Видео ⟩ Военный самолет упал в море возле Севастополя

«Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», - написал чиновник в своем Telegram-канале.