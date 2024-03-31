НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Смена власти в Таллинне, новый министр юстиции, огромный выигрыш в Bingo Loto

Смещение столичного мэра

Во вторник, 26 марта, на своем внеочередном заседании Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, являющемуся председателем Центристской партии.

Вотум недоверия поддержал 41 депутат.

Горсобрание сразу же избрало исполняющего обязанности мэра, которой стала представляющая Социал-демократическую партию Мадле Липпус. Она получила сорок голосов.

Сам Михаил Кылварт сказал на внеочередном заседании горсобрания, что цель вотума недоверия - привести к власти в Таллинне Партию реформ.

Выражение недоверия Кылварту стало возможным после того, как вотум решили поддержать социал-демократы, являвшиеся партнерами центристов по коалиции в Таллинне. Председатель фракции соцдемов в горсобрании Евгений Осиновский сказал 26 марта журналистам, что соцдемы утратили веру в то, что эта коалиция сможет эффективно работать в долгосрочной перспективе. По его словам, это связано с внутренним распадом Центристской партии, которую покинули несколько ее членов.

Евгений Осиновский. Фото: Madis Veltman

Осиновский добавил, что социал-демократы не считают, что те, кто ушел из Центристской партии к настоящему моменту, являются последними. По оценке соцдемов, по отношению к партнеру и общественности будет справедливо, если горсобранию будет предоставлена возможность сформировать новую власть. Осиновский добавил, что торпедированию принятия решения способствовало постановление Таллиннского окружного суда, принятое на прошлой неделе, признающее Центристскую партию виновной в торговле влиянием.