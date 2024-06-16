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Король Испании посетит Эстонию с официальным визитом в канун Иванова дня

rus.postimees.ee
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Король Испании Филипп VI.
Король Испании Филипп VI. Фото: Casa De S.M. El Rey

Президент Алар Карис встретится с Его Величеством королем Испании Филиппом VI, который прибудет в Эстонию с официальным визитом в воскресенье, 23 июня. Визит, посвященный углублению сотрудничества в области безопасности и обороны, подтвердит тесные отношения между Эстонией и Испанией.

Карис и Филипп VI встретятся в резиденции президента в Кадриорге, вместе посетят многоцелевой десантный корабль ВМС Испании «Хуан Карлос I», который прибудет в порт Таллинна. Президент Эстонии также проведет официальный ужин в честь короля Испании.

Король Испании посетит Рийгикогу, где встретится со спикером Лаури Хуссаром.

Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.

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