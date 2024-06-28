Пт, 28.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: можно ли не выйти на работу в жару?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Можно ли не выйти на работу в экстремальную жару? Как избежать прогула? Возможны ли в Эстонии сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста? На что жалуются в Трудовую инспекцию в знойную пору?

На вопросы rus.Postimees ответит в студии консультант Трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг. Смотрите интервью в 9:00!

  • Будет ли Трудовая инспекция останавливать работу в помещениях с высокой температурой воздуха?
  • Каковы главные требования к рабочей среде при аномальной жаре?
  • Положены ли дополнительные перерывы за счет работодателя?
  • Обоснован ли сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста?
  • В каких случаях работник может ходатайствовать о дополнительном перерыве или гибком графике?
  • Можно ли не выйти на работу? Когда это не будет считаться прогулом?
  • Как потребовать установить в рабочем помещении кондиционер?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх