В четверг Фонд Яана Тыниссона объявляет лауреатов медиапремий Postimees в 19 номинациях. Церемония награждения началась в доме Postimees в 15:00, ее можно смотреть в прямом эфире.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Определяются лауреаты медиапремий Фонда Яана Тыниссона
Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 11 февраля.
Список номинатов в 19 категориях:
Лучшее мнение на русском языке:
Каролина Вертяева: «Хватит душить индивидуальность подростков, дайте им шанс»
Мнение посвящено новым трендам среди подростков, в частности, квадроберам, которые имитируют животных. Автор обращает внимание, что свобода самовыражения крайне важна для молодежи и каждой поколение понимает ее по-своему. Травить их за это - совершенно неправильно.
Александер-Марк Каппи: «Репортаж длиною в 11 месяцев: журналист Rus.Postimees отслужил в армии и теперь рассказывает всю правду»
Текст рассказывает подробно от первого лица об одиннадцати месяцах срочной службы в Силах обороны Эстонии. Он насыщен деталями, красочными описаниями, а также личными моментами, высказать которые публично для большинства крайне трудно.
Диана Харламова: «Журналистика в Эстонии? Бесит!»
Этот мнение - разбор мифов, окутывающих журналистику. Автор старается объяснить, как на самом деле обстоят дела и в чем заключаются основные трудности в работе журналиста.
Лучшая статья на русском языке:
Ольга Лебедева, Анита Авакова: «Обнимал, целовал и ел тушки, но никого не убивал? Вероятный мучитель животных из Таллинна надеется избежать наказания»
Среди нас множество людей, которых мучают различные душевные недуги. Это может вылиться в страшные поступки, которым нет оправдания. Но получают ли люди своевременную помощь, которая позволила бы предотвратить кошмарный исход? Журналисты долго решали, нужно ли вообще делать этот материал, и как говорить с таким человеком. В итоге решились, и вскрыли сложную проблему.
Иван Скрябин: серия статей о выборах президента РФ в Таллинне - «Корреспондента Rus.Postimees послали на х** у посольства России в Таллинне», «Путинистов сдуло? Как в Эстонии голосовали за президента РФ в 2024 году», «"Хочу, чтобы коммунисты снова взяли власть": откровения россиян, которые в Эстонии помогли Путину на выборах»
В марте прошлого года на фоне войны прошли выборы президента России, исход которых был заранее ясен. У посольства РФ в Эстонии выстроилась очередь из граждан этой страны, среди них как сторонники Путина, так и его противники. Журналисту удалось провести ряд откровенных разговоров с избирателями и предложить читателю уникальную серию репортажей, которые очень точно передают происходившее перед посольством на улице Пикк в Таллинне.
Светлана Карабут: «"Я кричала, а люди шли мимо!" В торговом центре Kristiine девушка стала жертвой сексуального домогательства»
Акты сексуализированного насилия в общественном месте сильно ударяют по чувству безопасности жителей Эстонии. К сожалению, женщины не всегда могут чувствовать себя в безопасности даже в торговом центре. Часто жертва боится рассказать об этом даже полиции, но в этом случае журналист смог создать доверительную обстановку. Этот материал проливает свет на вопиющий случай, но и рассматривает проблему в целом, ставя целью помочь предотвратить подобные нападения в будущем.
Медиапремии Фонда Яана Тыниссона
Медиапремии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees присуждаются с 2020 года. Они вручаются ежегодно в феврале.
Размер премии номинантам отраслевых премий составляет 500 евро брутто, размер премии лауреата - 1000 евро брутто.
Номинанты премии «Молодой журналист года» получают 500 евро брутто, лауреат - 2000 евро. Номинанты премии Яана Тыниссона в области журналистики получают 2000 евро брутто, и лауреат премии - 8000 евро.
Лучшая расследовательская история Postimees:
Иван Скрябин: «"Подадите на гражданство - все льготы ваши": как журналиста Rus.Postimees вербовали воевать в армии России»
Мейнхард Пулк: «Груз на 100 млн долларов: марганец, необходимый для военной машины Путина, движется в Россию через Силламяэ»
Юлле Харью, Аарне Сеппель: «Некоторые предприятия получили в подарок от RMK более 40 млн»
Лучшее мнение в Postimees:
Микк Салу: «Rail Baltic как мошенничество века»
Яан Вяльяотс: «Как сделать ложь правдоподобной? Дело Faktivalgus, Telegram и Варро Вооглайда»
Аго Раудсепп: «Паникеры и купающиеся в безопасности, или Почему демократии всегда просыпаются так поздно»
Лучший репортажный материал в Postimees:
Андрус Карнау: серия статей о фосфоритах
Георгий Белтадзе: «Потрясения в Мьянме» - «Как эстонец оказался на службе у местной китайской мафии и был вынужден изготовить бомбу», «Невероятный побег эстонца от смерти и заложника»
Яанус Пийрсалу: серия об эстонских солдатах в Украине - «Война - это отношения, пошедшие под откос: перспективы нет, но есть надежда!», «Эстонец об освобождении Харьковской области: мы надели ковбойские шляпы и пошли на ура», «Мартин, который хотел защищать других», «Эстонский солдат рассказывает, как он десять часов подряд прощался с жизнью»
Лучшая новостная или расследовательская история в уездных изданиях:
Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): серия статей о территориях для приема войск союзников в Вырумаа - «"Как видите, ничего роскошного здесь нет". Под Выру открылся лагерь союзников Реэдо», «Открытие лагеря Реэдо вызвало тревогу в российских СМИ», «Новый лагерь союзников Реэдо не используется. Американское подразделение предпочитает жизнь в контейнерах»
Марко Суурмяги (Sakala): «Игра мальчика с особыми потребностями в парке породила в Интернете жестокие разжигания ненависти»
Анника Аувяэрт (Pärnu Postimees): серия статей о приюте Михкли и теневых финансовых делах его владельцев - «Жители приюта заплатили тысячи евро в несуществующий ремонтный фонд ассоциации, которая им помогает», «Темные дела ассоциации, которая помогала бездомным, стали еще более неясными», «И последние смельчаки покинули ставший непригодным для жилья дом на улице Михкли»
Лучшая статья в жанре мнения в уездных изданиях:
Кевин Вольтер (Virumaa Teataja): «Уважаемый политик, желание велико, но я один»
Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): «Быть отцом как единица измерения».
Айме Йыги (Tartu Postimees): «Не бывает сложных ситуаций там, где нет людей»
Лучшая репортажная история в уездных изданиях:
Анника Аувяэрт, Лаури Хабакук (Pärnu Postimees): «Разорванные семейные отношения, изоляция, разочарование, яды разума, братское единство, или как мальчики с искренними глазами стали детоубийцами»
Марью Лина (Virumaa Teataja): «Несчастный пузырь сильнее мужчин из приюта»
Маргус Хаав (Sakala): «90-летний мужчина, который каждое утро в пять часов прыгает в седло и уносится»
Сетевой волк года:
Кетлин Крузе, Elu24
Трийн Палмипуу, редактор редакции стиля жизни Postimees
Карл Эрих Юхками, спортивная редакция Postimees
Сетевое решение года:
Спортивная редакция Postimees: видеоподкаст «Пресс-сектор»
Лоора-Элизабет Ломп, Мейнхард Пулк, Хелери Курис, Элина Лийбак: «Невидимая борьба: какова роль Московской церкви как инструмента "Русского мира"?»
Редакция стиля жизни и фоторедакция Postimees: дизайн дигижурналов и передовиц
Лучший видеопроект/видеоистория:
Прямые трансляции президентских выборов в США. Команда: ведущие Улла Лянтс и Тарво Мадсен, журналист редакции зарубежных новостей Маргус Партс, режиссер Эндель Кастерпалу, оператор-продюсер Рене Хенри Ранд / Postimees
Видеосериал «Мой Тарту». Автор: Юрген Пуйстая / Tartu Postimees. В мини-серии видеорассказов Tartu Postimees «Мой Тарту» известные тартусцы показывают важные для них места. Эта серия продолжается и в этом году. «Стриптизер Марко: Я должен был стать орнитологом», «Поездка на «Жигулях» по Аннелинна, дорогу показывает Лаури Ряпп», «Пилле Пюрг показывает место, где она впервые пародировала Анне Вески»
Прямой репортаж: 25 автомобилей застряли на Таллиннской окружной дороге. Команда: Мадис Вельтман, Сандер Ильвест / Postimees. «25 машин застряли на Таллиннской окружной дороге, дорога снова открыта»
Автор-внештатник года:
Тийна Йыгеда
Вахур Лайапеа
Мати Мандель
Лучший друг языка:
Аго Раудсепп, редактор мнений Postimees
Райму Хансон, журналист Tartu Postimees
Сирье Мюйр, корректор-литературный редактор Postimees
Лучший телеведущий:
Кристьян Голд, ведущий программы Telehommik
Роми Хаса, ведущий программы Telehommik
Юри Бучаков, ведущий программ Õhtu! и 15 küsimust
Лучший радиожурналист:
Брита Мария Алас, ведущая raadio Kuku
Мадис Киммель, ведущий raadio Kuku
Лаури Херманн, ведущий raadio Elmar
Лучший закадровый работник теле- и радиосферы:
Кай Галер, руководитель программ Duo Media Networks
Арди Труйя, главный инженер студий Duo Media Networks
Мари-Лийз Вескус, руководитель по связям с общественностью Duo Media Networks
Телепродюсер года:
Мартин Корьюс, генеральный продюсер телеканалов Duo Media Networks
Каяр Казе, главный редактор программы Telehommik
Тоомас Вара, руководитель проекта олимпийских трансляций Duo Media Networks
Лучшее фото:
Новостное фото года: Михкель Марипуу / Postimees «Освобождение»
Репортажное фото года: Эрик Прозес / Postimees «Вид, которого у нас больше нет»
Портретное фото года: Майлийз Оллино / Pärnu Postimees «Сигрид Мяэотс и ее очаровательная кукольная армия»
Спортивное фото года: Тайро Луттер / Postimees «Разочарование»
Оформление года:
«Настольная игра Rakvere Raibe», Virumaa Teataja, 16.11.2024, Тоомас Эрапарт, редакция Virumaa Teataja
«Балтийское море полно могил моряков», Postimees Nädal 21.09.2024, Алари Палуотс
«Атаки советских ВВС в Эстонии в марте 1944 года», Postimees (онлайн 8.03.2024, бумажная версия 9.03.2024), авторы: Тойво Лухт (бумажная версия), Михкель Марипуу, Эндель Кастерпалу (онлайн)