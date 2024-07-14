Главными событиями уходящей недели стали саммит НАТО, который, с точки зрения эстонских властей, принял важные решения по поддержке Украины, таллиннская акция памяти жертв ракетного удара России по Украине, совершенного восьмого июля и, в частности, приведшего к разрушению детской больницы в Киеве, а также переход депутата Рийгикогу Алара Ланемана, избранного в парламент по списку EKRE, в стан реформистов.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Саммит НАТО, пикет у посольства РФ в Таллинне, вступление Алара Ланемана в Партию реформ
Сбывшиеся ожидания Эстонии от саммита НАТО в Вашингтоне
На этой неделе в Вашингтоне состоялся самиит НАТО. Глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна сказал, что принятые на саммите НАТО решения являются серьезным вкладом в укрепление безопасности союзников.
По словам министра, важнейшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне стало принятие сильного пакета поддержки Украины, которым союзники подтверждают продолжение долгосрочного оказания военной помощи и руководящую роль НАТО в ее координации. В Вашингтоне договорились, что военная помощь союзников Украине составит не менее 40 млн евро в год, НАТО займет руководящую роль в подготовке украинских военных и будет поддерживаться способность к сотрудничеству Украины и альянса. Члены альянса также заявили, что путь Украины к вступлению в альянс необратим.
По словам эстонского министра, все эти решения помогут Украине двигаться к победе в войне и продвигаться на пути вступления в НАТО. Цахкна также указал: «Мы подаем Москве четкий сигнал, что наша поддержка Украины остается непоколебимой, политика открытых дверей альянсов продолжается, а Украина имеет право самостоятельно принимать решения о своей организации безопасности».
Также Цахкна сказал, что принятые на саммите решения также касаются быстрого приоритетного развития способностей НАТО и укрепления трансатлантического сотрудничества в сфере оборонной промышленности для обеспечения осуществимости оборонных планов НАТО.
По словам министра, все принятые на саммите решения гарантируют усиление безопасности Эстонии и всего альянса. «НАТО в течение 75 лет смог обеспечивать безопасность союзников и мы можем быть уверены, что альянс и в дальнейшем сможет ответить на все вызовы в сфере безопасности», - подчеркнул Цахкна.
Акция памяти жертв ракетного удара России по Украине в Таллинне
Около 60 человек в среду, 10 июля, вышли к зданию посольства РФ в центре Таллинна. Некоторые из пришедших держали украинские флаги, но большинство участников стояли с плакатами в руках. «Stop Russia. Stop Putin», «Россия - страна террорист», «Примите Украину в НАТО сейчас» - было написано на некоторых из них. Многие пришли с детьми, которые тоже держали транспаранты.
В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. СБУ опубликовала фотографии с фрагментами российской крылатой ракеты Х-101, которая ударила по детской больнице в Киеве.
Сразу же после удара по больнице стало известно о как минимум десяти погибших и 35 пострадавших.
Глава МВД Украины Игоря Клименко в тот же день сообщил, что всего в результате утренней атаки России по Украине в понедельник погибли около 20 человек, около 50 были ранены.
Вступление Ланемана в ряды реформистов
В пятницу, 12 июля, стало известно, что депутат Рийгикогу, бывший член EKRE Алар Ланеман вступил в Партию реформ.
«В нынешнюю несомненно трудную эпоху долг каждого из нас - увидеть, что можно сделать на благо страны. Нашу общую Эстонию можно защитить, поддерживая тех, кто в трудные времена взял на себя государственную ответственность. Значимый вклад важнее критики, вот почему я решил вступить в Партию реформ», - сказал Алар Ланеман, указав, что считает важным более широкое участие экономики и промышленности в национальной обороне.
«Я очень рад, что Алар решил присоединиться к Партии реформ. У Алара очень сильный опыт в сфере безопасности, что делает его бесспорным экспертом в принятии важных решений о том, как лучше всего укрепить и защитить Эстонию, - сказал генсекретарь Партии реформ Тимо Суслов. - Алар станет сильным представителем Партии реформ в Пярнуском регионе. Он хорошо знает местные условия и продолжит вносить вклад в развитие жизни в Пярну».
В тот же день Алар Ланеман в интервью Postimees сказал, что глядя на то, насколько серьезны проблемы вокруг нас, он посчитал, что каждый должен подумать, как он может внести свой вклад и поддержать тех, кто несет тяжелое бремя государственного управления.
Он напомнил, что именно Партия реформ в настоящее время несет основную ответственность за работу правительства.
Наделение помощников полицейских правом измерять скорость
Правительство в четверг одобрило законопроект, дающий помощникам полицейских право измерять скорость транспортного средства и останавливать превышающее допустимую скорость транспортное средство.
Цель законопроекта - повысить эффективность и гибкость работы полиции. Согласно действующему постановлению правительства, измерять скорость движения по спидометру может только сотрудник полиции.
Чтобы помощник полицейских получил разрешение измерять скорость, он должен пройти соответствующую подготовку. В зависимости от количества участников курса обучение одного помощника полицейского обойдется в 125-185 евро. По мнению PPA, в течение двух лет было бы целесообразно подготовить около двухсот помощников полицейских.
Прекращение дела в отношении Айна Сеппика
Государственная прокуратура в четверг, 11 июля, утвердила прекращение уголовного следствия в отношении экс-политика Айна Сеппика.
Защитник Сеппика, присяжный адвокат Дмитрий Теплых отметил, что доказательства уже в самом начале четко показывали, что предъявить подозрение будет невозможно.
Теплых пояснил, что решение прекратить следствие было основано на обширных доказательствах, подтверждавших, что возбужденные подозрения не обоснованы. «Установить истину и прекратить разбирательство можно было бы существенно раньше, поскольку доказательства четко показывали, что подозрение было необоснованным», - сказал Теплых.
Центральная криминальная полиция задержала Сеппика и троих других мужчин 4 января 2022 года по подозрению в даче взятки банкротному управляющему. Сеппика задержали в 11.40 и освободили в 12.50 на следующий день. Он также провел 25 минут в наручниках.
Госпрокуратура объяснила продолжавшееся более суток содержание Сеппика под стражей риском устранения цифровых доказательств и необходимостью допросить его в качестве подозреваемого.
Госсуд не согласился с этими аргументами и 9 июля 2023 года решил, что задержание Сеппика было неправомерным.
Гибель в автокатастрофе врача Юрия Карягина
Полиция 9 июля днем подтвердила, что пятидесятилетним мужчиной, погибшим вечером 8 июля в результате несчастного случая с участием лося и автомобиля в Тартумаа, был врач Клиники Тартуского университета Юрий Карягин.
Юрий Карягин был доцентом кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета и генеральным руководителем ординатуры по специальности, многолетним президентом Эстонского общества анестезиологов. Более 20 лет он работал врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета, долгое время руководил отделением общей анестезиологии, а последние три года возглавлял Клинику анестезиологии и интенсивной терапии.
В понедельник в 22:33 поступило сообщение о столкновении лося и легкового автомобиля на 105-м км шоссе Йыхви - Тарту - Валга. Указывалось, что в результате столкновения погиб управлявший Škoda 50-летний мужчина. В автомобиле также находилась пассажирка, 49-летняя женщина, которую после оказания первой помощи отвезли домой.