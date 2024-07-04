В Британии меняется власть впервые за 14 лет. Чем обернутся выборы для Украины и Европы?

Лицо правых в Британии - Найджел Фарадж. Он возглавлял партию UKIP, продвигавшую брексит, но потом отошел от дел и проводил много времени за океаном в компании своего кумира Дональда Трампа. И вдруг Фарадж вернулся - и баллотировался в парламент.

Он пытался и раньше, причем не один раз, а семь. И всякий раз проигрывал. Если на этот раз получится, у крайне правых появится свой анфан террибль в и без того разнузданном британском парламенте.

Но, как показала избирательная кампания, голос его не будет гласом народным.

У Фараджа есть партия - Reform UK, но это не партия в привычном смысле. Reform UK зарегистрирована как частная компания, а Фарадж - ее председатель. Подозрения в том, что она финансируется из России, никогда не подтверждались, но тень Путина прочно висит над Фараджем с тех пор, как он в 2014 году восхитился российским лидером.

«Я ♥️ Найджела» - активисты вывесили Путина на выступлении Фараджа. Фото: Led By Donkeys

Перед нынешними выборами политический обозреватель Би-би-си Ник Робинсон спросил Фараджа о его любви к Путину. Фарадж ответил:

«Секундочу, я вообще-то сказал, что он мне не нравится».

«Но вы говорили, что вы им восхищаетесь», - напомнил Робинсон.