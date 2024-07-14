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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Саммит НАТО, пикет у посольства РФ в Таллинне, вступление Алара Ланемана в Партию реформ

rus.postimees.ee
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Глава партии EKRE Мартин Хельме, генсек Партии реформ Тимо Суслов, депутат Рийгикогу Алар Ланеман, преемник Каи Каллас на посту главы Партии реформ Кристен Михал.
Глава партии EKRE Мартин Хельме, генсек Партии реформ Тимо Суслов, депутат Рийгикогу Алар Ланеман, преемник Каи Каллас на посту главы Партии реформ Кристен Михал. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Главными событиями уходящей недели стали саммит НАТО, который, с точки зрения эстонских властей, принял важные решения по поддержке Украины, таллиннская акция памяти жертв ракетного удара России по Украине, совершенного восьмого июля и, в частности, приведшего к разрушению детской больницы в Киеве, а также переход депутата Рийгикогу Алара Ланемана, избранного в парламент по списку EKRE, в стан реформистов.

Сбывшиеся ожидания Эстонии от саммита НАТО в Вашингтоне

На этой неделе в Вашингтоне состоялся самиит НАТО. Глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна сказал, что принятые на саммите НАТО решения являются серьезным вкладом в укрепление безопасности союзников.

По словам министра, важнейшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне стало принятие сильного пакета поддержки Украины, которым союзники подтверждают продолжение долгосрочного оказания военной помощи и руководящую роль НАТО в ее координации. В Вашингтоне договорились, что военная помощь союзников Украине составит не менее 40 млн евро в год, НАТО займет руководящую роль в подготовке украинских военных и будет поддерживаться способность к сотрудничеству Украины и альянса. Члены альянса также заявили, что путь Украины к вступлению в альянс необратим.

По словам эстонского министра, все эти решения помогут Украине двигаться к победе в войне и продвигаться на пути вступления в НАТО. Цахкна также указал: «Мы подаем Москве четкий сигнал, что наша поддержка Украины остается непоколебимой, политика открытых дверей альянсов продолжается, а Украина имеет право самостоятельно принимать решения о своей организации безопасности».

Саммит НАТО в Вашингтоне. 11 июля 2024 года.
Саммит НАТО в Вашингтоне. 11 июля 2024 года. Фото: Susan Walsh

Также Цахкна сказал, что принятые на саммите решения также касаются быстрого приоритетного развития способностей НАТО и укрепления трансатлантического сотрудничества в сфере оборонной промышленности для обеспечения осуществимости оборонных планов НАТО.

По словам министра, все принятые на саммите решения гарантируют усиление безопасности Эстонии и всего альянса. «НАТО в течение 75 лет смог обеспечивать безопасность союзников и мы можем быть уверены, что альянс и в дальнейшем сможет ответить на все вызовы в сфере безопасности», - подчеркнул Цахкна.

Акция памяти жертв ракетного удара России по Украине в Таллинне

Около 60 человек в среду, 10 июля, вышли к зданию посольства РФ в центре Таллинна. Некоторые из пришедших держали украинские флаги, но большинство участников стояли с плакатами в руках. «Stop Russia. Stop Putin», «Россия - страна террорист», «Примите Украину в НАТО сейчас» - было написано на некоторых из них. Многие пришли с детьми, которые тоже держали транспаранты.

В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. СБУ опубликовала фотографии с фрагментами российской крылатой ракеты Х-101, которая ударила по детской больнице в Киеве.

Акция памяти жертв ракетного удара России по Киеву.
Акция памяти жертв ракетного удара России по Киеву. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Сразу же после удара по больнице стало известно о как минимум десяти погибших и 35 пострадавших.

Глава МВД Украины Игоря Клименко в тот же день сообщил, что всего в результате утренней атаки России по Украине в понедельник погибли около 20 человек, около 50 были ранены.

Вступление Ланемана в ряды реформистов

В пятницу, 12 июля, стало известно, что депутат Рийгикогу, бывший член EKRE Алар Ланеман вступил в Партию реформ.

«В нынешнюю несомненно трудную эпоху долг каждого из нас - увидеть, что можно сделать на благо страны. Нашу общую Эстонию можно защитить, поддерживая тех, кто в трудные времена взял на себя государственную ответственность. Значимый вклад важнее критики, вот почему я решил вступить в Партию реформ», - сказал Алар Ланеман, указав, что считает важным более широкое участие экономики и промышленности в национальной обороне.

Алар Ланеман.
Алар Ланеман. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

«Я очень рад, что Алар решил присоединиться к Партии реформ. У Алара очень сильный опыт в сфере безопасности, что делает его бесспорным экспертом в принятии важных решений о том, как лучше всего укрепить и защитить Эстонию, - сказал генсекретарь Партии реформ Тимо Суслов. - Алар станет сильным представителем Партии реформ в Пярнуском регионе. Он хорошо знает местные условия и продолжит вносить вклад в развитие жизни в Пярну».

В тот же день Алар Ланеман в интервью Postimees сказал, что глядя на то, насколько серьезны проблемы вокруг нас, он посчитал, что каждый должен подумать, как он может внести свой вклад и поддержать тех, кто несет тяжелое бремя государственного управления.

Он напомнил, что именно Партия реформ в настоящее время несет основную ответственность за работу правительства.

Наделение помощников полицейских правом измерять скорость

Правительство в четверг одобрило законопроект, дающий помощникам полицейских право измерять скорость транспортного средства и останавливать превышающее допустимую скорость транспортное средство.

Цель законопроекта - повысить эффективность и гибкость работы полиции. Согласно действующему постановлению правительства, измерять скорость движения по спидометру может только сотрудник полиции.

Измерение скорости движения машин. Иллюстративное фото.
Измерение скорости движения машин. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Чтобы помощник полицейских получил разрешение измерять скорость, он должен пройти соответствующую подготовку. В зависимости от количества участников курса обучение одного помощника полицейского обойдется в 125-185 евро. По мнению PPA, в течение двух лет было бы целесообразно подготовить около двухсот помощников полицейских.

Прекращение дела в отношении Айна Сеппика

Государственная прокуратура в четверг, 11 июля, утвердила прекращение уголовного следствия в отношении экс-политика Айна Сеппика.

Защитник Сеппика, присяжный адвокат Дмитрий Теплых отметил, что доказательства уже в самом начале четко показывали, что предъявить подозрение будет невозможно.

Теплых пояснил, что решение прекратить следствие было основано на обширных доказательствах, подтверждавших, что возбужденные подозрения не обоснованы. «Установить истину и прекратить разбирательство можно было бы существенно раньше, поскольку доказательства четко показывали, что подозрение было необоснованным», - сказал Теплых.

Айн Сеппик.
Айн Сеппик. Фото: Mihkel Maripuu

Центральная криминальная полиция задержала Сеппика и троих других мужчин 4 января 2022 года по подозрению в даче взятки банкротному управляющему. Сеппика задержали в 11.40 и освободили в 12.50 на следующий день. Он также провел 25 минут в наручниках.

Госпрокуратура объяснила продолжавшееся более суток содержание Сеппика под стражей риском устранения цифровых доказательств и необходимостью допросить его в качестве подозреваемого.

Госсуд не согласился с этими аргументами и 9 июля 2023 года решил, что задержание Сеппика было неправомерным.

Гибель в автокатастрофе врача Юрия Карягина

Полиция 9 июля днем подтвердила, что пятидесятилетним мужчиной, погибшим вечером 8 июля в результате несчастного случая с участием лося и автомобиля в Тартумаа, был врач Клиники Тартуского университета Юрий Карягин.

Юрий Карягин был доцентом кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета и генеральным руководителем ординатуры по специальности, многолетним президентом Эстонского общества анестезиологов. Более 20 лет он работал врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета, долгое время руководил отделением общей анестезиологии, а последние три года возглавлял Клинику анестезиологии и интенсивной терапии.

Прощание с Юрием Карягиным. Тарту, 12 июля 2024 года.
Прощание с Юрием Карягиным. Тарту, 12 июля 2024 года. Фото: Signe Oidekivi

В понедельник в 22:33 поступило сообщение о столкновении лося и легкового автомобиля на 105-м км шоссе Йыхви - Тарту - Валга. Указывалось, что в результате столкновения погиб управлявший Škoda 50-летний мужчина. В автомобиле также находилась пассажирка, 49-летняя женщина, которую после оказания первой помощи отвезли домой.

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