Виновен, но свободен. Выходец из Эстонии осужден в Финляндии за продажу беспилотников в Россию

Уездный суд Восточной Уусимаа Финляндии в четверг признал Габриэля Темина виновным по обвинению в обходе антироссийских санкций и экспорте военного оборудования в РФ.

«Генеральному директору Siberica Oy и Luminor Oy (компания Luminor Oy не имеет никакого отношения к банку Luminor, действующему в Эстонии и других странах Балтии - прим. ред.) предписано вместе с компанией выплатить государству 11 000 евро, - сообщает Helsingin Sanomat 7 марта, уточняя, что Темин останется на свободе. - Гендиректора приговорили к девяти месяцам условно».

СМИ подчеркивают, что это первый приговор в Финляндии, связанный с нарушением санкций против России. При этом прямых доказательств вины Темина найдено не было.

«Суд посчитал, что в деле об экспорте дронов не было представлено ничего, кроме косвенных доказательств. Суд также заявил, в отличие от прокурора, что в деле не доказано, что деятельность Siberica или Luminor осуществлялась из России», - пишет Helsingin Sanomat, уточняя, что некоторые формулировки обвинения строились на ошибках перевода материалов предварительного следствия.

Прокурор требовал приговорить Темина к четырем годам реального лишения свободы, но суд отклонил подавляющее большинство обвинений. В то же время суд согласился с обвинением в том, что подконтрольные бизнесмену компании давали контрольным органам Финляндии недостоверную информацию, когда заявляли, что пункт назначения партий беспилотников находится в Казахстане.