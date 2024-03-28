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Видео ⟩ Военный самолет упал в море возле Севастополя

rus.postimees.ee
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В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек.
В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек. Фото: X.com

В Черное море упал военный самолет, пилот катапультировался.

О падении самолета сообщает губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

«Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Осторожно, в видео есть мат!

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