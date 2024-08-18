Главными событиями уходящей недели стали совместное заявление главы Центристской партии Михаила Кылварта и депутата Европарламента Яака Мадисона, скандал с директором одной из таллиннских школ по интересам, а также серьезные проблемы, возникшие в работе столичной скорой помощи.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Союз Кылварта и Мадисона, скандал с директором школы по интересам, коллапс в Таллиннской скорой помощи
Обращение Кылварта и Мадиссона
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт и недавно покинувший ряды EKRE депутат Европарламента Яак Мадисон в среду, 14 августа, выступили с совместным обращением, в котором призвали оппозицию объединиться.
«Недавняя смена правительства не принесла долгожданного поворота к лучшей и более успешной Эстонии. Напротив, новое коалиционное соглашение является убедительным свидетельством того, как три либеральные правительственные партии загнали Эстонию в нисходящую спираль, в конце которой ждет социально-экономический коллапс», - говорилось в совместном обращении.
Кылварт и Мадисон убеждены, что эстонская политика подошла к черте, когда для предотвращения катастрофы необходима консолидация всех сил, противостоящих либеральной власти.
«Призываем все оппозиционные силы объединиться, чтобы через два с половиной года к власти могла прийти коалиция, которая будет стоять за благополучие народа, местное предпринимательство, энергетическую безопасность и развитие региональной политики», - говорится в их совместном заявлении.
Скандал с Сергеем Пчелкиным
В среду, 14 августа, в центре внимания СМИ оказался директор таллиннской школы по интересам «Тондираба» и детского сада «Куристику» Сергей Пчелкин (Центристская партия), опубликовавший пост, в котором он назвал лесных братьев, сражавшихся за свободу Эстонии и Литвы, боевиками. В том числе он объяснил депортации необходимостью искоренить подполье. Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) посчитал, что директор школы оправдывает преступления против человечности.
Как подчеркнул Осиновский, содержание и тон этого текста морально неприемлемы в Эстонской Республике.
«Конечно, такой человек не может работать руководителем образовательного учреждения в Таллинне. Свою оценку я высказал вице-мэру Алексею Яшину», - указал мэр.
Сам же Сергей Пчелкин объяснил происходящее тем, что социал-демократы пытаются устранить центристов из городских учреждений Таллинна с помощью лжи и политического искажения фактов.
В своем заявлении Пчелкин указал, что целью его поста было объяснить людям русскоязычного населения, проживающим в Эстонии, что оккупационным властям Советского Союза не удалось подчинить местных жителей, и значительную роль в сопротивлении сыграли лесные братья. Он подчеркнул, что в своем тексте он ни разу не называл лесных братьев боевиками, и поэтому интерпретация мэра Евгения Осиновского, что он оправдывает преступления против человечности, является политическим искажением истины и обманом.
«Поскольку социал-демократы поставили цель устранить членов Центристской партии из городских учреждений Таллинна, они прибегают к самым грязным приемам и фантасмагорическому воображению», - подчеркнул Сергей Пчелкин.
В четверг вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин («Ээсти 200») сообщил, что центрист Сергей Пчелкин не будет продолжать работу в качестве руководителя столичных образовательных учреждений в связи с тем, что в своей публикации об эстонской истории он использовал советскую пропаганду.
Выдвижение Каллас и Терраса в кандидаты на пост главы «Ээсти 200»
В среду, 14 августа, большинство фракции «Ээсти 200» в Рийгикогу, а также более 150 членов партии выдвинули Кристину Каллас в кандидаты на пост председателя партии.
«Я была связана с этой партией с того дня, когда в небольшом кругу начали зарождаться первые идеи. Я наблюдала за ее ростом от политического движения до правящей партии. Чтобы вновь занять свое место на политической карте Эстонии, «Ээсти 200» необходимо вернуться к своим корням, найти смелость, решимость и энергию, которые были нам присущи в начале нашего пути», - сказала Кристина Каллас.
В тот же день стало известно, что и Хендрик Террас выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии «Ээсти 200», поскольку посчитал, что ситуация внутри партии критическая и нынешний курс явно не является успешным. По его мнению, у него в партии достаточно большая поддержка.
Хендрик Террас сообщил, что после обсуждений с командой, членами партии и семьей, он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя, посчитав это разумным шагом. «Мы обсудили, как нам двигаться дальше, потому что текущий курс явно неудачен, и за последние пару месяцев ситуация только ухудшилась», - сказал он.
Террас подчеркнул, что для сохранения партии ее нужно кардинально преобразовать. Он отметил, что до местных выборов осталось чуть больше года, и это станет серьезным испытанием для партии.
Внеочередное общее собрание «Ээсти 200» состоится 31 августа в Таллинне на заводе Proto Avastus. Будут избраны председатель партии, члены правления, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести.
Коллапс в оказании услуги экстренной медицинской помощи в Таллинне
Во вторник, 13 августа, с 14.00 была серьезно нарушена работа скорой помощи в Таллинне, что было связано с сокращением возможностей Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) по приему пациентов от бригад скорой помощи. По словам руководителя ЭМО, кризисная ситуация была вызвана практически одновременным прибытием большого количества пациентов в тяжелом состоянии.
По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннской скорой помощи Кристель Халликас, около трети бригад скорой помощи, обслуживающих город Таллинн, оказались в очереди.
По ее словам, другие больницы Таллинна пришли на помощь, чтобы облегчить ситуацию, но проблема не была решена в течение нескольких часов.
Руководитель центра неотложной медицинской помощи региональной больницы Василий Новак сказал в среду Postimees, что во вторник была чрезвычайно высокая нагрузка, но подчеркнул, что кризиса у них не было. «Для критических ситуаций у больницы есть соответствующие планы действий, вчера не было оснований для их запуска».
Если бы была кризисная ситуация, по словам Новака, сотрудников вызвали бы из дома, и при необходимости в течение часа в больнице добавили бы коек.
Новак отметил, что в отделение неотложной помощи вместо обычных одного или двух критических травматологических пациентов одновременно поступили восемь человек с тяжелыми политравмами (сочетание повреждений двух или более систем органов, при которых хотя бы одно угрожает жизни пациента). Кроме того, у них было много работы с пациентами с критическими кардиологическими и неврологическими нарушениями, которых тоже было больше, чем обычно.
Руководитель отделения неотложной помощи признал, что его команда работала на пределе своих возможностей, но подчеркнул, что все люди, находящиеся в опасном для жизни состоянии или нуждавшиеся в срочной помощи, получили ее.
Первый эстонец в высшей лиге чемпионата Испании по футболу
Во вторник, 13 августа, было официально объявлено, что основной вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн перешел в клуб «Вальядолид», выступающий в Примере - высшем дивизионе испанского чемпионата.
В июне лондонский «Арсенал» объявил, что Хейн, присоединившийся к их молодежной системе в 2018 году, продлил контракт с клубом. Однако его игровая карьера в Англии в этом году не продолжится, поскольку на этой неделе официально было объявлено о переходе эстонца в испанский клуб.
Хейн уходит на год в аренду в испанский «Вальядолид». Этот шаг выгоден «Арсеналу», поскольку испанский клуб будет платить всю зарплату эстонца, однако права на голкипера по-прежнему останутся за английским суперклубом.
Ранее ни один эстонский футболист не играл в элитном дивизионе испанского футбола.