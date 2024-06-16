Король Испании посетит Эстонию с официальным визитом в канун Иванова дня

Президент Алар Карис встретится с Его Величеством королем Испании Филиппом VI, который прибудет в Эстонию с официальным визитом в воскресенье, 23 июня. Визит, посвященный углублению сотрудничества в области безопасности и обороны, подтвердит тесные отношения между Эстонией и Испанией.