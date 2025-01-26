К главным событиям уходящей недели можно отнести вступление в должность президента США Дональда Трампа, обнародование информации о заочном аресте российскими властями руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, а также рассерженные комментарии главы МВД Лаури Ляэнеметса в адрес телекоммуникационной компании Telia.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Инаугурация Трампа, заочный арест в РФ директора Нарвского музея, критика Ляэнеметса в адрес Telia (1)
Инаугурация Дональда Трампа
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. В этот день в ротонде Капитолия в Вашингтоне Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом принесли присягу.
В первый же день своего правления Дональд Трамп заявил, что страну ждет «золотой век».
Он объявил в день инаугурации режим чрезвычайного положения на границе США и Мексики. По его словам, это необходимо для борьбы с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, которые, по его мнению, угрожают безопасности страны.
В экономической сфере Трамп сосредоточился на введении жестких торговых тарифов, особенно в отношении Китая. Он считает, что такие меры помогут укрепить экономику США и устранить торговый дисбаланс, который остается давней проблемой.
Кроме того, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали в Канаде вновь назвать Мак-Кинли.
Климатическая политика Трампа знаменует резкий отход от прежнего курса. Он заявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату и выступил за активное использование ископаемых ресурсов, поставив во главу угла экономический рост вместо инвестиций в возобновляемую энергетику.
В социальной политике Трамп намерен запретить преподавание критической расовой теории в школах, называя ее вредной идеологией. Он также планирует ограничить участие трансгендерных людей в женском спорте, подчеркивая важность биологического пола для обеспечения честной конкуренции.
В международной политике Трамп заявил о намерении положить конец войне в Украине и потребовать от членов НАТО большего финансового участия.
Уже в понедельник президент Эстонии Алар Карис направил поздравления Дональду Трампу в связи со вступлением в должность.
В своем обращении Карис подчеркнул тесное сотрудничество между Эстонией и Соединенными Штатами, а также необходимость продолжать совместные усилия по укреплению безопасности и продвижению демократических ценностей.
«Эстония всегда высоко ценила прочные отношения с Соединенными Штатами», - отметил президент Эстонии.
Карис выразил признательность Трампу за вклад в укрепление НАТО во время его первого президентского срока и подтвердил приверженность Эстонии принципам коллективной обороны.
«Основой надежности НАТО является сдерживание, требующее сильной вовлеченности каждого члена. Как сосед России, Эстония серьезно относится к своей обороне. В ближайшие годы Эстония выделит почти 4 процента ВВП на оборону, значительная часть которых пойдет на закупку нового оборудования и боеприпасов у США», - заявил он.
Президент Карис также затронул вопросы общей безопасности, включая продолжающуюся агрессию России в Украине. Он подчеркнул важность совместных усилий для поддержки Украины и противостояния глобальным угрозам.
Предложение Михала довести расходы на оборону до пяти процентов от ВВП
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) написал во вторник в социальных сетях, что, поскольку в НАТО теперь ожидают увеличения уровня расходов на оборону до пяти процентов от ВВП, Эстония должна поставить себе такую цель.
«Новый президент нашего крупнейшего партнера по безопасности, США, Дональд Трамп дал четкий сигнал, что он ожидает, что уровень оборонных расходов в НАТО увеличится до пяти процентов. Я поддерживаю еще более быстрое увеличение обороноспособности», - написал Михал.
«Эстония хорошо знает своего врага, и я думаю, что мы, как и Польша, Латвия, Литва, тоже должны стремиться к пяти процентам, - добавил премьер-министр. - Ориентировочный уровень оборонных инвестиций Эстонии в 2026 году планируется довести до 3,7 процента от ВВП. Чтобы выйти на пять процентов, нам нужно раньше привлечь инвестиции в оборону, Минобороны сделает для этого все возможное», - пояснил он.
«Источник покрытия роста расходов на оборону должен быть разнообразным: увеличение центрального финансирования оборонного сектора ЕС, продолжение сокращений в государственном секторе и кредиты, вместе с бюджетными регуляциями ЕС, которые учитывают национальные оборонные инвестиции. Я не вижу, чтобы мы могли поднять налоги в данный момент», - написал премьер-министр.
Он добавил, что сохранение независимости является для нас экзистенциальным вопросом.
«Я надеюсь на широкую поддержку этого подхода в Эстонии, конечно, после консультаций с другими политическими партиями в Рийгикогу, чтобы варианты можно было обсудить с коллегами из других стран на заседании Совета ЕС, посвященном обороне, в феврале», - написал Михал.
Заочный арест в России Марии Сморжевских-Смирновой
В понедельник стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Как выяснила «Медиазона», заседание прошло в середине января.
Против Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российских военных группой лиц по политическим мотивам (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
О сути обвинения и о том, кто еще входит в данную «группу лиц», ничего не известно.
Сморжевских-Смирнова находится в базе розыска российского МВД с лета 2024 года.
Нарвский музей находится в средневековом замке в Нарве. Последние два года 9 мая на его стене вывешивали баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, который было видно с российской стороны - в Ивангороде через реку. Российские пограничники требовали снять плакат, но власти Эстонии отказались.
Этот баннер впервые был вывешен после того, как в 2023 году власти Ивангорода установили на набережной Нарвы обращенную в сторону Эстонии сцену с экраном. На нем транслировали концерт в честь Дня Победы с выступлением Шамана и другими российскими пропагандистскими музыкальными номерами.
Сама Мария Сморжевских-Смирнова в интервью Rus.Postimees сказала в тот же день, 20 января, комментируя свежую новость из России: «Для меня это честь, и я горда, что наша деятельность не осталась незамеченной. Конечно, это меньшее, что мы можем сделать в условиях массированной военной пропаганды, которая рвется с противоположного берега и принимает для многих нарвитян такие, знаете, трогательные обличья. День Победы, память о войне.
На самом деле это не память о войне и не память о тех, кто сражался с фашизмом. Это пропаганда военных амбиций сегодняшней России, пропаганда войны. И наша скромная акция изначально была призвана обозначить четкую позицию по этому вопросу. Мы напоминаем о том, что сегодняшняя полномасштабная война России в Украине - это военное преступление, а Путин - военный преступник, ордер на арест которого выдал международный суд».
Атака Ляэнеметса на компанию Telia
Глава МВД Лаури Ляэнеметс сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что Департаменту защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) следует проанализировать рыночную позицию телекоммуникационной компании Telia, в том числе можно было бы рассмотреть отделение от компании определенных сетей связи.
По словам Ляэнеметса, компания Telia превратилась в своем роде в полумонополиста.
«На мой взгляд, TTJA мог бы взглянуть и на то, что в случае Telia в некотором роде является полумонопольной позицией. Им принадлежит гораздо больше сетей связи, чем другим предприятиям. На самом деле мы видим, что с этим могут быть связаны проблемы. На самом деле нужно рассмотреть этот вопрос и подумать, не отделить ли эти сети от этого предприятия», - сказал министр.
Ляэнеметс уточнил, что вопрос не касается, например, проложенной компанией сети оптоволоконных кабелей, и что он не считает, что государство должно приобрести сети предприятия. «Я не предлагал, чтобы государство что-то покупало или национализировало. Я сказал, что это надо проверить. То, что иногда сети или услуги отделяют, обычное дело на рынке электроэнергии, например, в производстве теплоэнергии», - сказал он.
«Такое поведение со стороны полумонопольной компании абсолютно неприемлемо. Эстонцы - не крепостные крестьяне, которые должны платить десятину иностранной компании», - заявил он.
Кроме того, по его словам, правительство проверит функционирование всех коммуникационных компаний.
Утверждение законопроекта о разрыве связей с РПЦ
Тоже в четверг правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.
«Это начинание необходимо потому, что подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии. Этому надо положить конец», - заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
По словам министра, Эстонская православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве.
В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.
После вступления поправок в силу религиозным объединениям и обществам будет дано два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.