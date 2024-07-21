НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Михал формирует правительство, Рийбе уходит к реформистам, Эстония отсоединяется от российской электросети

Яанус Рийбе. Фото: Taavi Sepp

По словам Пяртеля-Пеэтера Пере, вице-мэра Таллинна и лидера Таллиннского округа Партии реформ, реформисты очень рады видеть Яануса Рийбе в своей команде.

«Помимо опыта управления, он имеет степень магистра в области промышленного и гражданского строительства, а также информационных технологий», - сказал Пере, приветствуя решение Рийбе, добавив, что двери Партии реформ открыты для всех, кто хочет внести свой вклад в развитие столичной жизни.

В тот же день председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что уход депутата Таллиннского горсобрания и экс-старейшины столичного района Кристийне Яануса Рийбе к реформистам стал большой неожиданностью, но подчеркнул, что центристы продолжают двигаться дальше и ставят перед собой цель выиграть муниципальные выборы 2025 года в Таллинне как можно с большим отрывом от конкурентов.

Отсоединение эстонских электросетей от российской энергосистемы

Во вторник, 16 июля, операторы энергосистем стран Балтии сообщили, что уведомили Россию и Беларусь о том, что не будут продлевать договор БРЭЛЛ и выйдут из него в феврале 2025 года. Речь идет о полном отсоединении стран Балтии от электросети России.

По словам председателя правления Elering Калле Килька, энергосистемы стран Балтии также готовы к аварийной синхронизации, если Россия отключит страны Балтии от своей сети в течение последних шести месяцев действия договора.