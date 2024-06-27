Что показывают исследования качества воды на морских и озерных пляжах Эстонии? Можно ли не опасаться запретов на купание в разгар жары? Где самое теплое море в Эстонии?
Студия Postimees: купайтесь на здоровье?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник Департамента здоровья по вопросам окружающей среды Наталья Шубина. Следите за эфиром в 14:00!
- Все ли пляжи готовы к купальному сезону?
- О чем говорят исследования качества воды?
- Угрожают ли пляжам бактерии и водоросли?
- Много ли в Эстонии проблемных пляжей?
- Фиолетовый флаг Штромке больше не грозит?
- Увеличилось ли количество голубых флагов?
- Прогрелась ли вода до приемлемых температур?
- Какова ситуация на озерах?