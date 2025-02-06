ВИДЕО, ФОТО Определены лауреаты медиапремий Фонда Яана Тыннисона, автором лучшей статьи на русском языке признана Светлана Карабут

Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 11 февраля. В число номинантов на премию «Молодой журналист года» вошли Индрек Ояметс, Александра Саарнийт и журналистка Rus.Postimees Анита Авакова.

Номинанты на премию «Молодой журналист года» Индрек Ояметс, Александра Саарнийт, Анита Авакова. Фото: Martin Pedaja

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Лучшее мнение на русском языке:

Текст рассказывает подробно от первого лица об одиннадцати месяцах срочной службы в Силах обороны Эстонии. Он насыщен деталями, красочными описаниями, а также личными моментами, высказать которые публично для большинства крайне трудно.

Александер-Марк Каппи. Фото: CARMEN MANDATO/Scanpix/Martin Pedaja/kuvatõmmis X-st/Elu24 kollaaž

Мнение посвящено новым трендам среди подростков, в частности, квадроберам, которые имитируют животных. Автор обращает внимание, что свобода самовыражения крайне важна для молодежи и каждой поколение понимает ее по-своему. Травить их за это - совершенно неправильно.

Этот мнение - разбор мифов, окутывающих журналистику. Автор старается объяснить, как на самом деле обстоят дела и в чем заключаются основные трудности в работе журналиста.

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