Налогово-таможенный департамент прокомментировал Rus.Postimees влияние режима полного таможенного контроля на восточной границе на работу кинологов и служебных собак.
Как стопроцентный таможенный контроль на границе с Россией повлиял на работу служебных собак
Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-Таможенного департамента Эстонии (MTA) Вольдемар Линно, сообщил следующее.
«Переход на полный таможенный контроль, введенный осенью 2024 года, не увеличил число служебных собак. Мы проанализировали существующие ресурсы и пришли к выводу, что их количество оптимально», - рассказал руководитель отдела таможенного контроля MTA.
Ранее об отсутствии планов по увеличению числа сотрудников, которые из-за санкций проверяют багаж всех, кто пересекает границу через Нарву, рассказала ведущий таможенный инспектор Нарвского погранпункта Татьяна Забалуева.
«Мы уже с начала полного контроля работаем имеющимся ресурсом, и в ближайшее время увеличения ресурса [сотрудников, осуществляющих контроль на КПП Нарва] не планируется», - ответила Забалуева в интервью Rus.ERR на вопрос о вероятности увеличения штата сотрудников в преддверии летнего сезона, когда количество пересечений границы традиционно увеличивается.
В конце 2024 года в МВД Эстонии сообщали Rus.Postimees, что планов возвращения к круглосуточной работе КПП Нарва в настоящее время нет. Решение может быть пересмотрено только после окончания агрессивной войны России в Украине заявил руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
На вопрос об условиях, необходимых для возвращения погранперехода к тому режиму, который существовал до 1 мая 2024 года, руководитель отдела пограничной и миграционной политики МВД Эстонии сослался на войну в Украине и санкции в отношении России.
«Очереди на границе возникли в связи с необходимостью проведения тщательного таможенного контроля, а его прекращение возможно только после завершения войны со стороны России и отмены санкций, введенных против нее из-за войны», - ответил Янек Мяги.
27 января главы МИД стран Евросоюза поддержали продление санкций против России единогласно. Об этом в понедельник сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб», - днем написала Каллас в своем аккаунте в X.
Что касается работы служебных собак на границе с Россией, то руководитель отдела таможенного контроля Налогово-Таможенного департамента Вольдемар Линно обратился к читателям Rus.Postimees, которые пересекают восточную границу.
«Несмотря на то что наши служебные собаки дружелюбны и милы, во время работы они сосредоточены на своих задачах. Мы просим всех любителей собак помнить, что рабочую собаку не стоит гладить или отвлекать, даже если хочется сказать ей "молодец" и почесать за ушком. Любое отвлечение может помешать выполнению ответственных задач. Служебные собаки работают по сменам, а время их работы строго ограничено, поэтому каждая минута на вес золота. Если вы видите работающую таможенную собаку, то лучший способ ее поддержать - это одобрительный взгляд и спокойное поведение», - сказал руководитель отдела таможенного контроля MTA.
Все комментарии Вольдемара Линно и его коллег о собаках-рекордсменах, выявляющих контрабанду, читайте в материале - «Тайсон на границе с Россией 〉 Кокаин, марихуана и сигареты не проскочат мимо».
Эстония продолжает выполнять роль транзитной страны - через нее пересекают границу граждане самых разных стран, напомнили в Налогово-таможенном департаменте (MTA).
Инициативу депутатов Рийгикогу о полном закрытии всех КПП на границе с РФ не поддержали в МВД.
«Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», - сообщил 15 января руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
«У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Но сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит», - позже прокомментировал ситуацию и глава МВД Лаури Ляэнеметс.
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