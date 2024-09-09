Ремонт финской АЭС займет недели: «Инцидент не повлияет на ядерную безопасность»

Финская АЭС «Олкилуото-2» прервала выработку электроэнергии из-за поломки турбогенератора. Простой в работе продлится до конца сентября. Станция давала 8 процентов всего потребляемого в Финляндии электричества. Аналогичная поломка случилась там же в июне.
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Финская атомная электростанция «Олкилуото-2» (OL2) прервала работу из-за неисправности в турбогенераторе, сообщила компания Teollisuuden Voima (TVO), которая владеет станцией.
«Производство электроэнергии на блоке Olkiluoto 2 (OL2) было приостановлено в понедельник, 9 сентября, из-за повышения уровня влажности, обнаруженного на генераторе турбинной установки. Начаты работы по устранению неисправности», - сказано в заявлении Teollisuuden Voima на сайте компании.
Electricity production at the Olkiluoto 2 unit (OL2) will be suspended today, Monday, September 9, due to increased moisture detected in the generator of the turbine plant.— Teollisuuden Voima (@tvo_fi) September 9, 2024
The power reduction began on Monday at around 7:30 a.m. The duration of the production suspension is not… pic.twitter.com/KCAy0pZiBQ
«Снижение мощности началось в понедельник около 7:30 утра. Продолжительность приостановки производства на данном этапе пока неизвестна. Эта проблема не влияет на ядерную безопасность», - гласило первое сообщение об аварии в аккаунте компании в X.
Позже оператор АЭС рассказал, что простой работе станции затянется до конца сентября.
«Производство электроэнергии на OL2 может быть возобновлено не раньше 29 сентября. Оценка основана на предыдущем опыте TVO по устранению неисправностей генераторов, но будет уточняться по ходу расследования», - гласит второе сообщение в X.
Электроэнергия, производимая OL2, составляет около 8 процентов электроэнергии, потребляемой в Финляндии. Два других реактора в Олкилуото «работают в обычном режиме».
АЭС расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря на полуострове Олкилуото в 260 километрах от Таллинна.
В этом году это уже не первая поломка генератора на этой станции. Аналогичные проблемы отмечались в июне. Впрочем, после починки владелец станции рапортовал об увеличении выработки электричества, как об одном из последствий происшествия.
Ранее Rus.Postimees сообщал, что недалеко от этой станции в 2026 году начнет работу подземное хранилище ядерного топлива, где опасные материалы смогут храниться 100 000 лет.
После этого стало известно, что в 130 километрах от Таллинна на АЭС «Ловииса», где почти полвека эксплуатируются советские реакторы, стали использовать американское ядерное топливо. Российские поставки были прерваны из-за агрессивной войны в Украине.
В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.
В июне 19 членов Рийгикогу от фракции Социал-демократической партии и «Ээсти 200» предложили внести поправки к проекту решения по атомной энергетике, что ставит под сомнение строительство АЭС в Эстонии.
К внедрению атомной энергии в Эстонии положительно относится 61% жителей страны.