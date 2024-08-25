НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Вступление Мадисона в Центристскую партию, президентский прием в Розовом саду, восстановление трамвайного движения

В тот же день Яна Тоом сказала в комментарии для Postimees, что не может себя представить во фракции ECR. Она добавила, что с ее точки зрения, никто не упадет в обморок, если она и Мадисон будут работать в разных фракциях.

Президентский прием в Розовом саду

20 августа в Эстонии был отмечен День восстановления независимости. Кульминацией празднования 33-й годовщины стал президентский прием, состоявшийся в Розовом саду Кадриорга.

Гостей принимали президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис. Было приглашено почти 2000 человек.

Первая чета Эстонии. 20 августа 2024 года. Фото: Martin Pedaja

Началось же празднование Дня восстановления независимости Эстонии с возложения цветов у «Камня 20 августа».

Мемориальная церемония началась в 11 часов у «Камня 20 августа» у подножия Тоомпеа, где выступил президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. В церемонии также приняли участие председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») и премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ). После церемонии в Белом зале Тоомпеа состоялось традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа.

В связи с государственным праздником башня Длинный Герман была открыта для посещения всеми желающими до 18:00.

Восстановление трамвайного сообщения

19 августа, в понедельник, в Таллинне снова заработали все пять трамвайных линий. Как известно, движение было прервано в связи со строительством трамвайных путей, ведущих в порт Ванасадам, и разноуровневого перекрестка на железнодорожном переезде в Тонди.