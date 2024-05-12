Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали объявление эстонским парламентом Московского патриархата организацией, поддерживающей российскую агрессию, прошедшие без каких-либо эксцессов мероприятия по случаю даты 9 мая, а также возвращение в Эстонию освобожденного моряка с судна MSC Aries.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Заявление Рийгикогу о Московском патриархате, спокойное 9 мая, возвращение в Эстонию освобожденного в Иране моряка
Заявление парламента Эстонии о Московском патриархате
В понедельник, 6 мая, Рийгикогу объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию. Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь.
Заявление было инициировано депутатами Рийгикогу по предложению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, который ведет переговоры с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) с целью убедить ее отказаться от подчинения находящемуся в Москве патриарху Кириллу, который открыто поддерживает российскую агрессию против Украины и российский режим.
На следующий день министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил в соцсетях, что встретился с представителями двух действующих в Эстонии православных церквей, чтобы найти решения проблемы безопасности, возникшей в религиозном мире.
Ляэнеметс заверил, что деятельность всех церквей и приходов, подчиненных Эстонской Православной Церкви Московского патриархата, должна быть возможна и в будущем. «Но условием для этого является то, что и юридически, и по существу они должны разорвать связи с Московским патриархатом».
Он добавил, что на встрече объяснил угрозу безопасности и обратил внимание на роль и ответственность России.
Провал вотума недоверия министру образования
Тоже в понедельник, 6 мая, на пленарном заседании Рийгикогу провалился вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас. За вынесение недоверия проголосовали 25 членов Рийгикогу, против были 60.
30 апреля EKRE и Центристская партия инициировали вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас, обвинив ее в неспособности разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.
Спокойно прошедшее 9 мая
В четверг, 9 мая, по всей Эстонии с размахом отметили День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Кроме того, в четверг многие люди отправились на кладбища, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
По cообщению полиции, 9 мая прошло без серьезных нарушений.
Удалось избежать серьезных нарушений, однако было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым начаты производства о проступке.
В Нарве во время концерта по случаю Дня Европы произошел неприятный инцидент: люди с плакатами цвета украинского флага и флагами ЕС подверглись словесным нападкам со стороны зрителей концерта. В ситуацию оперативно вмешалась полиция.
В Таллинне полиция выявила три нарушения, связанных с символикой страны-агрессора. В Ида- и Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано 24 нарушения, большая часть из которых также была связана с символикой страны-агрессора. 12 нарушений были связаны с размещением символики в Интернете, а четыре - с нарушениями в общественных местах. В отношении восьми человек полиция возбудила дело в связи с нарушениями общественного порядка, так как они употребляли алкоголь в общественном месте.
Возвращение в Эстонию освобожденного моряка с MSC Aries
Освобожденный в четверг, 9 мая, моряк из Эстонии Александр, находившийся на борту судна MSC Aries, захваченного в Ормузском проливе 13 апреля, в пятницу, 10 мая, вернулся домой. Освобожденного моряка в аэропорту встречал министр иностранных дел Маргус Цахкна, а также родные.
Маргус Цахкна сказал, что он очень рад, что спустя почти месяц после захвата судна Ираном удалось вернуть нашего человека домой к его близким. По словам Цахкна, это потребовало чрезвычайных мер от наших дипломатов, а также прямых контактов с Ираном на уровне министров иностранных дел.
Цахкна выразил признательность эстонским дипломатам, которые содействовали разрешению этого инцидента.
Вызов в МИД временного поверенного в делах России
В среду, 8 мая, МИД вызвал временного поверенного в делах России в связи с помехами в сигнале GPS.
МИД в своем сообщении указал: «Российское вмешательство в спутниковую навигацию с течением времени становится все более частым, создавая путаницу и серьезно влияя на гражданскую авиацию. Этим действием Россия нарушает Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), который запрещает такого рода вмешательство, и мы передали это сообщение российскому временному генерал-адъютанту».
Как сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Россия нанесла серьезный ущерб воздушному сообщению в нашем регионе, заглушив сигнал GPS, самым ярким проявлением чего стала приостановка полетов между Хельсинки и Тарту.
Ранее Цахкна обсудил опасность глушения GPS с государствами-членами ЕС и союзниками по НАТО, а на прошлой неделе этот вопрос был поднят в Североатлантическом совете.
Открытие в Нарве исторической площади
В среду, 8 мая, в Нарве наконец была официально открыта достроенная в конце прошлого года Стокгольмская площадь, располагающаяся рядом с Нарвской ратушей.
По случаю открытия площади и запуска фонтана на ней в Нарве устроили праздник накануне Дня Европы.
Общей целью проекта является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы. Открытие Стокгольмской площади создаст условия для возникновения малых предприятий в квартале Ратуши, что в свою очередь даст толчок к развитию исторического центра старого города и подбодрит предприятия инвестировать в эту часть города. Привлекательное изменение старого города увеличит в Нарве количество туристов.
С приветственными словами и словами благодарности тем, кто принимал участие в строительстве площади, выступили мэр Нарвы Яан Тоотс, посол Швеции Ингрид Терсман и директор финского института Ханнеле Валкеэниеми.