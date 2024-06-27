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Студия Postimees: купайтесь на здоровье?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что показывают исследования качества воды на морских и озерных пляжах Эстонии? Можно ли не опасаться запретов на купание в разгар жары? Где самое теплое море в Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник Департамента здоровья по вопросам окружающей среды Наталья Шубина. Следите за эфиром в 14:00!

  • Все ли пляжи готовы к купальному сезону? 
  • О чем говорят исследования качества воды?
  • Угрожают ли пляжам бактерии и водоросли?
  • Много ли в Эстонии проблемных пляжей? 
  • Фиолетовый флаг Штромке больше не грозит?
  • Увеличилось ли количество голубых флагов?
  • Прогрелась ли вода до приемлемых температур?
  • Какова ситуация на озерах?
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