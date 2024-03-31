Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали потеря Михаилом Кылвартом поста мэра Таллинна, назначение нового министра юстиции, а также выигрыш джекпота в лотерее Bingo loto.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Смена власти в Таллинне, новый министр юстиции, огромный выигрыш в Bingo Loto
Смещение столичного мэра
Во вторник, 26 марта, на своем внеочередном заседании Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, являющемуся председателем Центристской партии.
Вотум недоверия поддержал 41 депутат.
Горсобрание сразу же избрало исполняющего обязанности мэра, которой стала представляющая Социал-демократическую партию Мадле Липпус. Она получила сорок голосов.
Сам Михаил Кылварт сказал на внеочередном заседании горсобрания, что цель вотума недоверия - привести к власти в Таллинне Партию реформ.
Выражение недоверия Кылварту стало возможным после того, как вотум решили поддержать социал-демократы, являвшиеся партнерами центристов по коалиции в Таллинне. Председатель фракции соцдемов в горсобрании Евгений Осиновский сказал 26 марта журналистам, что соцдемы утратили веру в то, что эта коалиция сможет эффективно работать в долгосрочной перспективе. По его словам, это связано с внутренним распадом Центристской партии, которую покинули несколько ее членов.
Осиновский добавил, что социал-демократы не считают, что те, кто ушел из Центристской партии к настоящему моменту, являются последними. По оценке соцдемов, по отношению к партнеру и общественности будет справедливо, если горсобранию будет предоставлена возможность сформировать новую власть. Осиновский добавил, что торпедированию принятия решения способствовало постановление Таллиннского окружного суда, принятое на прошлой неделе, признающее Центристскую партию виновной в торговле влиянием.
Именно Осиновский, по данным ряда источников, является основным кандидатом на пост мэра Таллинна, которого должна будет утвердить правящая коалиция в составе реформистов, соцдемов, «Ээсти 200» и «Отечества». Сам Осиновский, однако, 27 марта сказал в студии Postimees, что пока слишком рано говорить о кандидатуре нового мэра, поскольку переговоры о создании новой коалиции еще даже не начались. Осиновский призвал дождаться финального этапа переговоров.
Выход Урмаса Эспенберга из партии EKRE
Член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Эспенберг, который в Таллиннском горсобрании был единственным из фракции EKRE, кто поддержал во вторник вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, решил не дожидаться, пока встанет вопрос о его исключении из EKRE, и решил сам покинуть партию.
На вопрос, почему он решил поддержать вотум недоверия городскому правлению во главе с Центристской партией, Эспенберг ответил: «Потому что за 18 лет возник вариант избавиться от так называемой русской власти в Таллинне. Так что, в любом случае, - здесь не было смысла раздумывать».
27 марта стало известно, что на смену Эспенбергу в горсобрание придет Хелле-Мооника Хельме.
В Кохтла-Ярве руководителям города выдвинули вотум недоверия
28 марта оппозиция в городском собрании Кохтла-Ярве выдвинула вотум недоверия руководителям города, мэру Анри Касело и председателю горсобрания Эдуарду Одинцу, членам Социал-демократической партии.
Восемь депутатов горсобрания, инициировавших вотум недоверия, обвиняют Одинца и Касело в использовании городских денег для личной политической рекламы, что было выявлено комиссией по контролю за финансированием политических партий.
Дело связано с предрождественским видеоприветствием Одинца и Касело, которое было оплачено городской управой в сумме 150 евро. Его Одинец и Касело разместили на своих личных аккаунтах в социальных сетях.
Одинец обвиняется оппозицией и в авторитарном стиле управления, который создал в горсобрании недружелюбную и враждебную атмосферу.
Анри Касело упрекают в неспособности организовать работу городской управы, особенно в сфере образования.
В горсобрании Кохтла-Ярве 25 мест. Коалиция соцдемов и Центристской партии, пришедшая к власти в ноябре прошлого года, до сего времени имела 14 голосов.
Смена министра юстиции
25 марта президент Алар Карис удовлетворил просьбу Калле Лаанета об отставке с поста министра юстиции и по предложению премьер-министра Каи Каллас назначил на этот пост Мадиса Тимпсона. Мадис Тимпсон имеет юридическое образование, в последние годы он работал мэром Вильянди.
Калле Лаанет, в отношении которого возбуждено уголовное дело за аренду квартиры у пасынка, решил уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете появившейся в СМИ новости.
В отношении Лаанета возбуждено дело о правонарушении по статье антикоррупционного закона, касающейся нарушения ограничения деятельности.
Смена министра вступит в силу 1 апреля, когда Мадис Тимпсон принесет присягу в Рийгикогу.
Гигантский куш в Bingo loto
В телепередаче Suur lotokolmapäev в среду, 27 марта, оказался разыгран джекпот лотереи Bingo loto. Обладатель счастливого билета выиграл 305 880,50 евро. Принесший такой большой выигрыш билет был приобретен в интернете.
В прошлый раз джекпот в Bingo loto выиграли 7 февраля, когда жительница острова Сааремаа стала богаче на 426 681 евро с помощью билета, также купленного в интернете. У нее был куплен билет для участия в пяти тиражах, и выигрыш пришелся на как раз последний из них.