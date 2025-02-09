Главными событиями уходящей недели стала десинхронизация электросетей, вынесение Госсудом решения по крупному коррупционному делу в столице, а также решение Эдуарда Томана покинуть ряды Центристской партии.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Десинхронизация, вступление в силу приговора по делу Porto Franсo, выход Эдуарда Томана из Центристской партии
Десинхронизация электрических сетей
В субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва синхронно отключились от российского-белорусской энергетической системы (БРЭЛЛ).
Десинхронизация началась утром 8 февраля, когда подключенные к России линии стали отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжился в направлении Эстонии. Отключение прошло успешно.
После этого на 33 часа страны Балтии перешли в свою собственную частотную зону. К вечеру воскресенья страны Балтии уже должны быть подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в соцсетях, что десинхронизация электросети стран Балтии с Россией - это еще один шаг на пути к обеспечению безопасности Эстонии и Европы.
«Сегодня страны Балтии были отключены от российской энергосистемы, и тем самым мы лишаем Россию еще одной возможности манипулировать поставками энергоносителей. Мы видели, как Россия использовала поставки энергоносителей в качестве оружия, и у нас нет оснований надеяться, что она не сделает этого в будущем. Надежное и независимое энергоснабжение является основой безопасности, и я рада, что мы сделали еще один большой шаг на пути к обеспечению безопасности Эстонии и Европы.
Сегодня и завтра страны Балтии будут функционировать как так называемый энергетический остров, но завтра вечером мы присоединимся к континентальному европейскому диапазону частот. С точки зрения энергетических систем это такой же важный шаг, как и вступление Эстонии в Шенгенскую зону», - написала в субботу Кая Каллас.
Вердикт Госсуда по делу Porto Franco
В пятницу Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, Михаил Корб и Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.
Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, приговор не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.
Главный государственный прокурор Таави Перн заявил в интервью Postimees, что решение Государственного суда подтверждает: на стыке политики и бизнеса нет места для темных или преступных схем: правоохранительные органы видят их насквозь и привлекают виновных к суду.
«Мы рады, что Государственный суд сделал ясные послания и рекомендации по вопросам торговли влиянием. Эти указания помогут правоохранительным органам в дальнейшем вести борьбу с коррупцией», - отметил Перн.
Он напомнил, что в этом уголовном деле уездный суд изначально вынес иное правовое решение, посчитав косвенные доказательства недостаточными для вынесения обвинительного приговора. Однако как окружной, так и Государственный суд, оценив доказательства, пришли к однозначному и совпадающему с позицией прокуратуры выводу: Хиллар Тедер и Михаил Корб заключили между собой соглашение, согласно которому в обмен на финансовую поддержку Центристская партия использовала свое влияние на мэра Таллинна Михаила Кылварта для решения вопроса о сервитуте в пользу компании Porto Franco.
Выход Эдуарда Томана из рядов центристов
В понедельник, 4 февраля, стало известно, что директор столичного Центра русской культуры Эдуард Томан покинул ряды Центристской партии.
В рядах центристов Эдуард Томан состоял более 15 лет, много лет являлся (и является до сих пор) депутатом Таллиннского городского собрания.
«Никаких подробностей не будет. Это мое сознательное решение, с политикой и с политиками я не хочу больше иметь никаких дел», - заявил Томан корреспонденту Rus.Postimees в ответ на просьбу о комментарии.
«Жизнь идет своим чередом, все течет», - философски заметил он.
По словам Томана, он заранее проинформировал председателя Центристской партии Михаила Кылварта о своем решении.
«Ему жалко. И такая же реакция у всех на возможную судьбу Центра русской культуры», - констатирует Эдуард Томан.
Ранее стало известно, что возглавляемый Томаном Центр русской культуры в Таллинне может прекратить существование как отдельное учреждение.
Скандал с Минюстом и Meta
В четверг стало известно, что министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») направила Meta, материнской компании Facebook, безумное количество статей из эстонских СМИ, чтобы Meta могла разработать свое приложение искусственного интеллекта.
Многие эксперты высказали сомнения в том, законно ли вообще предоставлять Meta журналистские произведения без разрешения изданий. Потому что если EKI и лингвисты могли собрать статьи для корпуса эстонского языка совершенно легально, исходя из научной цели проекта, то теперь они были переданы Meta с коммерческой целью. А это, как заявил Postimees исполнительный директор Эстонского медиасоюза Вяйно Коорберг, не должно быть законным.
Пакоста обосновывает необходимость передачи данных обеспечением защиты и развития эстонского языка и культурного пространства: поскольку все больше и больше людей используют ChatGPT и других нынешних и будущих текстовых ботов, а все меньше и меньше людей получают прямой доступ к публикациям СМИ, медиаконтент, попадающий в приложения искусственного интеллекта, поможет лучше защитить влияние эстонского языка.
«Мы даже выплачиваем субсидии эстонским компаниям, чтобы они применяли свои продукты-услуги таким образом, чтобы благодаря высокой интенсивности использования искусственного интеллекта они были доступны и тем, кто хочет потреблять эти продукты-услуги», - сказала Пакоста.
Postimees обратил внимание Пакосты на то, насколько морально сомнительно и лицемерно то, что Эстония передает огромную коллекцию данных Meta - группе, чье враждебное поведение в отношении СМИ как в Эстонии, так и в других странах мира не является секретом. От монополизации рекламного рынка до того, что Meta прекратила проверку фактов. Мета также систематически подавляла алгоритмы СМИ. Пакоста тогда отметила, что Postimees, ERR, Delfi и другие СМИ также распространяют свои материалы в Facebook.
«По приблизительным подсчетам, Facebook, которым владеет Meta, ежегодно собирает несколько сотен миллионов евро рекламных денег с эстонского медиарынка и не платит Эстонии ни цента налога с этого. Поэтому министр юстиции должен заниматься этой хищнической экономикой, а не пытаться создать еще больше преимуществ для Facebook», - сказал Прийт Хыбемяги, главный редактор Postimees.
Издание Õhtuleht в своей редакционной статье в четверг выдвинуло требование об отставке Пакосты.
Вручение медиапремий фонда Яана Тыниссона
В четверг Фонд Яана Тыниссона объявил лауреатов медиапремий Postimees в 19 номинациях.
Медиапремии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees присуждаются с 2020 года. Они вручаются ежегодно в феврале.
Размер премии номинантам отраслевых премий составляет 500 евро брутто, размер премии лауреата - 1000 евро брутто.
Номинанты премии «Молодой журналист года» получают 500 евро брутто, лауреат - 2000 евро. Номинанты премии Яана Тыниссона в области журналистики получают 2000 евро брутто, и лауреат премии - 8000 евро.
В номинации «Лучшее мнение на русском языке» победителем стал Александер-Марк Каппи с материалом «Репортаж длиною в 11 месяцев: журналист Rus.Postimees отслужил в армии и теперь рассказывает всю правду».
В номинации «Лучшая статья на русском языке» победителем стала Светлана Карабут с материалом «Я кричала, а люди шли мимо!" В торговом центре Kristiine девушка стала жертвой сексуального домогательства».
Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 11 февраля. В четверг стало известно, что в число номинантов на премию «Молодой журналист года» вошли Индрек Ояметс, Александра Саарнийт и журналистка Rus.Postimees Анита Авакова.