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НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ Полиция ищет пропавшего 31-летнего Мярта

rus.postimees.ee
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Мярт.
Мярт. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Мярта, которого в последний раз видели 25 июня на мосте Сийму в Пярну.

Мярт лысый, ростом 190 см и худощавого телосложения. На момент исчезновения на нем были роликовые коньки и кольцо с красным камнем на пальце. Возможно, у него также было кольцо в носу.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом, позвонив по номеру 112 или написав на электронную почту erik.rand@politsei.ee.

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