Департамент полиции и погранохраны (PPA) приступил к строительству пяти новых станций мониторинга водной границы Эстонии с Россией. Сообщается, что такими системами мониторинга оснащено только 70 процентов границы на Нарове.
На трети границы с Россией на реке Нарове нет полноценного пограничного контроля
«Сейчас активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, там появятся пять позиций. Затем будут районы Кыргесоо и Кароли. Следующие девять позиций мониторинга будут построены между Мустайыэ и Кароли, а патрульные дороги и подъездные пути будут созданы в рамках второго этапа», - цитирует 3 июня ERR руководителя проекта строительства восточной границы PPA Мерле Тикк.
Пять новых станций могут быть достроены к концу года, а все 76 километров границы на Нарове будут покрыты радарами через три года. Всего появится 14 новых станций. На данный момент системами мониторинга охвачено около 70 процентов пограничной реки.
В PPA утверждают, что реализация этого проекта, стоимость которого оценивается в 14 миллионов евро, позволит пограничникам видеть все, что происходит на реке, включая движение беспилотников в приграничных зонах.
Мерле Тикк признала, что в настоящее время денег на все необходимые работы не хватает.
«Сегодня действительно существует небольшая нехватка средств, особенно в части оборудования для мониторинга, но мы активно и постоянно работаем с министерством над привлечением внешнего финансирования для приобретения оборудования, - сказала Тикк. - Надеемся, что недостающие средства на оборудование для мониторинга речной границы также будут найдены».
О том, что для финансирования проектов в сфере безопасности, нужно привлекать не только государственные ресурсы, но и ресурсы бизнеса, ранее заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. 31 мая министр сказал, что для создания системы контроля за беспилотниками России, которые регулярно летают через границу, муниципалитетам и частному сектору необходимо будет оказать помощь государству в этом проекте. По его данным телекоммуникационные компании в других странах уже думают о том, как защитить свои мачты связи от дронов.
Новость о строительстве новых эстонских станций мониторинга на Нарове пришла через десять дней после того, как сотрудники пограничного управления ФСБ демонтировали и увезли в Россию несколько световых буев Эстонии, которые нужны для навигации.
МИД Эстонии на прошлой неделе сообщал Rus.Postimees, что Россия не ответила на требования вернуть буи. Россия никак не комментировала произошедшее.
Что делать с этим пограничным инцидентом Rus.Postimees спрашивал у депутатов всех фракций Рийгикогу.
Ранее в 2024 году Rus.Postimees первым сообщил о том, что Россия устанавливает военные компоненты на свои вышки сотовой связи вдоль границы с Эстонией. Проблемы с навигацией, которые вызваны действиями России, позже признали и военные и гражданские власти. Из-за сбоев в работе GPS временно прекращалось авиасообщение между Финляндией и Тарту.