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ЕВРОДЕБАТЫ–24 Марина Кальюранд vs Кристина Каллас: зеленые, цифровые и налоговые вызовы

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Rus.PM продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня мы обсудим зеленые, цифровые и налоговые изменения, а также проблему культурных войн в ЕС. Просчитаны ли риски?

В дискуссии примут участие первый номер предвыборного списка социал-демократов, евродепутат Марина Кальюранд и кандидат в евродепутаты от партии „Ээсти 200“, министр образования Кристина Каллас. Следите за беседой в 15:15!

  • Каков вклад ЕС в науку и образование? Что нужно менять?
  • Как контролировать искусственный интеллект?
  • Назревают ли перемены в социальной политике ЕС?
  • Возможно ли улучшение жизни простого человека?
  • Нужны ли коррективы в зеленой политике ЕС?
  • Как помочь сельскому хозяйству ЕС и Эстонии?
  • Почему Эстония против цифрового налога?
  • Что не так с миграционной политикой ЕС?
  • Как избежать культурных войн и конфликтов между общинами?
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