Тема свежего выпуска подкаста «Экономика360°» - пресловутый даркнет. Теневой интернет, «темная сеть», где, согласно всеобщему убеждению, под покровом анонимности творятся темные-темные дела.
В даркнете есть даже соцсети. Но вам туда лучше не соваться
Насколько законно пользоваться даркнетом? Правда ли, что там полно хакеров и мошенников?
На эти и другие вопросы Rus.Postimees отвечает таллиннский юрист Георгий Джаниашвили (LeadLex Õigusbüroo), специалист по корпоративному праву, ИТ-вопросам и криптовалютам.
Что такое даркнет? Это скрытый сегмент интернета, доступный только через специализированные браузеры.
Для безопасности пользователей даркнет полностью анонимен — для доступа к нему используется зашифрованное соединение между участниками, поясняет Джаниашвили.
Специалисты различают три вида ресурсов в интернете – обычные и всем доступные, так называемый «глубокий интернет» (вполне легальный, сайты не индексируются и используются в служебных целях, например, крупными компаниями) и непосредственно даркнет, полностью скрытый от посторонних глаз.
Для того, чтобы попасть в глубины даркнета, как правило, используется всем доступный и бесплатный браузер Tor – это самый распространенный и простой способ.
«Темный интернет» у многих ассоциируется с хакерами, злом, отмыванием денег и различными противоправными действиями. Но на самом деле все не так ужасно. Это просто другой вид интернета, где происходит, в принципе, то же самое, что и в обычном интернете, только в других условиях. Например, там значительно больше внимания уделяется анонимности», - рассказывает эксперт.
По словам Джаниашвили, в даркнете можно найти все, что угодно, в том числе и привычный всем Facebook.
Кому вообще может понадобиться даркнет, помимо злоумышленников, пытающихся уйти с его помощью от пристального внимания правоохранительных органов?
«Содержимое даркнета – это не обязательно все плохое. Насколько известно, там находится, к примеру, очень много книг, библиотек. Там форумы, можно общаться с людьми. Можно заходить на какие-то сервисы, которые запрещены в твоей стране и блокируются государством», - продолжает юрист.
Скажем, в даркнете могут быть размещены какие-то недоступные из-за цензуры средства массовой информации или сайты оппозиционных организаций, чтобы их не отслеживали власти конкретной страны и не блокировали их действия.
Самый очевидный пример, по словам Джаниашвили, - «это Китай, где все внешние сайты блокируются государственным файрволом. И если китаец, скажем, хочет узнать, что реально происходит в Европе, он, скорей всего, сможет это сделать через даркнет».
Легально ли обычному законопослушному гражданину, скажем, у нас в стране пользоваться даркнетом?
«На законодательном уровне это не запрещено. Нет никакого запрета на использование того же браузера Tor, с помощью которого люди заходят в даркнет», - указывает юрист.
«Вопрос законности возникает в тот момент, когда вы что-то делаете, или, например, используете информацию, которую там добыли. И если вы совершаете какие-то противоправные действия, уже не важно, где вы это делаете – в даркнете, в реальной жизни, в обычном интернете, в комментариях – это будет караться законом согласно законодательству страны, в которой вы живете», - дополняет картину Георгий Джаниашвили.
О чем еще говорим в подкасте?
- Что можно купить в даркнете?
- Как ведутся расчеты в даркнете?
- Как себя обезопасить, каковы элементарные меры предосторожности в даркнете?
- Если я установлю у себя браузер Tor, привлеку ли я этим внимание спецслужб?
- Стоит ли посещать даркнет обычным гражданам просто из любопытства?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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