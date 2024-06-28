Можно ли не выйти на работу в экстремальную жару? Как избежать прогула? Возможны ли в Эстонии сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста? На что жалуются в Трудовую инспекцию в знойную пору?
Студия Postimees: можно ли не выйти на работу в жару?
На вопросы rus.Postimees ответит в студии консультант Трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг. Смотрите интервью в 9:00!
- Будет ли Трудовая инспекция останавливать работу в помещениях с высокой температурой воздуха?
- Каковы главные требования к рабочей среде при аномальной жаре?
- Положены ли дополнительные перерывы за счет работодателя?
- Обоснован ли сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста?
- В каких случаях работник может ходатайствовать о дополнительном перерыве или гибком графике?
- Можно ли не выйти на работу? Когда это не будет считаться прогулом?
- Как потребовать установить в рабочем помещении кондиционер?