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В Йыхви убили человека: подозреваемые задержаны

Rus.Postimees
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Наручники.
Наручники. Фото: CC7 / Shutterstock

Сегодня ночью в Йыхви полицейские задержали четырех мужчин, есть основание подозревать их в убийстве человека.

В ночь на пятницу около 1:30 центр тревоги получил сообщение, что в Йыхви в квартире был найден убитым 61-летний мужчина. Полицейские сразу отреагировали на вызов и задержали на месте преступления двух 37-летних, а также 38- и 46-летнего мужчин с признаками употребления алкоголя.

По словам руководителя Йыхвиского отдела полиции Андреаса Клийманта, все подозреваемые были знакомы с жертвой. «Задержанных продолжают допрашивать, поэтому точный ход событий и мотивы пока выясняются», - добавил Клиймант.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Идаская префектура, а руководит им Вируская окружная прокуратура.

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