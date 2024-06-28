В преддверии жары Спасательный департамент обратился с важным напоминанием

Поэтому крайне важно, чтобы родители соблюдали основные правила безопасности у водоемов и следили за своими детьми на протяжении всего времени, проведенного у воды, так как утопление происходит тихо и быстро.

Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, дети не всегда могут осознать опасности, связанные с водой. К сожалению, часто детей оставляют без присмотра у воды. В крайнем случае, их доверяют присмотру братьев и сестер, которые всего на пару лет старше.

Не учитывается, что способности взрослых и детей в воде различны. Может возникнуть ложное чувство безопасности, что если глубина или волны по силам взрослому, то и ребенку это также по силам.

Играя у домашнего пруда или бассейна, ребенок может поскользнуться и упасть в воду. Упав в воду, дети обычно не издают звуков. На поверхности воды маленького ребенка трудно заметить. По этой причине крайне важно, чтобы родители не позволяли маленьким детям самостоятельно подходить к водоемам.

Партнер по превенции Северного спасательного центра Анастасия Тульская призывает всех помнить, что наибольшая ответственность за безопасность детей лежит на родителях.

«Ни один плавательный круг или нарукавники не гарантируют полной безопасности, когда речь идет о детях у водоемов. Задача родителей - обучить своих малышей опасностям, связанным с водой, и защищать их у воды», - сказала она.