Очередной инцидент с подводной инфраструктурой ЕС назвали в Берлине диверсией.

«Никто не верит, что эти кабели были перерезаны случайно [..]. Поэтому мы вынуждены заявить, хотя пока и не знаем точно, кто за этим стоит, что это действия гибридного характера. Также мы должны предположить, хотя окончательно это еще не установлено, что речь идет о диверсии», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Инциденты с проложенными по дну Балтийского моря кабелями между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией расследуются «соответствующими властями Швеции», заявил телеканалу SVT шведский министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Происходящее напоминает о другом инциденте с разрушением подводной инфраструктуры ЕС на Балтике, где так же фигурировало китайское судно.

В октябре 2023 года китайское судно Newnew Polar Bear вместе прокладки газопровода Balticconnector протащило по дну моря якорь.

Инцидент с Balticconnector серьезно обеспокоил, в том числе Литву. В октябре 2023 года сообщалось об усилении охраны порта Клайпеда из-за разрушения подводного газопровода между Эстонией и Финляндией.

Только в августе 2024 года, то есть спустя девять месяцев после чрезвычайного происшествия, Китай признал причастность к разрушению газопровода китайского грузового корабля Newnew Polar Bear.

По данным СМИ, Пекин уведомил власти ЕС, что разрушение газопровода с помощью якоря, который корабль буквально тащил по морскому дну, это случайность.