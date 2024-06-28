В студии Postimees провизор Алексей Моргунов: как защитить свой организм от связанных с сильной жарой рисков?

- Даже у людей, которые считают, что у них очень крепкое здоровье, и которые крайне редко болеют, все равно есть дома что-то вроде домашней аптечки, где кроме бинтов и пластырей, наверное, имеются как минимум какие-то жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Есть ли какие-то лекарства, которые стоило бы держать дома каждому человеку на случай сильной жары, или никаких «волшебных таблеток» по большому счету не существует, и на самом деле нужно искать не лекарства, а тень и прохладу, если очень жарко?

- Даже умеренный тепловой удар, который человек может и не осознавать как таковой, вызывает повышение температуры тела. Нужно ли в таком случае вести себя человеку так же, как он ведет себя зимой или осенью, когда он простудился или загрипповал, и сбивать температуру жаропонижающими средствами, или же в этом случае (после того же перегрева на пляже, например) лучше дать телу вернуть себе нормальную температуру «самостоятельно»?

- У очень многих лекарств в качестве противопоказаний к их применению указывается на недопустимость их употребления вместе с алкоголем. А могут ли какие-то лекарства, которые человек привык и, быть может, даже должен принимать в обычных погодных условиях, становиться для человека опасными на фоне жары? Или, наоборот, утрачивать свою эффективность, свои лечебные свойства?

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