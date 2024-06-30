Главными событиями уходящей недели стали наложение президентом вета на автоналог, объявление Каи Каллас кандидатом на высокий пост в Брюсселе, что повлечет за собой появление у Эстонии нового премьер-министра, а также проигрыш Индрека Саара в борьбе за пост генсека Совета Европы.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Президент ветирует автоналог, Каллас меняет кресло премьера на Брюссель, Саару не удалось стать генсеком Совета Европы
Отказ президента провозгласить Закон об автоналоге
Во вторник, 25 июня, стало известно, что президент Эстонии Алар Карис не провозгласил Закон об автоналоге, так как счел, что он не соответствует Конституции, поскольку нарушает принцип равного обращения с людьми с ограниченными возможностями.
«Согласно закону, принадлежащее физическому лицу транспортное средство, которое специально переоборудовано или приспособлено для транспортировки инвалидов или для использования людьми с ограниченными возможностями, не облагается транспортным налогом. Также не взимается плата за регистрацию такого транспортного средства. В то же время, все это не распространяется на человека, имеющего такое нарушение опорно-двигательного аппарата, но которому не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства», - объяснил глава государства.
«Таким образом, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных от этого людей только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в схожей ситуации, относились одинаково», - подчеркнул Алар Карис.
Глава государства считает, что Закон об автоналоге, направленный ему для провозглашения, противоречит Конституции, в связи с чем он просит Рийгикогу пересмотреть его и привести в соответствие с основным законом.
Выдвижение Каи Каллас на руководящую должность в Еврокомиссии
Главы правительств Европейского союза на заседании Европейского совета 27 июня приняли решение выдвинуть Каю Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
«Назначение кандидатом на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности - это большое доверие и честь как для меня, так и для Эстонии. Решение моих коллег выдвинуть мою кандидатуру символично в то время, когда мы отмечаем 20-летие членства нашей страны в ЕС», - сказала премьер-министр.
Каллас добавила, что внешняя политика Евросоюза стала значительно сильнее с момента начала полномасштабной войны в Украине.
«Я хочу работать, чтобы сделать нас еще сильнее. Основой всего является единство, и для этого европейские институты и государства-члены ЕС должны работать вместе, находить способы укрепления сплоченности, - сказала она. - В Европе идет война, и это важнейшая проблема для внешней политики ЕС. Нашего внимания также требует растущая нестабильность как в глобальном масштабе, так и по соседству с Европейским cоюзом».
Премьер-министр отметила, что следующим шагом для кандидата станут слушания в Европарламенте с целью заручиться поддержкой депутатов.
28 июня президент Эстонии Алар Карис отреагировал на решение Европейского совета выдвинуть премьер-министра Каю Каллас на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
«Решение Евросовета назначить премьер-министра Каю Каллас кандидатом на пост главного дипломата ЕС - это большое признание для нее и Эстонии», - написал глава государства в социальных сетях.
Он также поздравил ее с выдвижением и пожелал удачи на пути к тому, чтобы стать следующим верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Утверждение реформистами кандидатом в премьеры Кристена Михала
Правление Партии реформ собралось в субботу на внеочередное заседание, чтобы выбрать нового кандидата в премьер-министры.
Правление единогласно решило выбрать Кристена Михала в качестве кандидата на пост премьер-министра.
Кристен Михал поблагодарил партию за доверие и пообещал достойно выполнять свои обязанности.
«Народ Эстонии нуждается в уверенности в том, что наш дом и земля защищены и что страной хорошо управляют. Безусловно, важным приоритетом при пересмотре коалиционного соглашения станут уверенность в гособороне, укрепление конкурентоспособности экономики и продолжение приведения в порядок государственных финансов. Эстония должна быть местом, где можно заниматься бизнесом, где классно жить, где приятно растить детей, и страной, которой можно гордиться», - сказал Михал.
На заседании правления также была достигнута договоренность о том, что новый председатель партии будет избран на общем собрании 8 сентября.
Кая Каллас будет представлять Эстонию в качестве премьер-министра на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. После этого Кая Каллас, которая стала кандидатом в верховные представители Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности, подаст прошение об отставке с поста премьер-министра.
Поражение Индрека Саара во втором туре выборов генсека Совета Европы
Во вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы выбирала нового генсекретаря. Бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар прошел во второй тур голосования, но в итоге на этот пост был выбран бывший президент Швейцарии Ален Берсе.
Саар получил 85 голосов во втором туре голосования, а Берсе - 114 голосов. Комиссар ЕС по вопросам юстиции, бельгиец Дидье Рейндерс также претендовал на эту должность и получил 46 голосов.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Индрек Саар был сильным кандидатом на пост генерального секретаря, и это подтверждается и тем, что во втором туре за него проголосовали 85 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ENPA). «К сожалению, этих голосов оказалось недостаточно для избрания», - сказал Цахкна.
Он добавил, что на подобных выборах всегда нужно учитывать, что компетентность и пригодность кандидата к должности - это лишь одна часть уравнения.
Выход Арнольда Рюйтеля из EKRE
В среду, 26 июня, стало известно, что бывший президент Арнольд Рюйтель покинул партию EKRE.
Также завершилось членство в EKRE супруги Арнольда Рюйтеля Ингрид Рюйтель.
Рюйтель был почетным председателем EKRE. Он также отправлял приветственные речи на партийные конгрессы.
20 июня Postimees сообщил, что с 11 июня партия EKRE потеряла как минимум 518 человек.
Подписание договора о сотрудничестве в области безопасности между Эстонией и Украиной
Эстонский премьер-министр Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский подписали в четверг в Брюсселе соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Эстонией и Украиной и о долгосрочной поддержке.
Соглашение закрепляет сотрудничество в сфере безопасности между Эстонией и Украиной и подтверждает продолжение долгосрочной и всесторонней поддержки Эстонией Украины. Это политическое заявление, в котором обозначены цели и действия, способствующие победе Украины.
Содержание соглашения между Эстонией и Украиной сосредоточено главным образом на сотрудничестве в области обороны и безопасности, но охватывает и более широкие вопросы, такие как интеграция Украины в Европейский союз и НАТО, продолжение санкций против России, компенсацию причиненного Украине агрессией ущерба, сотрудничество в целях развития, а также строительство и сотрудничество в сфере гражданской обороны.
Эстония не берет на себя новых финансовых обязательств по соглашению, соглашение основано на предыдущих решениях правительства об оказании всесторонней поддержки Украине. Соглашение будет действовать в течение десяти лет.
При подписании соглашения премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе с агрессором. «Сегодняшнее соглашение делает партнерство между Эстонией и Украиной еще сильнее. Соглашением мы подтверждаем приверженность Эстонии долгосрочной политической, военной и экономической поддержке и сотрудничеству Украины в нескольких областях», - заявила Каллас.