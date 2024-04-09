Партии не смогли договориться о лишении права голоса граждан РФ на местных выборах

На состоявшейся во вторник встрече шесть парламентских партий не пришли к соглашению относительно того, как действовать в вопросе лишения граждан третьих стран избирательных прав. Однако Социал-демократическая партия (СДПЭ) и Партия реформ твердо заявили, что этот вопрос не может и не должен быть увязан с коалиционными переговорами в Таллинне, пишет ERR.