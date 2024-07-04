Пошла в лес и пропала: полиция объявила в розыск 86-летнюю женщину

Заявление об исчезновении Лайне поступило в полицию поздно вечером в среду.

По словам родственников, женщина ушла в лес около 18.00, но до сих пор не вернулась домой. У нее нет с собой мобильного телефона, и с ней невозможно связаться. Соседи искали Лайне в лесу, но, к сожалению, безрезультатно.

Полицейские и спасатели проверяют окрестности деревни Ала, в том числе с помощью беспилотника.

Выйдя из дома, Лайне была одета в толстовку темного цвета и спортивные штаны темного цвета. Не голове у нее был белый платок.

Полиция просит всех, кто видел Лайне или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.