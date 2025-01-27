Как стопроцентный таможенный контроль на границе с Россией повлиял на работу служебных собак

«Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб», - днем написала Каллас в своем аккаунте в X.

«Несмотря на то что наши служебные собаки дружелюбны и милы, во время работы они сосредоточены на своих задачах. Мы просим всех любителей собак помнить, что рабочую собаку не стоит гладить или отвлекать, даже если хочется сказать ей "молодец" и почесать за ушком. Любое отвлечение может помешать выполнению ответственных задач. Служебные собаки работают по сменам, а время их работы строго ограничено, поэтому каждая минута на вес золота. Если вы видите работающую таможенную собаку, то лучший способ ее поддержать - это одобрительный взгляд и спокойное поведение», - сказал руководитель отдела таможенного контроля MTA.