НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Президент ветирует автоналог, Каллас меняет кресло премьера на Брюссель, Саару не удалось стать генсеком Совета Европы

«Назначение кандидатом на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности - это большое доверие и честь как для меня, так и для Эстонии. Решение моих коллег выдвинуть мою кандидатуру символично в то время, когда мы отмечаем 20-летие членства нашей страны в ЕС», - сказала премьер-министр.

Каллас добавила, что внешняя политика Евросоюза стала значительно сильнее с момента начала полномасштабной войны в Украине.

«Я хочу работать, чтобы сделать нас еще сильнее. Основой всего является единство, и для этого европейские институты и государства-члены ЕС должны работать вместе, находить способы укрепления сплоченности, - сказала она. - В Европе идет война, и это важнейшая проблема для внешней политики ЕС. Нашего внимания также требует растущая нестабильность как в глобальном масштабе, так и по соседству с Европейским cоюзом».

Кая Каллас. Фото: OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр отметила, что следующим шагом для кандидата станут слушания в Европарламенте с целью заручиться поддержкой депутатов.

28 июня президент Эстонии Алар Карис отреагировал на решение Европейского совета выдвинуть премьер-министра Каю Каллас на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«Решение Евросовета назначить премьер-министра Каю Каллас кандидатом на пост главного дипломата ЕС - это большое признание для нее и Эстонии», - написал глава государства в социальных сетях.