НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Союз Кылварта и Мадисона, скандал с директором школы по интересам, коллапс в Таллиннской скорой помощи

Во вторник, 13 августа, с 14.00 была серьезно нарушена работа скорой помощи в Таллинне, что было связано с сокращением возможностей Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) по приему пациентов от бригад скорой помощи. По словам руководителя ЭМО, кризисная ситуация была вызвана практически одновременным прибытием большого количества пациентов в тяжелом состоянии.

По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннской скорой помощи Кристель Халликас, около трети бригад скорой помощи, обслуживающих город Таллинн, оказались в очереди.

По ее словам, другие больницы Таллинна пришли на помощь, чтобы облегчить ситуацию, но проблема не была решена в течение нескольких часов.

Таллиннская скорая помощь. Фото: Madis Veltman

Руководитель центра неотложной медицинской помощи региональной больницы Василий Новак сказал в среду Postimees, что во вторник была чрезвычайно высокая нагрузка, но подчеркнул, что кризиса у них не было. «Для критических ситуаций у больницы есть соответствующие планы действий, вчера не было оснований для их запуска».

Если бы была кризисная ситуация, по словам Новака, сотрудников вызвали бы из дома, и при необходимости в течение часа в больнице добавили бы коек.