тысячи поздравлений с победой но выборах, но только не из России.
«Получил тысячи сообщений и не успел их прочитать, но не видел ни одного сообщения из России», - сказал Стубб в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
Александр Стубб в том числе отметил, что продолжит поддержку Украины.
«Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинистё (бывший президент Финляндии - прим.ред.)», - ответил Стубб на вопрос о его позиции в отношении Украины.
Rus.Postimees еще накануне первого тура выборов президента Финляндии напоминал о давних рабочих контактах Стубба с Москвой.
В августе 2023 года Александр Стубб рассказал, что после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину он написал лично главе МИД РФ Сергею Лаврову. «В своем сообщении я написал: "Пожалуйста, Сергей, сделай что-нибудь. Ты единственный, кто может его остановить"», - цитировали откровения Стубба финские СМИ. По словам теперь уже нового президента Финляндии, тогда через минуту из России пришел ответ: «Кого ты имеешь в виду, [президента Украины Владимира] Зеленского или [президента США Джо] Байдена?» Стубб ответил, что Лавров знает, кого он имел в виду.
Ранее правительство Финляндии продлило запрет на работу погранпереходов на границе с Россией. Ограничение было введено в ноябре 2023 года из-за гибридной атаки со стороны РФ с использованием просителей международной защиты из третьих стран.
На фоне молчания с поздравлениями из Кремля свою радость от победы Стубба не скрывают власти Казахстана.
«Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом Вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под Вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран», – цитирует сайт президента Казахстана поздравительную телеграмму Касым Жомарта Токаева в адрес Александра Стубба.
В 2023 году финская пресса доказала, что Россия использует Казахстан для обхода санкций, когда грузы идут в Центральную Азию из стран ЕС транзитом по территории РФ, но до пункта назначения не доходят. Между Россией и Казахстаном нет таможенного контроля.
Rus.Postimees анализировал эти схемы с экономистом из Казахстана и представителем логистического бизнеса из РФ. Последний спикер даже называл сумму взяток, которые якобы позволяли провозить грузы через финско-российскую границу без усиленного досмотра.