Rus.PM продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня мы обсудим зеленые, цифровые и налоговые изменения, а также проблему культурных войн в ЕС. Просчитаны ли риски?
ЕВРОДЕБАТЫ–24 ⟩ Марина Кальюранд vs Кристина Каллас: зеленые, цифровые и налоговые вызовы
В дискуссии примут участие первый номер предвыборного списка социал-демократов, евродепутат Марина Кальюранд и кандидат в евродепутаты от партии „Ээсти 200“, министр образования Кристина Каллас. Следите за беседой в 15:15!
- Каков вклад ЕС в науку и образование? Что нужно менять?
- Как контролировать искусственный интеллект?
- Назревают ли перемены в социальной политике ЕС?
- Возможно ли улучшение жизни простого человека?
- Нужны ли коррективы в зеленой политике ЕС?
- Как помочь сельскому хозяйству ЕС и Эстонии?
- Почему Эстония против цифрового налога?
- Что не так с миграционной политикой ЕС?
- Как избежать культурных войн и конфликтов между общинами?