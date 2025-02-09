НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Десинхронизация, вступление в силу приговора по делу Porto Franсo, выход Эдуарда Томана из Центристской партии

Скандал с Минюстом и Meta

В четверг стало известно, что министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») направила Meta, материнской компании Facebook, безумное количество статей из эстонских СМИ, чтобы Meta могла разработать свое приложение искусственного интеллекта.

Многие эксперты высказали сомнения в том, законно ли вообще предоставлять Meta журналистские произведения без разрешения изданий. Потому что если EKI и лингвисты могли собрать статьи для корпуса эстонского языка совершенно легально, исходя из научной цели проекта, то теперь они были переданы Meta с коммерческой целью. А это, как заявил Postimees исполнительный директор Эстонского медиасоюза Вяйно Коорберг, не должно быть законным.

Пакоста обосновывает необходимость передачи данных обеспечением защиты и развития эстонского языка и культурного пространства: поскольку все больше и больше людей используют ChatGPT и других нынешних и будущих текстовых ботов, а все меньше и меньше людей получают прямой доступ к публикациям СМИ, медиаконтент, попадающий в приложения искусственного интеллекта, поможет лучше защитить влияние эстонского языка.

«Мы даже выплачиваем субсидии эстонским компаниям, чтобы они применяли свои продукты-услуги таким образом, чтобы благодаря высокой интенсивности использования искусственного интеллекта они были доступны и тем, кто хочет потреблять эти продукты-услуги», - сказала Пакоста.

Лийза Пакоста. Фото: Konstantin Sednev