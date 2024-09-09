Ремонт финской АЭС займет недели: «Инцидент не повлияет на ядерную безопасность»

В этом году это уже не первая поломка генератора на этой станции. Аналогичные проблемы отмечались в июне. Впрочем, после починки владелец станции рапортовал об увеличении выработки электричества, как об одном из последствий происшествия.

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Ранее Rus.Postimees сообщал, что недалеко от этой станции в 2026 году начнет работу подземное хранилище ядерного топлива, где опасные материалы смогут храниться 100 000 лет.

После этого стало известно, что в 130 километрах от Таллинна на АЭС «Ловииса», где почти полвека эксплуатируются советские реакторы, стали использовать американское ядерное топливо. Российские поставки были прерваны из-за агрессивной войны в Украине.

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В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.

В июне 19 членов Рийгикогу от фракции Социал-демократической партии и «Ээсти 200» предложили внести поправки к проекту решения по атомной энергетике, что ставит под сомнение строительство АЭС в Эстонии.

К внедрению атомной энергии в Эстонии положительно относится 61% жителей страны.