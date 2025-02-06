В четверг Фонд Яана Тыниссона обьявил лауреатов медиапремий Postimees в 19 номинациях. Церемония награждения началась в доме Postimees в 15:00, ее можно было смотреть в прямом эфире.
ВИДЕО, ФОТО ⟩ Определены лауреаты медиапремий Фонда Яана Тыннисона, автором лучшей статьи на русском языке признана Светлана Карабут
Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 11 февраля. В число номинантов на премию «Молодой журналист года» вошли Индрек Ояметс, Александра Саарнийт и журналистка Rus.Postimees Анита Авакова.
Список номинатов в 19 категориях:
Лучшее мнение на русском языке:
Победитель - Александер-Марк Каппи: «Репортаж длиною в 11 месяцев: журналист Rus.Postimees отслужил в армии и теперь рассказывает всю правду»
Текст рассказывает подробно от первого лица об одиннадцати месяцах срочной службы в Силах обороны Эстонии. Он насыщен деталями, красочными описаниями, а также личными моментами, высказать которые публично для большинства крайне трудно.
Каролина Вертяева: «Хватит душить индивидуальность подростков, дайте им шанс»
Мнение посвящено новым трендам среди подростков, в частности, квадроберам, которые имитируют животных. Автор обращает внимание, что свобода самовыражения крайне важна для молодежи и каждой поколение понимает ее по-своему. Травить их за это - совершенно неправильно.
Диана Харламова: «Журналистика в Эстонии? Бесит!»
Этот мнение - разбор мифов, окутывающих журналистику. Автор старается объяснить, как на самом деле обстоят дела и в чем заключаются основные трудности в работе журналиста.
Лучшая статья на русском языке:
Победитель - Светлана Карабут: «"Я кричала, а люди шли мимо!" В торговом центре Kristiine девушка стала жертвой сексуального домогательства»
Акты сексуализированного насилия в общественном месте сильно ударяют по чувству безопасности жителей Эстонии. К сожалению, женщины не всегда могут чувствовать себя в безопасности даже в торговом центре. Часто жертва боится рассказать об этом даже полиции, но в этом случае журналист смог создать доверительную обстановку. Этот материал проливает свет на вопиющий случай, но и рассматривает проблему в целом, ставя целью помочь предотвратить подобные нападения в будущем.
Номинанты - Ольга Лебедева, Анита Авакова: «Обнимал, целовал и ел тушки, но никого не убивал? Вероятный мучитель животных из Таллинна надеется избежать наказания»
Среди нас множество людей, которых мучают различные душевные недуги. Это может вылиться в страшные поступки, которым нет оправдания. Но получают ли люди своевременную помощь, которая позволила бы предотвратить кошмарный исход? Журналисты долго решали, нужно ли вообще делать этот материал, и как говорить с таким человеком. В итоге решились, и вскрыли сложную проблему.
Иван Скрябин: серия статей о выборах президента РФ в Таллинне - «Корреспондента Rus.Postimees послали на х** у посольства России в Таллинне», «Путинистов сдуло? Как в Эстонии голосовали за президента РФ в 2024 году», «"Хочу, чтобы коммунисты снова взяли власть": откровения россиян, которые в Эстонии помогли Путину на выборах»
В марте прошлого года на фоне войны прошли выборы президента России, исход которых был заранее ясен. У посольства РФ в Эстонии выстроилась очередь из граждан этой страны, среди них как сторонники Путина, так и его противники. Журналисту удалось провести ряд откровенных разговоров с избирателями и предложить читателю уникальную серию репортажей, которые очень точно передают происходившее перед посольством на улице Пикк в Таллинне.
Медиапремии Фонда Яана Тыниссона
Медиапремии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees присуждаются с 2020 года. Они вручаются ежегодно в феврале.
Размер премии номинантам отраслевых премий составляет 500 евро брутто, размер премии лауреата - 1000 евро брутто.
Номинанты премии «Молодой журналист года» получают 500 евро брутто, лауреат - 2000 евро. Номинанты премии Яана Тыниссона в области журналистики получают 2000 евро брутто, и лауреат премии - 8000 евро.
Лучшая расследовательская история Postimees:
Победитель - Мейнхард Пулк «Груз на 100 млн долларов: марганец, необходимый для военной машины Путина, движется в Россию через Силламяэ»
Номинанты - Иван Скрябин: «"Подадите на гражданство - все льготы ваши": как журналиста Rus.Postimees вербовали воевать в армии России»
Юлле Харью, Аарне Сеппель: «Некоторые предприятия получили в подарок от RMK более 40 млн»
Лучшее мнение в Postimees:
Победитель - Микк Салу: «Rail Baltic как мошенничество века»
Номинанты - Яан Вяльяотс: «Как сделать ложь правдоподобной? Дело Faktivalgus, Telegram и Варро Вооглайда»
Аго Раудсепп: «Паникеры и купающиеся в безопасности, или Почему демократии всегда просыпаются так поздно»
Лучший репортажный материал в Postimees:
Победитель - Георгий Белтадзе: «Потрясения в Мьянме» - «Как эстонец оказался на службе у местной китайской мафии и был вынужден изготовить бомбу», «Невероятный побег эстонца от смерти и заложника»
Номинанты - Яанус Пийрсалу: серия об эстонских солдатах в Украине - «Война - это отношения, пошедшие под откос: перспективы нет, но есть надежда!», «Эстонец об освобождении Харьковской области: мы надели ковбойские шляпы и пошли на ура», «Мартин, который хотел защищать других», «Эстонский солдат рассказывает, как он десять часов подряд прощался с жизнью»
Андрус Карнау: серия статей о фосфоритах
Лучшая новостная или расследовательская история в уездных изданиях:
Победитель - Анника Аувяэрт (Pärnu Postimees): серия статей о приюте Михкли и теневых финансовых делах его владельцев - «Жители приюта заплатили тысячи евро в несуществующий ремонтный фонд ассоциации, которая им помогает», «Темные дела ассоциации, которая помогала бездомным, стали еще более неясными», «И последние смельчаки покинули ставший непригодным для жилья дом на улице Михкли»
Номинанты - Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): серия статей о территориях для приема войск союзников в Вырумаа - «"Как видите, ничего роскошного здесь нет". Под Выру открылся лагерь союзников Реэдо», «Открытие лагеря Реэдо вызвало тревогу в российских СМИ», «Новый лагерь союзников Реэдо не используется. Американское подразделение предпочитает жизнь в контейнерах»
Марко Суурмяги (Sakala): «Игра мальчика с особыми потребностями в парке породила в Интернете жестокие разжигания ненависти»
Лучшая статья в жанре мнения в уездных изданиях:
Победитель - Арвед Брейдакс (Lõuna-Eesti Postimees): «Быть отцом как единица измерения».
Номинанты - Кевин Вольтер (Virumaa Teataja): «Уважаемый политик, желание велико, но я один»
Айме Йыги (Tartu Postimees): «Не бывает сложных ситуаций там, где нет людей»
Лучшая репортажная история в уездных изданиях:
Победитель: Анника Аувяэрт, Лаури Хабакук (Pärnu Postimees): «Разорванные семейные отношения, изоляция, разочарование, яды разума, братское единство, или как мальчики с искренними глазами стали детоубийцами»
номинанты - Марью Лина (Virumaa Teataja): «Несчастный пузырь сильнее мужчин из приюта»
Маргус Хаав (Sakala): «90-летний мужчина, который каждое утро в пять часов прыгает в седло и уносится»
Сетевой волк года:
Победитель - Трийн Палмипуу, редактор редакции стиля жизни Postimees
Номинанты - Карл Эрих Юхками, спортивная редакция Postimees
Кетлин Крузе, Elu24
Сетевое решение года:
Победитель - Редакция стиля жизни и фоторедакция Postimees: дизайн дигижурналов и передовиц
Номинанты - Спортивная редакция Postimees: видеоподкаст «Пресс-сектор»
Лоора-Элизабет Ломп, Мейнхард Пулк, Хелери Курис, Элина Лийбак: «Невидимая борьба: какова роль Московской церкви как инструмента "Русского мира"?»
Лучший видеопроект/видеоистория:
Победитель - Видеосериал «Мой Тарту». Автор: Юрген Пуйстая / Tartu Postimees. В мини-серии видеорассказов Tartu Postimees «Мой Тарту» известные тартусцы показывают важные для них места. Эта серия продолжается и в этом году. «Стриптизер Марко: Я должен был стать орнитологом», «Поездка на «Жигулях» по Аннелинна, дорогу показывает Лаури Ряпп», «Пилле Пюрг показывает место, где она впервые пародировала Анне Вески»
Номинанты - Прямые трансляции президентских выборов в США. Команда: ведущие Улла Лянтс и Тарво Мадсен, журналист редакции зарубежных новостей Маргус Партс, режиссер Эндель Кастерпалу, оператор-продюсер Рене Хенри Ранд / Postimees
Прямой репортаж: 25 автомобилей застряли на Таллиннской окружной дороге. Команда: Мадис Вельтман, Сандер Ильвест / Postimees. «25 машин застряли на Таллиннской окружной дороге, дорога снова открыта»
Автор-внештатник года:
Победитель - Вахур Лайапеа
Номинанты - Мати Мандель
Тийна Йыгеда
Лучший друг языка:
Победитель - Райму Хансон, журналист Tartu Postimees
Номинанты - Сирье Мюйр, корректор-литературный редактор Postimees
Аго Раудсепп, редактор мнений Postimees
Лучший телеведущий:
Победитель - Юри Бучаков, ведущий программ Õhtu! и 15 küsimust
Номинанты - Кристьян Голд, ведущий программы Telehommik
Роми Хаса, ведущий программы Telehommik
Лучший радиожурналист:
Победитель - Брита Мария Алас, ведущая raadio Kuku
Номинанты - Мадис Киммель, ведущий raadio Kuku
Лаури Херманн, ведущий raadio Elmar
Лучший закадровый работник теле- и радиосферы:
Победитель - Арди Труйя, главный инженер студий Duo Media Networks
Номинанты - Мари-Лийз Вескус, руководитель по связям с общественностью Duo Media Networks
Кай Галер, руководитель программ Duo Media Networks
Телепродюсер года:
Победитель - Тоомас Вара, руководитель проекта олимпийских трансляций Duo Media Networks
Номинанты - Мартин Корьюс, генеральный продюсер телеканалов Duo Media Networks
Каяр Казе, главный редактор программы Telehommik
Лучшее фото:
Победитель - Репортажное фото года: Эрик Прозес / Postimees «Вид, которого у нас больше нет»
Номинанты - Новостное фото года: Михкель Марипуу / Postimees «Освобождение»
Портретное фото года: Майлийз Оллино / Pärnu Postimees «Сигрид Мяэотс и ее очаровательная кукольная армия»
Спортивное фото года: Тайро Луттер / Postimees «Разочарование»
Оформление года:
Победитель - «Атаки советских ВВС в Эстонии в марте 1944 года», Postimees (онлайн 8.03.2024, бумажная версия 9.03.2024), авторы: Тойво Лухт (бумажная версия), Михкель Марипуу, Эндель Кастерпалу (онлайн)
Номинанты - «Настольная игра Rakvere Raibe», Virumaa Teataja, 16.11.2024, Тоомас Эрапарт, редакция Virumaa Teataja
«Балтийское море полно могил моряков», Postimees Nädal 21.09.2024, Алари Палуотс