Правительство продлило действие санкций в отношении России и Беларуси

Цель пересмотра санкций - проверить, являются ли введенные санкции по-прежнему необходимыми. Цахкна сказал, что в ситуации, где Россия продолжает свою жестокую агрессию в Украине, а цели Путина остались прежними, единственно верное решение - продлить действие действующих санкций в отношении России и связанных с ней лиц.

Цахкна сказал, что насилие белорусского режима в отношении населения страны, нарушение их прав человека и его связь с российской агрессией в Украине не изменились, поэтому необходимо продолжать применение действующих санкций и в отношении белорусского режима и связанных с ним лиц.

Правительство согласилось с продолжением действия санкций.

«На уровне ЕС мы продолжим работу над тем, чтобы совместно поднять цену войны для России и связанных с агрессией лиц, - сказал Цахкна. - Я рассчитываю на то, что уже в ближайшие месяцы мы договоримся о дополнительном, 14-м пакете санкций».