Главными событиями уходящей недели стало наделение Кристена Михала полномочиями на формирование нового правительства, уход многолетнего видного политика Центристской партии Яануса Рийбе в Партию реформ, а также утверждение окончательного решения об отсоединении эстонских электросетей от энергосистемы России.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Михал формирует правительство, Рийбе уходит к реформистам, Эстония отсоединяется от российской электросети
Михал стал кандидатом в премьеры
Во вторник утром в канцелярии президента в Кадриорге глава государства Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу (Партия реформ) сформировать новое правительство.
Кая Каллас, которая была премьер-министром в течение трех с половиной лет, подала Карису прошение об отставке в связи с ее назначением верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
29 июня правление Партии реформ назвало Кристена Михала кандидатом в премьер-министры. На съезде реформистов, который состоится 8 сентября, он будет претендовать на пост председателя партии.
В связи со сменой премьер-министра и правительства Рийгикогу в понедельник и вторник на следующей неделе проведет внеочередное заседание.
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар по предложению 39 членов Рийгикогу созвал внеочередное заседание на понедельник, 22 июля, в 11 часов утра в сессионном зале замка Тоомпеа.
Если кандидат в премьер-министры Кристен Михал получит от Рийгикогу полномочия на формирование правительства, а президент утвердит правительство, принесение присяги правительством будет включено в повестку дня заседания парламента, которое начнется в 10 часов утра во вторник, 23 июля.
Смена Яанусом Рийбе партийной принадлежности
Во вторник, 16 июля, Яанус Рийбе, член Таллиннского городского собрания и бывший многолетний старейшина района Кристийне, вышел из Центристской партии и присоединился к Партии реформ.
«У Партии реформ сильная команда в Таллинне, конкретное и ясное видение того, как развивать город. После долгих консультаций со своими избирателями летом я пришел к выводу, что вступление в Партию реформ - лучший способ продолжать отстаивать важные для меня и моих избирателей вопросы в Таллиннском городском собрании. Мои прежние ценности и взгляды не изменились, я буду их придерживаться, но либерально-демократическая идеология Партии реформ лучше соответствует моим взглядам», - сказал Рийбе.
По словам Пяртеля-Пеэтера Пере, вице-мэра Таллинна и лидера Таллиннского округа Партии реформ, реформисты очень рады видеть Яануса Рийбе в своей команде.
«Помимо опыта управления, он имеет степень магистра в области промышленного и гражданского строительства, а также информационных технологий», - сказал Пере, приветствуя решение Рийбе, добавив, что двери Партии реформ открыты для всех, кто хочет внести свой вклад в развитие столичной жизни.
В тот же день председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что уход депутата Таллиннского горсобрания и экс-старейшины столичного района Кристийне Яануса Рийбе к реформистам стал большой неожиданностью, но подчеркнул, что центристы продолжают двигаться дальше и ставят перед собой цель выиграть муниципальные выборы 2025 года в Таллинне как можно с большим отрывом от конкурентов.
Отсоединение эстонских электросетей от российской энергосистемы
Во вторник, 16 июля, операторы энергосистем стран Балтии сообщили, что уведомили Россию и Беларусь о том, что не будут продлевать договор БРЭЛЛ и выйдут из него в феврале 2025 года. Речь идет о полном отсоединении стран Балтии от электросети России.
По словам председателя правления Elering Калле Килька, энергосистемы стран Балтии также готовы к аварийной синхронизации, если Россия отключит страны Балтии от своей сети в течение последних шести месяцев действия договора.
«В Эстонии за последние пять лет было завершено строительство большинства электросетевых объектов, гарантирующих стабильность и надежность энергосистемы, в том числе трех синхронных компенсаторов. Последним из крупных строительных работ является реконструкция высоковольтной линии Виру-Тсиргулийна, которая завершена на 90 процентов и к зиме будет полностью готова к эксплуатации», - сказал Кильк.
Страны Балтии должны были уведомить Россию и Беларусь о непродлении договора БРЭЛЛ до 7 августа, за шесть месяцев до запланированной синхронизации с континентальной Европой.
В августе прошлого года премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию, в которой обязались синхронизировать электросети стран Балтии с Западной Европой к февралю 2025 года. В декабре это было закреплено в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.
Ранее синхронизация с континентальной Европой была запланирована на конец 2025 года.
Уход Тоомпере с поста главы МуПо
В четверг стало известно, что Айвар Тоомпере в конце лета покинет пост главы столичного Департамента муниципальной полиции (МуПо).
66-летний Тоомпере руководит МуПо уже восемь лет, и, по его словам, это достаточный срок, чтобы глава ведомства успел что-то сделать и достичь стабильности, а затем сумел передать в правильное время кому-то эстафету на этом месте.
«Хорошо уходить, когда ты не сжимаешь кулаки в кармане. Сотрудничество с нынешними руководителями города было очень хорошим, а курирующий нас вице-мэр Каарел Оя - очень разумный человек. Наше сотрудничество пока идет отлично. Жалко уходить, потому что работа мне нравится и команда отличная, но пришло время решать новые задачи, поэтому мое решение твердое и оно не может быть изменено», - указал Тоомпере в письме, отправленном своим коллегам.
Конкурс на поиск нового главы учреждения пока не объявлен. С момента ухода Тоомпере и до назначения нового руководителя обязанности руководителя МуПо будет исполнять нынешний заместитель главы МуПо Янек Лассь.
Назначен новый глава Центральной криминальной полиции
18 июля стало известно, что новым главой Центральной криминальной полиции станет Лехо Лаур.
Лаур, который до сих пор возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции (KKP), работает в криминальной полиции уже 27 лет.
По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, в пользу Лехо Лаура говорят его лидерские способности, а также его многолетний опыт и хорошие результаты в различных областях работы криминальной полиции.
«Лехо Лаур - сильный лидер, выросший среди самих сотрудников криминальной полиции и пользующийся поддержкой команды. На протяжении многих лет он преуспевал в борьбе как с наркотическими преступлениями, так и с организованной преступностью, а в последние годы успешно руководил работой полиции по предотвращению преступлений среди «белых воротничков». У него также есть опыт разработки путей развития. Его качества и опыт в совокупности обеспечивают наилучшие предпосылки для успеха как в качестве лидера KKP, так и в качестве члена высшего руководства PPA», - заявил Беличев.
Лехо Лаур окончил Тартуский университет по специальности «юриспруденция» и учится в магистратуре на экономическом факультете Талтеха. Он начал работать в полиции 27 лет назад и трудился на различных должностях в криминальной полиции, в основном в сфере расследования преступлений, связанных с наркотиками и организованной преступностью. С 2018 года он возглавляет бюро экономических преступлений KKP.