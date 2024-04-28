ФОТО В Тарту у моста столкнулись легковушка и городской автобус

Водителю легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу, пассажиры обоих транспортных средств не пострадали.

По словам представителя полиции Пирьо Нейссаара, столкновение, согласно предварительным данным, произошло из-за того, что водитель легковушки не уступил дорогу автобусу.

Как рассказывает Нейссааар, и 78-летний водитель Peugeot, и 62-летний водитель автобуса были трезвы.

Не прошло и десяти минут после столкновения, как на место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

Движение в районе моста было восстановлено почти через час после ДТП.

Многочисленных пассажиров попавшего в аварию городского автобуса забрал другой, вскоре прибывший ему на замену.