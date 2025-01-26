Против Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российских военных группой лиц по политическим мотивам (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

О сути обвинения и о том, кто еще входит в данную «группу лиц», ничего не известно.

Сморжевских-Смирнова находится в базе розыска российского МВД с лета 2024 года.

Нарвский музей находится в средневековом замке в Нарве. Последние два года 9 мая на его стене вывешивали баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, который было видно с российской стороны - в Ивангороде через реку. Российские пограничники требовали снять плакат, но власти Эстонии отказались.

Этот баннер впервые был вывешен после того, как в 2023 году власти Ивангорода установили на набережной Нарвы обращенную в сторону Эстонии сцену с экраном. На нем транслировали концерт в честь Дня Победы с выступлением Шамана и другими российскими пропагандистскими музыкальными номерами.

Мария Сморжевских-Смирнова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Сама Мария Сморжевских-Смирнова в интервью Rus.Postimees сказала в тот же день, 20 января, комментируя свежую новость из России: «Для меня это честь, и я горда, что наша деятельность не осталась незамеченной. Конечно, это меньшее, что мы можем сделать в условиях массированной военной пропаганды, которая рвется с противоположного берега и принимает для многих нарвитян такие, знаете, трогательные обличья. День Победы, память о войне.