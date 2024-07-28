Главными событиями уходящей недели можно назвать утверждение в должности нового эстонского правительства, уточнение правительством языковых требований к учителям, а также открытие Олимпиады в Париже, в которой примут участие 25 эстонских спортсменов.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Вступление в должность правительства Михала, отсрочка для 140 таллиннских учителей, старт Олимпиады
Вступление в должность правительства Кристена Михала
Во вторник, 23 июля, новое правительство во главе с реформистом Кристеном Михалом принесло присягу в Рийгикогу. Сразу после этого правительство считается вступившим в должность.
Президент Алар Карис утвердил новое правительство в понедельник днем. Ранее Рийгикогу уполномочил Кристена Михал сформировать правительство. За предоставление Михалу полномочий проголосовали 64 депутата, против - 27 членов Рийгикогу.
Партия реформ в новом правительстве сохранила за собой посты премьер-министра, министра финансов, министра климата, министра обороны, министра социальной защиты, министра культуры и министра экономики и промышленности. Премьер-министром в новом кабинете стал Кристен Михал, министром финансов - Юрген Лиги, министром климата - Йоко Алендер, министром обороны - Ханно Певкур, министром социальной защиты - Сигне Рийсало, министром культуры - Хейди Пурга, министром экономики и промышленности - Эркки Келдо.
Министрами от партии «Ээсти 200» являются министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых дел Лийза Пакоста.
Министрами от Социал-демократической партии (СДПЭ) являются министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры в Министерстве климата Владимир Свет.
Уточнение требований к учителям
25 июля правительство одобрило список требований к учителям, руководителям школ и вспомогательным специалистам, которые должны владеть государственным языком в связи с переходом на обучение на эстонском.
С 1 сентября 2026 года помощники воспитателей в детских садах должны будут владеть эстонским языком на уровне B2, а учителя, работающие по международной учебной программе, - на уровне B1.
Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что качество образования на эстонском языке напрямую зависит от языковых навыков сотрудников образовательных учреждений, и что уточнение языковых требований необходимо для того, чтобы обеспечить поддержку детям и подросткам в детских садах и школах, переходящим на обучение на эстонском языке.
«На формирование системы преподавания на эстонском языке и на развитие языковой среды влияют все, кто работает в сфере образования и воспитания и ежедневно контактирует с детьми», - подчеркнула Каллас.
Помощникам воспитателей в детских садах будет дано два года, чтобы довести уровень владения эстонским языком до требуемого уровня B2. До 1 сентября 2026 года помощник воспитателя в детском саду может владеть эстонским языком на уровне A2.
Учителя, проработавшие в Эстонии не менее пяти лет и работающие по международной учебной программе, в настоящее время обязаны владеть эстонским языком на уровне B2.
Для выполнения своих обязанностей им не обязательно иметь такой высокий уровень, но и они должны владеть эстонским языком в определенной мере. Учителя международных школ должны будут владеть эстонским языком на уровне B1, как и в настоящее время для академических работников высших учебных заведений, преподающих не на эстонском языке. Требование о владении языком на уровне B1 вступит в силу 1 сентября 2026 года, и к этому времени у этих сотрудников будет возможность довести свой уровень владения эстонским языком до требуемого.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин в четверг днем отметил, что благодаря решению правительства почти 140 учителей, владеющих эстонским языком на уровне B1, смогут продолжить работу в школах города. Они продолжат активно изучать язык, чтобы к августу следующего года довести свой уровень до требуемого B2.
По словам вице-мэра Алексея Яшина, решение правительства - разумный шаг, который поддерживает качество образования и в тех классах, где продолжается обучение на русском языке.
«Решение о переходе на обучение на эстонском языке принято, и Таллинн делает все возможное, чтобы поддержать в этом процессе учащихся, учителей и родителей. Столичные учебные заведения и педагоги прилагают максимум усилий, чтобы повысить уровень владения языком до необходимого. Многие уже соответствуют установленным требованиям, а те, кто еще не достиг этого уровня, не теряют мотивацию и продолжают изучать эстонский язык, чтобы внести свой вклад в качественное образование и поддержать переход на обучение на эстонском языке», - сказал Яшин.
Начало испытаний нового поезда Elron
Утром 23 июля Škoda Grupp начала типовые испытания пассажирского поезда Škoda EMU 21Ev на объектах государственной железнодорожной инфраструктуры Эстонии.
Типовые испытания проводятся на поездах, которые ранее не эксплуатировались на железных дорогах в Эстонии; тесты определят пригодность поездов к движению по инфраструктуре Эстонии и станут основанием для сертификации поездов.
Первый поезд должен пройти 6000 километров без каких-либо серьезных технических происшествий, в ходе этого периода будет оценена надежность и соответствие условиям контракта.
После успеха типовых испытаний все поставленные поезда должны пройти контрольный период в 5000 километров, а также начать обслуживать пассажиров на линии. Всего в каждом поезде, прибывающем в Эстонию, проводится не менее 70 различных тестов.
Отставка руководителя парка Кадриорг
23 июля стало известно, что Айн Ярве покидает должность директора парка Кадриорг.
Айн Ярве подал заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию. Его последним рабочим днем станет 5 августа. Ярве руководил Кадриоргом с 1990 года.
«Парк Кадриорг - один из крупнейших и известнейших таллиннских парков, отличающихся многообразием: в нем есть и природная дубрава, и японский сад, и современные объекты, - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - Айн Ярве сыграл огромную роль в создании той прекрасной атмосферы и биоразнообразия, которые сегодня парк предлагает своим посетителям. Я благодарю Айна за его многолетний вклад в сохранение и развитие представительского парка нашего города».
С 6 августа исполняющим обязанности директора парка Кадриорг назначена руководитель административного отдела Пилле Сыстра.
Открытие Олимпиады в Париже
В пятницу, 26 июля, состоялось открытие XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.
В парижской Олимпиаде примут участие 25 эстонских спорстменов.
Знаменосцами делегации Эстонии на церемонии открытия были лучница Реэна Пярнат и дзюдоист Кристофер-Клен Кальюлайд.