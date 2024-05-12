НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Заявление Рийгикогу о Московском патриархате, спокойное 9 мая, возвращение в Эстонию освобожденного в Иране моряка

30 апреля EKRE и Центристская партия инициировали вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас, обвинив ее в неспособности разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.

Спокойно прошедшее 9 мая

В четверг, 9 мая, по всей Эстонии с размахом отметили День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Кроме того, в четверг многие люди отправились на кладбища, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

В Нарве было разрешено возложение цветов на братскую могилу погибших во время Второй мировой войны. Фото: Ilja Smirnov

По cообщению полиции, 9 мая прошло без серьезных нарушений.

Удалось избежать серьезных нарушений, однако было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым начаты производства о проступке.

В Нарве во время концерта по случаю Дня Европы произошел неприятный инцидент: люди с плакатами цвета украинского флага и флагами ЕС подверглись словесным нападкам со стороны зрителей концерта. В ситуацию оперативно вмешалась полиция.

В Таллинне полиция выявила три нарушения, связанных с символикой страны-агрессора. В Ида- и Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано 24 нарушения, большая часть из которых также была связана с символикой страны-агрессора. 12 нарушений были связаны с размещением символики в Интернете, а четыре - с нарушениями в общественных местах. В отношении восьми человек полиция возбудила дело в связи с нарушениями общественного порядка, так как они употребляли алкоголь в общественном месте.

Возвращение в Эстонию освобожденного моряка с MSC Aries