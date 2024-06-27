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ВСЕ НА ПЛЯЖ? Оценка качества воды: Штромка избавилась от фиолетового флага, Пярну лишился голубого

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Вода теплеет, но растут другие риски
  • Сине-зеленые водоросли уже близко
  • Два пляжа сохранили голубой флаг

Что показывают исследования качества воды на морских и озерных пляжах Эстонии? Можно ли не опасаться запретов на купание в разгар жары? Где самое теплое море в Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник Департамента здоровья по вопросам здоровья окружающей среды Наталья Шубина

Выдержки из беседы:

– Все ли пляжи готовы к купальному сезону? Можно ли не опасаться запретов на купание в разгар жары?

– Первые пробы воды берутся уже до начала купального сезона. В этом году все показатели на пляжах были очень хорошими.

Мы исследуем воду по микробиологическим показателям, которые могут сигнализировать о потенциальной опасности заболеть кишечными инфекциями.

– Угрожают ли нашим пляжам бактерии-вибрионы?

– Такие исследования проводятся в Балтийском море начиная с 2019 года. Вибрионы – это огромная группа бактерий, насчитывающая больше 200 видов. Среда обитания – морская вода. Самый известный – холерный вибрион, который в наших широтах не выявляется. В Балтийском море появляются другие вибрионы, которые могут вызывать гнойничковые поражения кожи, воспаление наружного и среднего уха. При употреблении морепродуктов, зараженных этими вибрионами, могут возникать поражения желудочно-кишечного тракта.

На таллиннских пляжах о потенциальных опасностях, в том числе о вибрионах и сине-зеленых водорослях, предупреждает фиолетовый флаг.

– Далеко ли от пляжей Эстонии сине-зеленые водоросли – индикаторы загрязнения морской воды?

– Накануне Эстонский институт моря сообщил о приближении сине-зеленых водорослей к нашим берегам. Сейчас вода пока чистая и опасности нет, однако течения и дальнейшее повышение температуры воды сделают свое дело. Риски растут.

– Продолжат ли атаковать наши пляжи обычные водоросли с неприятным и хорошо всем знакомым запахом?

– В отличие от невидимых сине-зеленых водорослей, простейшие водоросли сразу бросаются в глаза. Они быстро размножаются в теплой воде и под воздействием жизнедеятельности человека (сточные и сельскохозяйственные воды и пр.). Обычные водоросли не представляют никакой опасности, но визуально вызывают не самые приятные ощущения.

Эти водоросли нужно убирать с пляжей, чтобы они не накапливались на берегу и не разлагались. Вопрос упирается в уборку пляжей, а это уже зона ответственности местных самоуправлений.

– Много ли в Эстонии проблемных пляжей?

– В минувшем году постоянный запрет на купание действовал на пляже Раэкюла. Нестабильное качество воды – в канале Анне. На столичном пляже Штромка / Пельгуранд качество воды признано приемлемым (piisavпо-эст.), все пробы этого года – хорошие.

Оценка качества воды на пляже Штромка: 2019 / 2020 гг. – неудовлетворительно, 2021 / 2022 гг. – хорошо, 2023 г. – достаточно (удовлетворительноприм.ред.).

Это говорит о том, что в целом качество воды на пляже Штромка / Пельгуранд – нестабильное.

– Мы хорошо помним, что на Штромке два сезона подряд прошли под фиолетовым флагом. На данный момент ситуация выглядит более обнадеживающей?

– Хотелось бы на это надеяться. В минувшие два года проблемы были обусловлены нефтезагрязнением. В итоге там были проведены масштабные работы по ликвидации загрязнения. Будем надеяться на хорошее микробиологическое качество воды на этом пляже.

– Вы не располагаете данными, что кто продолжает мутить воду в Коплиском заливе?

– Это вопрос к службе охраны природы. Мы такими данными сейчас не располагаем.

– Помимо мазутного пятна, проблема усугублялась поступлением на пляж сточных вод из окрестных домохозяйств…

– Эта проблема ликвидирована. Все домохозяйства были подсоединены к канализации.

– Увеличилось ли количество голубых флагов в этом сезоне?

– Голубой флаг присваивается пляжу, где качество воды – отличное. В этом году о синем флаге ходатайствовало три пляжа, но получили высокую оценку только два из них. Это пляжи Пирита и Пикакари. К сожалению, пляж Пярну остался без голубого флага. Качество воды на нем признано не отличным, а хорошим.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: купайтесь на здоровье? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: купайтесь на здоровье? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Madis Veltman
  • Все ли пляжи готовы к купальному сезону? 
  • О чем говорят исследования качества воды?
  • Угрожают ли пляжам бактерии и водоросли?
  • Много ли в Эстонии проблемных пляжей? 
  • Фиолетовый флаг Штромке больше не грозит?
  • Увеличилось ли количество голубых флагов?
  • Прогрелась ли вода до приемлемых температур?
  • Какова ситуация на озерах?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo  

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