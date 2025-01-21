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Определились номинанты на журналистские премии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees

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Премии Фонда Яана Тыниссона вручаются с 2020 года.
Премии Фонда Яана Тыниссона вручаются с 2020 года. Фото: Мадис Вельтман

Оценочные комиссии, занимающиеся рассмотрением материалов-претендентов на медиапремии Фонда Яна Тыниссона, завершили первый этап своей работы, что означает, что определены финалисты в 19 отраслевых номинациях.

Церемония награждения лауреатов премии состоится 6 февраля в доме Postimees. Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 11 февраля.

Лучшее мнение на русском языке:

Каролина Вертяева: «Х​ватит душить индивидуальность подростков, дайте им шанс»

Александер-Марк Каппи: «Репортаж длиною в 11 месяцев: журналист Rus.Postimees отслужил в армии и теперь рассказывает всю правду»

Диана Харламова: «Журналистика в Эстонии? Бесит!»

Лучшая статья на русском языке:

Ольга Лебедева, Анита Авакова: «Обнимал, целовал и ел тушки, но никого не убивал? Вероятный мучитель животных из Таллинна надеется избежать наказания»

Иван Скрябин: серия статей о выборах президента РФ в Таллинне - «К​орреспондента Rus.Postimees послали на х** у посольства России в Таллинне», «Путинистов сдуло? Как в Эстонии голосовали за президента РФ в 2024 году», «"Хочу, чтобы коммунисты снова взяли власть": откровения россиян, которые в Эстонии помогли Путину на выборах»

Светлана Карабут: «"Я кричала, а люди шли мимо!" В торговом центре Kristiine девушка стала жертвой сексуального домогательства»​

Лучшая расследовательская история Postimees:

Иван Скрябин: «"Подадите на гражданство - все льготы ваши": как журналиста Rus.Postimees вербовали воевать в армии России»

Мейнхард Пулк: «Груз на 100 млн долларов: марганец, необходимый для военной машины Путина, движется в Россию через Силламяэ»

Юлле Харью, Аарне Сеппель: «Некоторые предприятия получили в подарок от RMK более 40 млн»

Лучшее мнение в Postimees:

Микк Салу: «Rail Baltic как мошенничество века»

Яан Вяльяотс: «Как сделать ложь правдоподобной? Дело Faktivalgus, Telegram и Варро Вооглайда»

Аго Раудсепп: «Паникеры и купающиеся в безопасности, или Почему демократии всегда просыпаются так поздно»

Лучший репортажный материал в Postimees:

Андрус Карнау: серия статей о фосфоритах

Георгий Белтадзе: «Потрясения в Мьянме» -​​​​ «Как эстонец оказался на службе у местной китайской мафии и был вынужден изготовить бомбу», «Невероятный побег эстонца от смерти и заложника»

Яанус Пийрсалу: серия об эстонских солдатах в Украине - «Война - это отношения, пошедшие под откос: перспективы нет, но есть надежда!», «Эстонец об освобождении Харьковской области: мы надели ковбойские шляпы и пошли на ура», «Мартин, который хотел защищать других», «Эстонский солдат рассказывает, как он десять часов подряд прощался с жизнью»

Лучшая новостная или расследовательская история в уездных изданиях:

Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): серия статей о территориях для приема войск союзников в Вырумаа - «"Как видите, ничего роскошного здесь нет". Под Выру открылся лагерь союзников Реэдо», «Открытие лагеря Реэдо вызвало тревогу в российских СМИ», «Новый лагерь союзников Реэдо не используется. Американское подразделение предпочитает жизнь в контейнерах»

Марко Суурмяги (Sakala): «Игра мальчика с особыми потребностями в парке породила в Интернете жестокие разжигания ненависти»

Анника Аувяэрт (Pärnu Postimees): серия статей о приюте Михкли и теневых финансовых делах его владельцев - «Жители приюта заплатили тысячи евро в несуществующий ремонтный фонд ассоциации, которая им помогает», ​«Темные дела ассоциации, которая помогала бездомным, стали еще более неясными», ​«И последние смельчаки покинули ставший непригодным для жилья дом на улице Михкли»

Лучшая статья в жанре мнения в уездных изданиях:

Кевин Вольтер (Virumaa Teataja): «Уважаемый политик, желание велико, но я один»

Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): «Быть отцом как единица измерения».

Айме Йыги (Tartu Postimees): «Не бывает сложных ситуаций там, где нет людей»

Лучшая репортажная история в уездных изданиях:

Анника Аувяэрт, Лаури Хабакук (Pärnu Postimees): «Разорванные семейные отношения, изоляция, разочарование, яды разума, братское единство, или как мальчики с искренними глазами стали детоубийцами»​

Марью Лина (Virumaa Teataja): «Несчастный пузырь сильнее мужчин из приюта»

Маргус Хаав (Sakala): «90-летний мужчина, который каждое утро в пять часов прыгает в седло и уносится»

Сетевой волк года:

Кетлин Крузе, Elu24

Трийн Палмипуу, редактор редакции стиля жизни Postimees

Карл Эрих Юхками, спортивная редакция Postimees

Сетевое решение года:

Спортивная редакция Postimees: видеоподкаст «Пресс-сектор»

Лоора-Элизабет Ломп, Мейнхард Пулк, Хелери Курис, Элина Лийбак: «Невидимая борьба: какова роль Московской церкви как инструмента "Русского мира"?»

Редакция стиля жизни и фоторедакция Postimees: дизайн дигижурналов и передовиц

Лучший видеопроект/видеоистория:

Прямые трансляции президентских выборов в США. Команда: ведущие Улла Лянтс и Тарво Мадсен, журналист редакции зарубежных новостей Маргус Партс, режиссер Эндель Кастерпалу, оператор-продюсер Рене Хенри Ранд / Postimees 

Видеосериал «Мой Тарту». Автор: Юрген Пуйстая / Tartu Postimees. В мини-серии видеорассказов Tartu Postimees «Мой Тарту» известные тартусцы показывают важные для них места. Эта серия продолжается и в этом году. «Стриптизер Марко: Я должен был стать орнитологом», «Поездка на «Жигулях» по Аннелинна, дорогу показывает Лаури Ряпп», «Пилле Пюрг показывает место, где она впервые пародировала Анне Вески»

Прямой репортаж: 25 автомобилей застряли на Таллиннской окружной дороге. Команда: Мадис Вельтман, Сандер Ильвест / Postimees. «25 машин застряли на Таллиннской окружной дороге, дорога снова открыта»

Автор-внештатник года:

Тийна Йыгеда

Вахур Лайапеа

Мати Мандель

Лучший друг языка:

Аго Раудсепп, редактор мнений Postimees

Райму Хансон, журналист Tartu Postimees

Сирье Мюйр, корректор-литературный редактор Postimees

Лучший телеведущий:

Кристьян Голд, ведущий программы Telehommik

Роми Хаса, ведущий программы Telehommik

Юри Бучаков, ведущий программ Õhtu! и 15 küsimust

Лучший радиожурналист:

Брита Мария Алас, ведущая raadio Kuku

Мадис Киммель, ведущий raadio Kuku

Лаури Херманн, ведущий raadio Elmar

Лучший закадровый работник теле- и радиосферы:

Кай Галер, руководитель программ Duo Media Networks

Арди Труйя, главный инженер студий Duo Media Networks​

Мари-Лийз Вескус, руководитель по связям с общественностью Duo Media Networks

Телепродюсер года:

Мартин Корьюс, генеральный продюсер телеканалов Duo Media Networks

Каяр Казе, главный редактор программы Telehommik​

Тоомас Вара, руководитель проекта олимпийских трансляций Duo Media Networks

Лучшее фото:

Новостное фото года: Михкель Марипуу / Postimees «Освобождение»

«Освобождение»
«Освобождение» Фото: Михкель Марипуу

​​Репортажное фото года: Эрик Прозес / Postimees «Вид, которого у нас больше нет»

«Вид, которого у нас больше нет»
«Вид, которого у нас больше нет» Фото: Эрик Прозес

Портретное фото года: Майлийз Оллино / Pärnu Postimees «Сигрид Мяэотс и ее очаровательная кукольная армия»​

«Сигрид Мяэотс и ее очаровательная кукольная армия»​
«Сигрид Мяэотс и ее очаровательная кукольная армия»​ Фото: Майлийз Оллино

Спортивное фото года: Тайро Луттер / Postimees «Разочарование»

«Разочарование»
«Разочарование» Фото: Тайро Луттер

Оформление года:

«Настольная игра Rakvere Raibe», Virumaa Teataja, 16.11.2024, Тоомас Эрапарт, редакция Virumaa Teataja​​​

«Настольная игра Rakvere Raibe»
«Настольная игра Rakvere Raibe» Фото: Тоомас Эрапарт, редакция Virumaa Teataja

«Балтийское море полно могил моряков», Postimees Nädal 21.09.2024, Алари Палуотс

«Балтийское море полно могил моряков»
«Балтийское море полно могил моряков» Фото: Алари Палуотс

«Атаки советских ВВС в Эстонии в марте 1944 года», Postimees (онлайн 8.03.2024, бумажная версия 9.03.2024), авторы: Тойво Лухт (бумажная версия), Михкель Марипуу, Эндель Кастерпалу (онлайн)

«Атаки советских ВВС в Эстонии в марте 1944 года»
«Атаки советских ВВС в Эстонии в марте 1944 года» Фото: Тойво Лухт
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