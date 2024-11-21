Воздушные силы ВСУ утверждают, что 21 ноября ВС РФ ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Накануне на волне слухов о возможном использовании Россией стратегической ракеты закрывались посольства США, Италии, Испании и Греции.
«Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", а со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - семь крылатых ракет Х-101 (район запусков - Волгоградская область)», - сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ.
О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракетой ничего не сообщается.
The Guardian отмечает, что если информация подтвердится, то это станет первым применением такого типа ракет РФ за все время войны.
CNN напоминает, что минимальная дальность таких ракет РФ - пять тысяч километров, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более девяти тысячи километров.
20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве объявили о закрытии из-за «повышенного риска воздушных атак». В МИД Украины назвали эти сообщения «информационным нагнетанием».
«В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов столь же актуальна, как и в предыдущую тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущую тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», - гласит заявление украинского МИД, которое появилось после того, как стало известно о приостановке работы в Киеве дипмиссий некоторых союзников, включая США.
Такие панические сообщения только помогают России, заявил вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский.
«Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает», - подчеркнул президент.
Зеленский призвал украинцев заботиться о том, чтобы никто не мог использовать их эмоции в своих собственных интересах.
Издание «РБК-Украина» отмечало, что на решение дипломатов могла повлиять неподтвержденная информация о том, что Россия якобы может ударить по Киеву баллистической ракетой РС-26 «Рубеж».
«Информация появилась в украинском сегменте Telegram-каналов. Многие написали, что Россия якобы готовит запуск экспериментальной баллистической ракеты. И это якобы может быть РС-26 "Рубеж" без ядерного заряда, хотя она способна его нести», - отмечало «РБК-Украина».
РС-26 «Рубеж» - российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». По сравнению с РС-24 «Ярс», автономная пусковая установка ракетного комплекса РС-26 существенно легче (менее 80 тонн по сравнению со 120 тоннами у «Ярса»). Ракета может запускаться по целям на дальности 2000 - 6000 км.
РС-26 «Рубеж» находилась в разработке под высокой степенью секретности, так как ее создание нарушало Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, напоминает украинский журналист Андрей Цаплиенко.
«В настоящее время у РФ действительно есть все возможности для быстрого развертывания производства баллистических ракет средней дальности РС-26 "Рубеж" на основе уже существующих технологических линий, цепочек поставок и технических решений. Также известно, что эту ракету необходимо уничтожать до того, как она раскроется и сбросит боевые блоки, с помощью соответствующих дальнобойных противоракетных комплексов. В противном случае придется уничтожать каждый боевой блок по отдельности, а их, судя по видео, 6 штук, которые дополнительно разделяются еще на 6 частей. Возможно ли уничтожить сам носитель до того, как он раскрылся, или уже выпустил ракеты - неизвестно. На данный момент у Украины нет систем для этого», - пишет Цаплиенко в своем Telegram-канале, публикуя видео удара.
«Поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную фугасную боевую часть в глубокой теории возможно, но не имеет практического смысла из-за огромной стоимости таких ракет, - отмечает Defence Express. - Абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерную оснастку. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие. Поэтому есть вопрос о смысле использования именно ракеты средней или вообще межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара».
Тем временем псольство Эстонии в Киеве 20 ноября работало в обычном режиме и не последовало примеру коллег дипломатов из других стран-союзниц. Об этом Rus.Postimees сообщили в МИД Эстонии.
«Посольство Эстонии в Киеве продолжало работать в обычном режиме, а во время воздушной тревоги работа продолжалась из укрытия. Посольство внимательно следит за указаниями местных властей», - ответили в МИД Эстонии 20 ноября на вопрос Rus.Postimees о том, изменялась ли работы посольства в Киеве.
19 ноября стало известно, что Украина впервые использовала американские ракеты ATACMS по военным объектам на территории РФ. В тот же день Путин подписал обновленную ядерную доктрину РФ.
Основанием для применения Россией ядерного оружия может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, включая беспилотники.
20 ноября ВСУ впервые ударили по РФ британскими ракетами Storm Shadow.
«Нас ждут тяжелые два месяца. Не знаю, можно ли их назвать решающими, но в любом случае, они будут очень важными», - ранее сказал в комментарии Rus.Postimees председатель Комиссии по государственной обороне Рийгикогу Калев Стойческу.
На этом фоне бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон заявил, что рассуждения о том, что после Украины Путин двинет войска на Эстонию, или Польшу - это полная чушь.
Война России с Украиной продолжается уже 1002 дня.