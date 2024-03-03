Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали замена Аго Кыргвеэ на посту руководителя Нарвской больницы, анонсированный уход с военной службы генерал-майора Вейко-Велло Пальма, а также прекрасное выступление биатлониста Якоба Кульбина на домашнем чемпионате мира среди юниров в Отепя.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Скандал в Нарвской больнице, неожиданная отставка генерал-майора, Эстония победила Литву в баскетболе
Смена руководителя Нарвской больницы
В четверг, 29 февраля, совет Нарвской больницы на внеочередном заседании, несмотря на многочисленные протесты, освободил члена правления Аго Кыргвеэ от занимаемой должности. В качестве нового руководителя больницы совет утвердил Юллара Ланно.
Глава совета, депутат Рийгикогу Алексей Евграфов поблагодарил Аго Кыргвеэ за вклад в руководство больницей, подчеркнув, что за три года Кыргвеэ проделал большую работу, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи в Нарве. Однако, указал Евграфов, к сожалению, с его стороны также имели место злоупотребление служебным положением и нарушение финансовой дисциплины. В связи с этим совет принял решение освободить Аго Кыргвеэ от занимаемой должности и назначить нового руководителя больницы.
В тот же день на Ратушной площади собрались нарвские медработники и просто неравнодушные нарвитяне, решившие поддержать Аго Кыргвеэ. На митинг приехал и сам Аго Кыргвеэ.
Медики заранее решили организовать мирный пикет в защиту Кыргвеэ и согласовали его с полицией.
На площади было около двухсот человек, многие принесли плакаты. Плакаты были развернуты в сторону Ратуши: видимо, присутствующие очень хотели, чтобы их увидели и прочитали члены совета Нарвской больницы, собравшиеся для замены Кыргвеэ на посту главы больницы.
Продажа национальной авиакомпании
Тоже в четверг, 29 февраля, правительство Эстонии решило продать авиакомпанию Nordica.
Государство продает Nordica, поскольку компания предлагает аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что компания может начать предлагать услуги перелетов из Таллинна. Таким образом, у компании нет стратегической цели для эстонского государства.
Переход в резерв командира дивизии
На уходящей неделе стало известно, что командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм подал командующему Силами обороны заявление об уходе с действующей военной службы, которое генерал Мартин Херем удовлетворил. Генерал-майор Пальм будет зачислен в резерв с 29 марта.
Пальм заявил прессе, что благодарен людям, с которыми ему пришлось служить, за возможность укреплять и развивать Силы обороны и, в более широком смысле, оборону страны, а также оборонные возможности НАТО. По словам Пальма, он решил, что теперь пришло время передать эстафету новому поколению, и он верит, что наша государственная оборона выполняла, выполняет и в будущем сможет еще лучше выполнять свою основную задачу - защищать Эстонию.
Успех юной биатлонной звезды
Один из самых талантливых эстонских биатлонистов нового поколения, 18-летний Якоб Кульбин завоевал в четверг, 29 февраля, серебряную медаль в масс-старте на юниорском чемпионате мира в Отепя.
Кульбин на четырех огневых рубежах ни разу не промахнулся и финишировал вторым, проиграв норвежцу Касперу Калкенбергу 37,4 секунды. Чемпион также стрелял чисто.
Баскетбольная победа Эстонии над Литвой
В понедельник, 25 февраля, в матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии по баскетболу при полном аншлаге обыграла Литву со счетом 65:59.
На матче, который прошел в Unibet Arena, присутствовал 6471 зритель. Литовцы считаются одной из сильнейших сборных в Европе.