НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Скандал в Нарвской больнице, неожиданная отставка генерал-майора, Эстония победила Литву в баскетболе

Смена руководителя Нарвской больницы

В четверг, 29 февраля, совет Нарвской больницы на внеочередном заседании, несмотря на многочисленные протесты, освободил члена правления Аго Кыргвеэ от занимаемой должности. В качестве нового руководителя больницы совет утвердил Юллара Ланно.

Глава совета, депутат Рийгикогу Алексей Евграфов поблагодарил Аго Кыргвеэ за вклад в руководство больницей, подчеркнув, что за три года Кыргвеэ проделал большую работу, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи в Нарве. Однако, указал Евграфов, к сожалению, с его стороны также имели место злоупотребление служебным положением и нарушение финансовой дисциплины. В связи с этим совет принял решение освободить Аго Кыргвеэ от занимаемой должности и назначить нового руководителя больницы.

Митинг в поддержку Аго Кыргвеэ на Ратушной площади Нарвы. Фото: Diana Harlamova

В тот же день на Ратушной площади собрались нарвские медработники и просто неравнодушные нарвитяне, решившие поддержать Аго Кыргвеэ. На митинг приехал и сам Аго Кыргвеэ.

Медики заранее решили организовать мирный пикет в защиту Кыргвеэ и согласовали его с полицией.

На площади было около двухсот человек, многие принесли плакаты. Плакаты были развернуты в сторону Ратуши: видимо, присутствующие очень хотели, чтобы их увидели и прочитали члены совета Нарвской больницы, собравшиеся для замены Кыргвеэ на посту главы больницы.

Продажа национальной авиакомпании

Тоже в четверг, 29 февраля, правительство Эстонии решило продать авиакомпанию Nordica.