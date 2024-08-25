Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали присоединение евродепутата Яака Мадисона к Центристской партии, мероприятия по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, а также восстановление работы всех трамвайных маршутов в эстонской столице.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Вступление Мадисона в Центристскую партию, президентский прием в Розовом саду, восстановление трамвайного движения
Вступление Яака Мадисона в ряды центристов
В четверг, 22 августа, председатель Центристской партии Михаил Кылварт объявил о вступлении в ряды партии бывшего члена EKRE, депутата Европарламента Яака Мадисона.
Михаил Кылварт подчеркнул, что вступление Яака Мадисона придаст партии новую силу и энергию, что поможет реализовать цели Центристской партии как в Эстонии, так и на европейском уровне.
Мадисон также выразил удовлетворение новым сотрудничеством.
«Для меня большая честь присоединиться к Центристской партии, у которой есть четкое видение защиты суверенитета Эстонии в Европейском союзе и твердый план по спасению экономики Эстонии, - сказал член Европарламента. - Я хотел бы заверить избирателей Центристской партии и моих избирателей, что вместе мы готовы еще сильнее отстаивать интересы эстонского народа и государства. Вместе мы сможем лучше защитить народ Эстонии и стать эффективным противовесом чрезмерной бюрократии и неоправданным правилам, которые тормозят развитие нашей экономики».
Кылварт сказал, что на фоне глобальной нестабильности и геополитических вызовов особенно важно, чтобы голос Эстонии был услышан ясно и убедительно.
На уровне Европарламента Центристская партия в настоящее время является членом АЛДЕ (Альянса либералов и демократов), который, в свою очередь, принадлежит к фракции Renew Europe. Там работает депутат Европарламента Яна Тоом. Яак Мадисон, недавний член EKRE и новоиспеченный центрист, принадлежит к фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты).
По словам Кылварта, заседавшее в четверг утром правление Центристской партии предложило совету рассмотреть вопрос о фракционной принадлежности в Европейском парламенте, выбрав фракцию, которая лучше всего отражает центристское мировоззрение партии и национальные интересы Эстонии.
В тот же день Яна Тоом сказала в комментарии для Postimees, что не может себя представить во фракции ECR. Она добавила, что с ее точки зрения, никто не упадет в обморок, если она и Мадисон будут работать в разных фракциях.
Президентский прием в Розовом саду
20 августа в Эстонии был отмечен День восстановления независимости. Кульминацией празднования 33-й годовщины стал президентский прием, состоявшийся в Розовом саду Кадриорга.
Гостей принимали президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис. Было приглашено почти 2000 человек.
Началось же празднование Дня восстановления независимости Эстонии с возложения цветов у «Камня 20 августа».
Мемориальная церемония началась в 11 часов у «Камня 20 августа» у подножия Тоомпеа, где выступил президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. В церемонии также приняли участие председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») и премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ). После церемонии в Белом зале Тоомпеа состоялось традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа.
В связи с государственным праздником башня Длинный Герман была открыта для посещения всеми желающими до 18:00.
Восстановление трамвайного сообщения
19 августа, в понедельник, в Таллинне снова заработали все пять трамвайных линий. Как известно, движение было прервано в связи со строительством трамвайных путей, ведущих в порт Ванасадам, и разноуровневого перекрестка на железнодорожном переезде в Тонди.
Вице-мэр Кристьян Ярван заверил, что строительство трамвайных путей в Ванасадам выходит на финишную прямую, что позволит в начале следующего года открыть трамвайное движение и по новому маршруту.
«В Ванасадам будет направлена трамвайная линия № 2, в первое время трамваи будут курсировать по маршруту Копли - Ванасадам - Суур-Паала. А когда строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте достигнет фазы, позволяющей трамваям проезжать там, при первой возможности трамваи начнут ходить в аэропорт», - добавил Ярван.
Увольнение Сергея Пчелкина
В понедельник, 19 августа, стало известно, что директор столичной школы по интересам «Тондираба» Сергей Пчелкин (Центристская партия) уволен со своего поста в связи с разразившимся на прошлой неделе скандалом.
«Сергею Пчелкину сообщили, что договор с ним будет расторгнут в чрезвычайном порядке и его последний рабочий день будет 21 августа 2024 года», - заявил руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду.
«Трудовой договор с Пчелкиным был расторгнут по уважительной причине, так как его публикация в социальных сетях не соответствуют ожиданиям, предъявляемым к руководителю образовательного учреждения и занимаемой должности, а также общественно признанным ценностям, нанося ущерб репутации города Таллинна как работодателя», - уточнили в пресс-службе Таллиннской горуправы.
Пчелкин на своей странице в Facebook подтвердил, что его трудовой договор расторгли. «Уведомление прислали по СМС. Мужества хотя бы позвонить не нашлось», - написал он, добавив в комментариях, что собирается оспаривать решение об увольнении.
Ранее мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) предложил уволить Пчелкина, поскольку директор «Тондираба» назвал лесных братьев, сражавшихся за свободу Эстонии и Литвы, боевиками и объяснил депортации необходимостью искоренить подполье. Осиновский посчитал, что Пчелкин таким образом оправдывает преступления против человечности.
Назначение нового руководителя Канцелярии президента
В четверг стало известно, что с сентября Криста Зибо сменит Пеэпа Яхило на посту директора Канцелярии президента республики.
По предложению президента Алара Кариса Криста Зибо 2 сентября вступит в должность руководителя Канцелярии президента.
На этом посту она сменит многолетнего дипломата Пеэпа Яхило, который в конце июля объявил о своем решении вернуться на дипломатическую службу в Эстонию после почти трех лет работы в Кадриорге.