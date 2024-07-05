Сегодня ночью в Йыхви полицейские задержали четырех мужчин, есть основание подозревать их в убийстве человека.
В Йыхви убили человека: подозреваемые задержаны
В ночь на пятницу около 1:30 центр тревоги получил сообщение, что в Йыхви в квартире был найден убитым 61-летний мужчина. Полицейские сразу отреагировали на вызов и задержали на месте преступления двух 37-летних, а также 38- и 46-летнего мужчин с признаками употребления алкоголя.
По словам руководителя Йыхвиского отдела полиции Андреаса Клийманта, все подозреваемые были знакомы с жертвой. «Задержанных продолжают допрашивать, поэтому точный ход событий и мотивы пока выясняются», - добавил Клиймант.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Идаская префектура, а руководит им Вируская окружная прокуратура.