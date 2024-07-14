НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Саммит НАТО, пикет у посольства РФ в Таллинне, вступление Алара Ланемана в Партию реформ

Акция памяти жертв ракетного удара России по Украине в Таллинне

Около 60 человек в среду, 10 июля, вышли к зданию посольства РФ в центре Таллинна. Некоторые из пришедших держали украинские флаги, но большинство участников стояли с плакатами в руках. «Stop Russia. Stop Putin», «Россия - страна террорист», «Примите Украину в НАТО сейчас» - было написано на некоторых из них. Многие пришли с детьми, которые тоже держали транспаранты.

В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. СБУ опубликовала фотографии с фрагментами российской крылатой ракеты Х-101, которая ударила по детской больнице в Киеве.

Акция памяти жертв ракетного удара России по Киеву. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Сразу же после удара по больнице стало известно о как минимум десяти погибших и 35 пострадавших.

Глава МВД Украины Игоря Клименко в тот же день сообщил, что всего в результате утренней атаки России по Украине в понедельник погибли около 20 человек, около 50 были ранены.

Вступление Ланемана в ряды реформистов

В пятницу, 12 июля, стало известно, что депутат Рийгикогу, бывший член EKRE Алар Ланеман вступил в Партию реформ.