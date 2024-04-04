В даркнете есть даже соцсети. Но вам туда лучше не соваться

Насколько законно пользоваться даркнетом? Правда ли, что там полно хакеров и мошенников?

На эти и другие вопросы Rus.Postimees отвечает таллиннский юрист Георгий Джаниашвили (LeadLex Õigusbüroo), специалист по корпоративному праву, ИТ-вопросам и криптовалютам.

Что такое даркнет? Это скрытый сегмент интернета, доступный только через специализированные браузеры.

Для безопасности пользователей даркнет полностью анонимен — для доступа к нему используется зашифрованное соединение между участниками, поясняет Джаниашвили.

Специалисты различают три вида ресурсов в интернете – обычные и всем доступные, так называемый «глубокий интернет» (вполне легальный, сайты не индексируются и используются в служебных целях, например, крупными компаниями) и непосредственно даркнет, полностью скрытый от посторонних глаз.

Для того, чтобы попасть в глубины даркнета, как правило, используется всем доступный и бесплатный браузер Tor – это самый распространенный и простой способ.

«Темный интернет» у многих ассоциируется с хакерами, злом, отмыванием денег и различными противоправными действиями. Но на самом деле все не так ужасно. Это просто другой вид интернета, где происходит, в принципе, то же самое, что и в обычном интернете, только в других условиях. Например, там значительно больше внимания уделяется анонимности», - рассказывает эксперт.

По словам Джаниашвили, в даркнете можно найти все, что угодно, в том числе и привычный всем Facebook.