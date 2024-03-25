Полиция просит помощи в установлении местонахождения 32-летнего Марко, пропавшего за границей.
Внимание ⟩ Полиция ищет пропавшего 32-летнего Марко
Последний раз родственники контактировали с Марко 20 февраля.
Известно, что 24 февраля Марко должен был вылететь с Кубы в Ригу, а затем приехать в Эстонию, однако на данный момент неизвестно, добрался ли он до Риги.
Оба его телефона выключены.
Марко ростом около 195 см, среднего телосложения, у него короткие каштановые волосы.
Полиция просит всех, кто видел Марко или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.