На трети границы с Россией на реке Нарове нет полноценного пограничного контроля

«Сейчас активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, там появятся пять позиций. Затем будут районы Кыргесоо и Кароли. Следующие девять позиций мониторинга будут построены между Мустайыэ и Кароли, а патрульные дороги и подъездные пути будут созданы в рамках второго этапа», - цитирует 3 июня ERR руководителя проекта строительства восточной границы PPA Мерле Тикк.

Пять новых станций могут быть достроены к концу года, а все 76 километров границы на Нарове будут покрыты радарами через три года. Всего появится 14 новых станций. На данный момент системами мониторинга охвачено около 70 процентов пограничной реки.

В PPA утверждают, что реализация этого проекта, стоимость которого оценивается в 14 миллионов евро, позволит пограничникам видеть все, что происходит на реке, включая движение беспилотников в приграничных зонах.

Сотрудник PPA дежурит на берегу Наровы во время перемещения вдоль границы с Россией пограничных катеров с президентами Эстонии и Исландии на борту. Речная прогулка Алара Кариса и Гвюдни Йоуханнессона состоялась ровно за неделю до инцидента, когда сотрудники ФСБ демонтировали и увезли световые буи Эстонии. Фото: Postimees / Scanpix Baltics

Мерле Тикк признала, что в настоящее время денег на все необходимые работы не хватает.

«Сегодня действительно существует небольшая нехватка средств, особенно в части оборудования для мониторинга, но мы активно и постоянно работаем с министерством над привлечением внешнего финансирования для приобретения оборудования, - сказала Тикк. - Надеемся, что недостающие средства на оборудование для мониторинга речной границы также будут найдены».