В первые выходные мая трамвайное движение в направлении Копли будет приостановлено

В это время на участке между Копли и бульваром Мере вместо трамвайных линий № 1, 2 и 5 будет курсировать замещающий автобус № 52. Приостановка трамвайного движения связана с временными строительными работами на остановке «Линнахалль» и строительством разворотного кольца для трамваев на стадионе у бастиона Скооне.

С 6 мая до середины августа в направлении Копли будет функционировать временная трамвайная линия № 1, следующая по маршруту Копли-Линнахалль. Временная остановка «Линнахалль» будет построена на разворотном кольце. В этот период, с мая по середину августа, в рамках строительства трамвайной линии к Старому порту на бульваре Мере и бульваре Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. Трамваи № 2 и 5 в это время курсировать не будут.