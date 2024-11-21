Такие панические сообщения только помогают России, заявил вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

«Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает», - подчеркнул президент.

Зеленский призвал украинцев заботиться о том, чтобы никто не мог использовать их эмоции в своих собственных интересах.

Издание «РБК-Украина» отмечало, что на решение дипломатов могла повлиять неподтвержденная информация о том, что Россия якобы может ударить по Киеву баллистической ракетой РС-26 «Рубеж».

«Информация появилась в украинском сегменте Telegram-каналов. Многие написали, что Россия якобы готовит запуск экспериментальной баллистической ракеты. И это якобы может быть РС-26 "Рубеж" без ядерного заряда, хотя она способна его нести», - отмечало «РБК-Украина».

РС-26 «Рубеж» - российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». По сравнению с РС-24 «Ярс», автономная пусковая установка ракетного комплекса РС-26 существенно легче (менее 80 тонн по сравнению со 120 тоннами у «Ярса»). Ракета может запускаться по целям на дальности 2000 - 6000 км.

РС-26 «Рубеж» находилась в разработке под высокой степенью секретности, так как ее создание нарушало Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, напоминает украинский журналист Андрей Цаплиенко.