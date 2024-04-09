На состоявшейся во вторник встрече шесть парламентских партий не пришли к соглашению относительно того, как действовать в вопросе лишения граждан третьих стран избирательных прав. Однако Социал-демократическая партия (СДПЭ) и Партия реформ твердо заявили, что этот вопрос не может и не должен быть увязан с коалиционными переговорами в Таллинне, пишет ERR.
Партии не смогли договориться о лишении права голоса граждан РФ на местных выборах
Представитель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал ERR, что единогласного решения лишить права голоса неграждан на собрании принято не было, и они не начнут собирать подписи за изменение конституции.
В то же время социал-демократы исключили, что какое-либо соглашение об избирательных правах неграждан может быть достигнуто в ходе переговоров в Таллинне.
Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Кельдо также сказал, что вопрос об избирательных правах неграждан не подходит для обсуждения на коалиционных переговорах в Таллинне.