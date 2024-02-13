В Финляндии мошенники притворяются детьми

Мошенники разослали случайным людям не менее 13 000 текстовых сообщений. Сообщения поступали со случайных номеров, но, поскольку жертвы считали, что деньги дойдут до их детей, которые остались без рабочего телефона, они переводили деньги на банковский счет незнакомцев. В общей сложности у жертв данной схемы было украдено около 67 000 евро.

Проведенное полицией расследование установило, что за схемой мошенничества вместе со своими сообщниками стоял 25-летний юноша. Молодые люди доставали деньги из банкоматов и делили их между собой. Главный подозреваемый задержан и находится под стражей.

В прошлом году Ханнес Кельт, руководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции заявил в передаче Krimiraadio на радио Kuku, что мошенники пытаются вызвать у жертв беспокойство, чтобы они вели себя иррационально.