Предложение EKRE снизить НСО на продукты питания и лекарства не нашло поддержки Рийгикогу

Разработанная фракцией EKRE инициатива предусматривала, что парламент предложит правительству снизить ставку налога с оборота на продукты питания и лекарства, но большинство депутатов ее не поддержало.

За то, чтобы данное обращение кабмину было сделано, при необходимых 51 голосе было подано лишь 20.

«Цены на большинство продуктов питания, таких как хлеб, мясо, рыбу, молочные продукты и овощи, за год выросли на 40% и более. Сравнение цен показывает, что все продукты питания подорожали по сравнению с прошлым годом», - пояснил инициативу лидер EKRE Мартин Хельме.