Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина уже имеет возможности для нанесения ударов западным оружием по военным объектам на территории РФ.
«Право на самооборону закреплено в Уставе ООН. Часть союзников никогда не вводили ограничений. Например, Великобритания с крылатыми ракетами. Так что это то, что уже происходит», - цитирует 30 мая слова Столтенберга испанская газета La Vanguardia.
«Киев имеет право на защиту. А мы имеем право помочь ему реализовать это право. В том числе посредством атак на законные военные объекты в России», - добавил генеральный секретарь НАТО.
По итогам встречи министров обороны ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что из тех, кто вводил запрет на применение по целям в РФ переданного Украине оружия, пока лишь две страны готовы снять эти ограничения.
29 мая о снятии такого запрета сообщила Финляндия, которая оказывает активную поддержку Украине поставками со своих оружейных складов.
Москва пока не комментировала решение Хельсинки, но 28 мая Владимир Путин заявил, что в случае начала применения западного дальнобойного оружия по территории РФ он примет решение о создании так называемой «санитарной зоны» на территориях, которые граничат с Россией.
Эту идею Путин озвучивал еще в марте, но без пояснений, каким именно образом может быть создана эта зона, откуда будет невозможно применять дальнобойное оружие. Заявление прозвучало на фоне первых за полвека учений российской армии по отработке применения тактического ядерного оружия.
О запрете на применение западного оружия по территории России сегодняшняя редакционная колонка Postimees - «Огонь по оккупантам!».
Дискуссия о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России совпала с дискуссией о возможности отправки солдат стран НАТО в Украину.
«У нас нет никаких планов отправлять войска НАТО в Украину и становиться частью конфликта», - заявил генсек альянса 28 мая по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
О том, что союзники уже работают в Украине вместе с бойцами ВСУ ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Есть страны, которые уже обучают солдат на месте [в Украине]», - 20 мая цитировало слова Каллас издание Financial Times.
Это заявление моментально было прокомментировано в Москве. Официальный представитель МИД РФ выразила надежду на дальнейшую открытость Каллас по острому вопросу.
После этого премьер-министр Эстонии заявила, что решение об отправке эстонских военных в Украину будет принимать Рийгикогу, а их возможная гибель не приведет к втягиванию НАТО в войну с Россией.