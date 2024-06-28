Министерство финансов планирует в этом году выпустить облигации на сумму до 200 млн евро со сроком погашения до пяти лет, ориентированные на эстонских розничных инвесторов, пишет Rus.ERR.
Новый план: государство планирует занять сотни миллионов евро у инвесторов
Предполагается, что процентная ставка будет определяться на рыночной основе, а ценные бумаги будут котироваться на Таллиннской бирже.
Министерство финансов намерено выпустить облигации для розничных инвесторов Эстонии в этом году, но детали еще не определены, рассказал ERR глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.
Объем выпуска также еще обсуждается. «Мы консультировались с различными местными участниками рынка и экспертами, мнения разные: от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов, и я думаю, что максимум – это пара сотен миллионов», – сказал Луурмеэс, добавив, что срок погашения облигаций может составить от одного года до пяти лет.