Определились номинанты на журналистские премии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees

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Андрус Карнау: серия статей о фосфоритах

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Яанус Пийрсалу: серия об эстонских солдатах в Украине - «Война - это отношения, пошедшие под откос: перспективы нет, но есть надежда!», «Эстонец об освобождении Харьковской области: мы надели ковбойские шляпы и пошли на ура», «Мартин, который хотел защищать других», «Эстонский солдат рассказывает, как он десять часов подряд прощался с жизнью»

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Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): серия статей о территориях для приема войск союзников в Вырумаа - «"Как видите, ничего роскошного здесь нет". Под Выру открылся лагерь союзников Реэдо», «Открытие лагеря Реэдо вызвало тревогу в российских СМИ», «Новый лагерь союзников Реэдо не используется. Американское подразделение предпочитает жизнь в контейнерах»

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