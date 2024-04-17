По словам главы МИДа Маргуса Цахкна, Эстония продолжает прилагать дипломатические усилия, чтобы находившийся на борту захваченного в Ормузском проливе судна житель Эстонии смог вернуться домой.
МИД продолжает добиваться освобождения жителя Эстонии, находившегося на захваченном Ираном судне
«Мы продолжаем общение с посольством Ирана в Хельсинки и тесно сотрудничаем с Португалией, под флагом которой шло захваченное судно. Португалия оказывает на Иран давление для освобождения экипажа судна и в Лиссабоне, и в Тегеране, в этой связи идет тесный обмен информацией между Министерством иностранных дел Португалии и посольством Эстонии в Лиссабоне», - сказал Цахкна.
«Мы также поддерживаем общение с близкими находившегося на борту судна жителя Эстонии и компанией-оператором судна MSC, которая заверила, что с членами экипажа все в порядке и они смогли связаться со своими семьями», - добавил министр.
Эстония также представила обзор процесса освобождения жителя Эстонии по видеосвязи на прошедшей во вторник вечером неформальной встрече глав МИДов стран ЕС и призвала все страны поднимать вопрос об освобождении экипажа судна в общении с Ираном.