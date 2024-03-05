Передел собственности: в судах России рассматривают иски о национализации 180 компаний

Авторы расследования выяснили, что суммарные активы компаний, которые исходя из судебных решений планируется изъять в пользу государства, составляют около 1,04 трлн рублей. Это около 0,6 процента ВВП России за 2023 год, пишет DW.

Самое большое количество исков о национализации касалось предприятий военно-промышленного комплекса и машиностроения, пищевой и рыбной промышленности, а также портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством. Расследователи отмечают, что чаще всего формальными поводами для изъятия становились незаконное владение собственностью и нарушение антикоррупционного законодательства, а также финансирование Вооруженных сил Украины.

Национализация частных компаний в РФ активизировалась после начала войны в Украине

Количество исков резко выросло после полномасштабного военного вторжения России в Украину. Так, в 2020 и в 2021 годах Генпрокуратура РФ подавала всего по три подобных иска год, а в 2023 году их количество выросло почти в пять раз. Причина тому – ужесточение российского законодательства. В частности, в 2022 году был принят указ, запрещающий сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, а в 2023 году был подписан указ о возможности временного контроля над активами компаний или частных лиц из недружественных государств, который фактически привел к их национализации.

По словам гендиректора «Трансперенси Интернешл - Россия» Ильи Шуманова, национализация оборонного сектора нужна государству для контроля предприятий, работающих на войну в Украине. Компании, занимающиеся строительством, интересуют правительство РФ из-за цен на недвижимость и землю, а рыбный сектор - из-за квот на вылов и флота.

Помимо этого, Шуманов отмечает, что отличительной чертой волны национализации в РФ является участие в ней Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно результатам расследования, материалы ФСБ фигурировали сразу в нескольких судебных исках.