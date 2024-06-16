Президент Алар Карис встретится с Его Величеством королем Испании Филиппом VI, который прибудет в Эстонию с официальным визитом в воскресенье, 23 июня. Визит, посвященный углублению сотрудничества в области безопасности и обороны, подтвердит тесные отношения между Эстонией и Испанией.
Король Испании посетит Эстонию с официальным визитом в канун Иванова дня
Карис и Филипп VI встретятся в резиденции президента в Кадриорге, вместе посетят многоцелевой десантный корабль ВМС Испании «Хуан Карлос I», который прибудет в порт Таллинна. Президент Эстонии также проведет официальный ужин в честь короля Испании.
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Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.