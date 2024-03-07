Первый приговор за обход санкций, введенных в отношении РФ, вынесен в Финляндии 7 марта. Выходец из Эстонии признан виновным в продаже россиянам комплектующих для тысяч беспилотников, но он останется на свободе.
Виновен, но свободен. Выходец из Эстонии осужден в Финляндии за продажу беспилотников в Россию
Уездный суд Восточной Уусимаа Финляндии в четверг признал Габриэля Темина виновным по обвинению в обходе антироссийских санкций и экспорте военного оборудования в РФ.
«Генеральному директору Siberica Oy и Luminor Oy (компания Luminor Oy не имеет никакого отношения к банку Luminor, действующему в Эстонии и других странах Балтии - прим. ред.) предписано вместе с компанией выплатить государству 11 000 евро, - сообщает Helsingin Sanomat 7 марта, уточняя, что Темин останется на свободе. - Гендиректора приговорили к девяти месяцам условно».
СМИ подчеркивают, что это первый приговор в Финляндии, связанный с нарушением санкций против России. При этом прямых доказательств вины Темина найдено не было.
«Суд посчитал, что в деле об экспорте дронов не было представлено ничего, кроме косвенных доказательств. Суд также заявил, в отличие от прокурора, что в деле не доказано, что деятельность Siberica или Luminor осуществлялась из России», - пишет Helsingin Sanomat, уточняя, что некоторые формулировки обвинения строились на ошибках перевода материалов предварительного следствия.
Прокурор требовал приговорить Темина к четырем годам реального лишения свободы, но суд отклонил подавляющее большинство обвинений. В то же время суд согласился с обвинением в том, что подконтрольные бизнесмену компании давали контрольным органам Финляндии недостоверную информацию, когда заявляли, что пункт назначения партий беспилотников находится в Казахстане.
«Материалы, обнаруженные в информационных системах Siberica, показали, что товары были отправлены в Санкт-Петербург. Речь шла об экспорте подпадающих под экспортные ограничения инструментов на сумму несколько тысяч евро из Германии в Россию», - уточняет финская газета.
Избежать тюремного заключения мужчине в том числе помогли данные о том, что финская таможня во время поставок беспилотников в Россию не смогла проинформировать компании Темина о том, подпадает ли товар под ограничения на экспорт. Структуры бизнесмена неоднократно запрашивали разъяснения у таможни перед отправкой груза, пишет финская пресса.
10 000 евро штрафа назначены за спорные сделки на сумму около 400 000 евро. Финская прокуратура требовала ввести запрет для Темина заниматься бизнесом в дальнейшем, но суд с этим требованием не согласился.
Бизнесмен был арестован в сентябре 2023 года. Rus.Postimees сообщал, что он является выходцем из Эстонии, но является гражданином Франции.
Габриэль Темин, который живет в Финляндии с 1991 года, накануне своего ареста прошлой осенью вместе с супругой попал в санкционные списки Минфина США.
О том, что страны Центральной Азии в том числе Казахстан активно используются Россией для обхода санкций Rus.Postimees подробно рассказывал экономист из Казахстана.
«Когда вы идете в банк в Казахстане с желанием поменять в документах о поставках условные дроны на условные парики с накладными ресницами, то есть вы меняете термины в документах, такие контракты без проблем согласовываются в казахстанских банках», - объяснял в октябре 2023 года экономист, исполнительный директор Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбек Абдрахманов.
О роли стран Азии в обходе санкций нам говорил и представитель логистической компании из Санкт-Петербурга.
Небывалый рост экспорта из Эстонии в этот регион Евразии ранее наглядно подтверждали цифры, которые Rus.Postimees получил в Налогово-таможенном департаменте.
В конце февраля 2024 года стало известно, что под санкции США за работу с Россией попала успешная эстонская транспортная компания. Руководство компании заявило Rus.Postimees, что все поставки, за которые бизнесмены попали под санкции, были проверены соответствующими контрольными органами.
В конце зимы «Русская служба Би Би Си» объясняла к чему приведут санкции США и ЕС против третьих стран из-за торговых связей с Россией.