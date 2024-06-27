ВСЕ НА ПЛЯЖ? Оценка качества воды: Штромка избавилась от фиолетового флага, Пярну лишился голубого

– В отличие от невидимых сине-зеленых водорослей, простейшие водоросли сразу бросаются в глаза. Они быстро размножаются в теплой воде и под воздействием жизнедеятельности человека (сточные и сельскохозяйственные воды и пр.). Обычные водоросли не представляют никакой опасности, но визуально вызывают не самые приятные ощущения.

Эти водоросли нужно убирать с пляжей, чтобы они не накапливались на берегу и не разлагались. Вопрос упирается в уборку пляжей, а это уже зона ответственности местных самоуправлений.

– Много ли в Эстонии проблемных пляжей?

– В минувшем году постоянный запрет на купание действовал на пляже Раэкюла. Нестабильное качество воды – в канале Анне. На столичном пляже Штромка / Пельгуранд качество воды признано приемлемым (piisav – по-эст.), все пробы этого года – хорошие.

Оценка качества воды на пляже Штромка: 2019 / 2020 гг. – неудовлетворительно, 2021 / 2022 гг. – хорошо, 2023 г. – достаточно (удовлетворительно – прим.ред.).

Это говорит о том, что в целом качество воды на пляже Штромка / Пельгуранд – нестабильное.

– Мы хорошо помним, что на Штромке два сезона подряд прошли под фиолетовым флагом. На данный момент ситуация выглядит более обнадеживающей?

– Хотелось бы на это надеяться. В минувшие два года проблемы были обусловлены нефтезагрязнением. В итоге там были проведены масштабные работы по ликвидации загрязнения. Будем надеяться на хорошее микробиологическое качество воды на этом пляже.