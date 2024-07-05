В Йыхви убили человека: подозреваемые задержаны

В ночь на пятницу около 1:30 центр тревоги получил сообщение, что в Йыхви в квартире был найден убитым 61-летний мужчина. Полицейские сразу отреагировали на вызов и задержали на месте преступления двух 37-летних, а также 38- и 46-летнего мужчин с признаками употребления алкоголя.