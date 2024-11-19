Китайское судно находилось в Балтийском море в районе пролегания подводных кабелей, которые были повреждены. Об этом 19 ноября сообщает Helsingin Sanomat. МИД Германии назвал ситуацию диверсией. До инцидента китайское судно заходило в российский порт Усть-Луга. Ровно год назад другое китайское судно разрушило газопровод между Эстонией и Финляндией.
СМИ: рядом с местом нового обрыва кабелей на дне Балтийского моря находилось китайское судно
Китайское судно Yi Peng 3 было замечено в районе Балтийского моря, где только что повреждены подводные кабели, которые связывают Финляндию с Германией и Литву со Швецией. Эту информацию нашли энтузиасты по открытым данным, пишет во вторник финская газета Helsingin Sanomat.
«Судно Yi Peng 3 приблизилось к кабелю незадолго до десяти часов, согласно данным службы Marinetraffic, отслеживающей движение судов. То же китайское судно прошло возле подводного кабеля C-Lion1, проходящего между Германией и Финляндией, в понедельник утром, 18 ноября, в 4:04. Примерно в то же время была обнаружена неисправность кабеля. Во вторник утром два датских военных корабля, судя по всему, последовали за кораблем Yi Peng 3 в Балтийском море», - уточняет издание.
Около полудня во вторник судно Yi Peng 3 направилось на север между двумя крупными датскими островами, Фюн и Сьелланд.
Следить за перемещением этого китайского судна можно онлайн.
По данным службы Marinetraffic, судно Yi Peng 3 около месяца назад покинуло Средиземное море и направилось через Балтийское море в Россию. Корабль остановился в порту Усть-Луга, откуда неделю назад, 11 ноября, отправился в обратный путь. Движения китайского корабля вблизи кабелей не обязательно означают, что именно он виноват в повреждении кабелей, отмечают финские журналисты.
Обрыв подводного кабеля между Швецией и Литвой был обнаружен утром в воскресенье, 17 ноября.
«Связь по кабелю прервалась в воскресенье около 10 утра. Системы сразу сообщили о разрыве соединения. Продолжилось расследование, и стало ясно, что кабель был поврежден», - рассказал технический директор литовского филиала компании Telia Андрюс Шемешкявичюс.
Очередной инцидент с подводной инфраструктурой ЕС назвали в Берлине диверсией.
«Никто не верит, что эти кабели были перерезаны случайно [..]. Поэтому мы вынуждены заявить, хотя пока и не знаем точно, кто за этим стоит, что это действия гибридного характера. Также мы должны предположить, хотя окончательно это еще не установлено, что речь идет о диверсии», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Инциденты с проложенными по дну Балтийского моря кабелями между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией расследуются «соответствующими властями Швеции», заявил телеканалу SVT шведский министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.
Происходящее напоминает о другом инциденте с разрушением подводной инфраструктуры ЕС на Балтике, где так же фигурировало китайское судно.
В октябре 2023 года китайское судно Newnew Polar Bear вместе прокладки газопровода Balticconnector протащило по дну моря якорь.
Инцидент с Balticconnector серьезно обеспокоил, в том числе Литву. В октябре 2023 года сообщалось об усилении охраны порта Клайпеда из-за разрушения подводного газопровода между Эстонией и Финляндией.
Только в августе 2024 года, то есть спустя девять месяцев после чрезвычайного происшествия, Китай признал причастность к разрушению газопровода китайского грузового корабля Newnew Polar Bear.
По данным СМИ, Пекин уведомил власти ЕС, что разрушение газопровода с помощью якоря, который корабль буквально тащил по морскому дну, это случайность.
«В составленном на китайском языке отчете указывается, что инцидент произошел из-за сильного шторма», - сообщила со ссылкой на свои источники гонконгская газета South China Morning Post.
После этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Китай не намерен оплачивать ремонт газопровода между Эстонией и Финляндией.
После этого финский оператор газопровода Balticconnector прокомментировал Rus.Postimees заявление министра обороны Эстонии.
Неделю назад МИД Эстонии снова призвал Китай к сотрудничеству в расследовании инцидента с Balticconnector.
Российские независимые журналисты-расследователи ранее нашли связь между владельцем китайского судна Newnew Polar Bear и Россией. Бизнесмен ранее много лет занимался бизнесом в Российской Федерации, а морскими грузоперевозками занялся только после начала полномасштабной войны России с Украиной.
«Центру "Досье" удалось найти конечного собственника, стоящего за цепочкой компаний вокруг Newnew Polar Bear. Это китайский предприниматель Фань Юйсинь, которого многое связывает с Россией. Там он владеет крупным бизнесом и обладает административным ресурсом», - рассказывали расследователи еще в ноябре 2023 года.
Кроме того, журналисты издания «Досье» выяснили, что российские диверсанты неоднократно занимались повреждением объектов инфраструктуры на Балтике и соседних морях, маскируясь под рыбаков, а сотрудники спецслужб так или иначе контролируют работу гражданского флота.