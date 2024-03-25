Пн, 25.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Внимание ⟩ Полиция ищет пропавшего 32-летнего Марко

Postimees rus.postimees.ee
,
Copy
Так выглядит Марко.
Так выглядит Марко. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 32-летнего Марко, пропавшего за границей.

Последний раз родственники контактировали с Марко 20 февраля.

Известно, что 24 февраля Марко должен был вылететь с Кубы в Ригу, а затем приехать в Эстонию, однако на данный момент неизвестно, добрался ли он до Риги.

Оба его телефона выключены.

Марко ростом около 195 см, среднего телосложения, у него короткие каштановые волосы.

Полиция просит всех, кто видел Марко или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх