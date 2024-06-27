Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Мярта, которого в последний раз видели 25 июня на мосте Сийму в Пярну.
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ⟩ Полиция ищет пропавшего 31-летнего Мярта
Мярт лысый, ростом 190 см и худощавого телосложения. На момент исчезновения на нем были роликовые коньки и кольцо с красным камнем на пальце. Возможно, у него также было кольцо в носу.
Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом, позвонив по номеру 112 или написав на электронную почту erik.rand@politsei.ee.