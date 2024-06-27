ВСЕ НА ПЛЯЖ? Оценка качества воды: Штромка избавилась от фиолетового флага, Пярну лишился голубого

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник Департамента здоровья по вопросам здоровья окружающей среды Наталья Шубина.
– Все ли пляжи готовы к купальному сезону? Можно ли не опасаться запретов на купание в разгар жары?
– Первые пробы воды берутся уже до начала купального сезона. В этом году все показатели на пляжах были очень хорошими.
Мы исследуем воду по микробиологическим показателям, которые могут сигнализировать о потенциальной опасности заболеть кишечными инфекциями.
– Угрожают ли нашим пляжам бактерии-вибрионы?
– Такие исследования проводятся в Балтийском море начиная с 2019 года. Вибрионы – это огромная группа бактерий, насчитывающая больше 200 видов. Среда обитания – морская вода. Самый известный – холерный вибрион, который в наших широтах не выявляется. В Балтийском море появляются другие вибрионы, которые могут вызывать гнойничковые поражения кожи, воспаление наружного и среднего уха. При употреблении морепродуктов, зараженных этими вибрионами, могут возникать поражения желудочно-кишечного тракта.
На таллиннских пляжах о потенциальных опасностях, в том числе о вибрионах и сине-зеленых водорослях, предупреждает фиолетовый флаг.
– Далеко ли от пляжей Эстонии сине-зеленые водоросли – индикаторы загрязнения морской воды?
– Накануне Эстонский институт моря сообщил о приближении сине-зеленых водорослей к нашим берегам. Сейчас вода пока чистая и опасности нет, однако течения и дальнейшее повышение температуры воды сделают свое дело. Риски растут.
– Продолжат ли атаковать наши пляжи обычные водоросли с неприятным и хорошо всем знакомым запахом?