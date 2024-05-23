Колонка Postimees Новая фаза гибридной войны России выглядит отчаянно

Однако если Крым пал, как падает спелое яблочко с самой высокой ветки, дальнейший захват становится все более сложным. О Херсоне, Одессе и Запорожье Путин больше особо не говорит. Ключевыми словами последних лет были Бахмут, Авдеевка и Волчанск. Было бы здорово компенсировать низкую позицию чем-то, что позволило бы дискредитировать НАТО, но не требовало бы чрезмерно высокого риска или военного вклада. Нет ничего лучше путаницы с морскими границами НАТО, потому что трудно провести границу на воде. Почему бы не попробовать сделать это на пляже, проведя линию прутом по песку? Что тогда предпримут финны? Они действительно начнут минировать акваторию или отправят корабли?