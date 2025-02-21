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Мусорный ветер Дочь Путина вышла из тени. Сразу на фронт. Зачем? (3)

Дочь Путина Мария Воронцова якобы лично лечила раненых солдат ВС РФ в Украине. Rus.Postimees разбирался в фейке. Февраль 2025 года. Фото: Коллаж Rus.Postimees / скриншот YouTube
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Дочь Путина Мария Воронцова якобы недавно побывала на войне в Украине, как говорят в РФ, на «СВО», и самолично вылечила несколько тысяч солдат прямо «под бомбами». Rus.Postimees выяснил, зачем российским Z-каналам потребовалось распространять этот фейк.

Очередной информационный вброс российской пропаганды на сей раз поведал, что дочь Владимира Путина Мария Воронцова, которая в том числе известна тем, что занимается генетическими исследованиями, якобы организовала полевой госпиталь на фронте в Украине, где вылечили более 10 000 военных. При этом дочь российского диктатора получила контузию, но не бросила раненых.

Фейк о Путине, воспитавшем героиню

«Дочь В.В.Путина, кандидат медицинских наук, врач двух специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 тысяч трехсот солдат. В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружен противником, который сбросил кассетные бомбы. М.В. Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла четверых раненых, а когда оказывала помощь пятому, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых...» - гласил текст сообщения.

«Президент Владимир Путин скромно не сообщал об этом. Врач Мария Воронцова, получив ранение, находилась в госпитале, лечилась, а сейчас проходит реабилитацию. Наш президент воспитал свою дочь достойно! Об этом, наверное, скоро узнают многие (информация от воинов)», - писал анонимный автор.

Этот рассказ о подвиге Воронцовой начал активно распространяться в соцсетях 2-3 февраля. Особенно после того как его опубликовали паблик «Канал Рихарда Вагнера / Wagner Group» (ресурс, связанный с бывшими наемниками Евгения Пригожина) и канал, посвященный российскому пропагандисту Борису Корчевникову.

Но открытые данные российской поисковой системы «Яндекс» показывают, что интернет-пользователи начали искать новости на эту тему уже 26 января.

Максимальную популярность пост набрал в мессенджерах и Telegram-каналах. Однако сообщение тиражировалось и в Facebook, и в Instagram, и в X. В Российской соцсети VK, которая до сих пор не заблокирована в ЕС, отдельные публикации этого текста собрали даже тысячи репостов.

Один из самых популярных постов с фейком о дочери Путина на войне, февраль 2025 года.
Один из самых популярных постов с фейком о дочери Путина на войне, февраль 2025 года. Фото: скриншот VK

Кто автор сенсации

Самой первой публикацией, которую удалось найти на эту тему, стала запись от 31 января. Ее оставил в своем Telegram-канале некто Спиридон Борбуев. Пост почти полностью был написан на якутском языке. В настоящее время запись уже удалена, но сохранились комментарии автора об этом посте.

«"Вот Так" связался с Борбуевым, и тот рассказал, что сообщение про Воронцову сразу появилось на якутском языке "в местных соцсетях, вотсапе"», - сообщало издание «Вот Так».

Известно, что до февраля 2024 года Борбуев возглавлял Управление образования Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Кроме того, автор сенсации является функционером местного отделения партии «Единая Россия».

Автор фейка о подвиге дочери Путина в Украине Спиридон Борбуев, февраль 2025 года.
Автор фейка о подвиге дочери Путина в Украине Спиридон Борбуев, февраль 2025 года. Фото: скриншот yakut.er.ru

Что стало причиной удаления записи, Борбуев не сообщил, но после единоросс продолжил вести свой Telegram-канал и писать о земляках, которые участвуют в военной агрессии против Украины.

Показательно, что государственные российские СМИ никогда официально не признавали родство Марии Воронцовой и Владимира Путина. Об этом писали лишь независимые медиа. Якутский единоросс же сомнений в родстве Воронцовой и Путина не выказывал.

Улики фейка

Социальный антрополог Александра Архипова в комментариях для издания «Важные истории» отмечает, что вирусный текст на русском языке, получивший широкое распространение 3 февраля, заметно отличается от первоисточника на якутском.

«Например, обычно [репосты сообщения] заканчиваются пометкой вроде "информация от воинов", а в оригинале было: "Я не знаю, правда ли это, однако в безветренную погоду деревья не качаются" (якутская пословица, похожая на «нет дыма без огня» - прим.ред.). Или госпиталь, окруженный противником, который "нагло бомбил" его, превратился в "сбросил кассетные бомбы". В русскоязычной версии Воронцова якобы вынесла четверых раненых, а в якутской это сопровождается уточнением "буквально - взвалив на свою спину"», - пишет эксперт.

Кроме того, в оригинале на якутском языке упоминались «10 тысяч "трехсотых" солдат».

«Трехсотыми» на войне называют раненых, «двухсотыми» - убитых («груз 300» и «груз 200» - военные формулировки, обозначающие транспортировку раненых или убитых военных). После перевода текста на русский Воронцова вылечила «более 10 тысяч трехсот солдат».

Советский ремень на убитом российском солдате, Харьковская область, Украина, 2022 год.
Советский ремень на убитом российском солдате, Харьковская область, Украина, 2022 год. Фото: AP Photo / Scanpix

«Таким образом якутский текст явно является первоначальным по отношению к русскому. В промежутке между 31 января и 3 февраля он был переведен, "приглажен", из него были убраны этнические особенности, и рассылка стала распространяться уже по более широкой русскоязычной аудитории», - констатирует социальный антрополог Александра Архипова.

Почему интернет-пользователи за пять дней до поста якутского единоросса стали «гуглить» буквосочетания «дочь Путина на СВО», или «дочь Путина ранена», остается загадкой.

Антрополог предполагает, что эту легенду мог рассказать военнослужащий, приехавший с фронта, или единоросс Борбуев прочитал ее в групповом чате, где подобных фольклорных рассказов очень много.

Безразмерный поезд

Кроме того, на фейк указывает утверждение, что в санитарном поезде можно вылечить 10 000 солдат. Такие поезда как правило используются для стабилизации и эвакуации раненых, а также оказания экстренной помощи. О том, что у России есть такие поезда, российская железнодорожная монополия РЖД сообщила в 2024 году.

«"РЖД-Медицина" представила новый передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) "Святой Пантелеймон". Медицинский поезд был создан по поручению генерального директора - председателя правления ОАО РЖД О.В. Белозерова», - сказано на сайте этого подразделения «Российских железных дорог».

Известно, что этот поезд состоит из 14-ти вагонов.

«Шесть из которых вспомогательные (купе для проживания персонала, штаб, душевой со стиральным оборудованием, электростанция и ресторан), а восемь - медицинского назначения. Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический, лабораторный, вагон-ординаторская и вагон-регистратура», - рассказывают подчиненные Белозерова.

И даже если предположить, что каждый медицинский вагон может вместить 54 пациента-пассажира, как стандартный плацкартный вагон, то таких вагонов для подвига Марии Воронцовой потребуется около двухсот штук.

Публикация на сайте РЖД о медицинском поезде «Святой Пантелеймон».
Публикация на сайте РЖД о медицинском поезде «Святой Пантелеймон». Фото: скриншот rzd-medicine.ru

Кто такая Мария Воронцова

Впрочем, Мария Воронцова и медицина все же не чужды друг другу. Еще до полномасштабной войны старшая дочь несменяемого президента РФ оказалась совладелицей компании, которая участвовала в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта - «Номеко». Он должен был появиться в Ленинградской области.

«Многопрофильный медицинский комплекс, который строят в поселке Юкки группа клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" в сотрудничестве с АО "НОМЕКО", станет единственным в России центром полного цикла лечения всех видов онкологических заболеваний», - сообщал в 2020 году сайт компании.

С тех подробностей о проекте стоимостью 40 миллиардов рублей (426 миллионов евро) не сообщалось.

Мария Воронцова на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2024 года.
Мария Воронцова на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

Известно, что в 2017 году она защитила кандидатскую диссертацию в МГУ по теме детской эндокринологии. Именно с этой проблематикой связаны статьи, опубликованные за ее подписью в академических журналах США и Швейцарии.

В 2024 году российская компания «Генетические технологии» зарегистрировала три патента на имя Марии Воронцовой. Две трети этой компании принадлежит олигарху Алексею Козлову - члену правления нефтяной компании «СИБУР». Ее акционеры - друзья Путина.

Известна Воронцова и связями с Сирией. Сирийский бизнесмен с российским паспортом, Джордж Хесуани, который находится под санкциями США за поддержку теперь уже бывшего диктатора Башара Асада, работал с другом Путина Геннадием Тимченко. Они строили нефте- газопроводы на Ближнем Востоке.

Сын Хесуани Юсеф вместе с Воронцовой занимается 3D-биопечатью органов. В том числе для нужд российского Минобороны, сообщали журналисты-расследователи из издания «Система».

Однако публикаций в официальных медиа РФ о связях Воронцовой с военной медициной или с ее поездками на оккупированные территории Украины нет.

Политология

Берлинский центр Карнеги указывает на то, что в последние месяцы родственники Владимира Путина, которые годами скрывались в тени своего отца, начали из этой тени выходить.

«В январе 2024 года российские СМИ неожиданно обнаружили во "ВКонтакте" интервью о технологиях в медицине, которое дала Мария Воронцова - старшая дочь Владимира Путина. В разговоре не упоминались ни политика, ни семья Воронцовой - беседа шла о науке, мечтах и увлечениях героини. Но публикация все равно вызвала интерес даже у западной прессы - в первую очередь, из-за самого факта появления Воронцовой на публике, чего раньше почти не случалось, - отмечает автор Берлинского центра Карнеги Елизавета Фохт. - Этим ее активность не ограничилась. Летом 2024 года Воронцова впервые выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Там же в роли спикера присутствовала ее младшая сестра Катерина Тихонова».

Фото дочерей Путина.
Фото дочерей Путина. Фото: putin.kremlin.ru

Параллельно на публику вышла двоюродная племянница российского президента Анна Цивилева. Ее карьера пошла в гору после того как в 2022 году журналисты выяснили, кто скрывается за маской жены губернатора Кемеровской области и совладелицы угольной компании «Колмар».

Сегодня эта родственница Путина работает уже заместителем министра обороны РФ и отвечает за фонд, который занимается помощью российским военнослужащим, выжившим в Украине. Rus.Postimees в 2024 году звонил в этот фонд.

Одновременно в медиа пространство снова вернулась и Алина Кабаева, которая, по данным журналистов-расследователей, является матерью двух сыновей Путина.

Эксперт Берлинского центра Карнеги объясняет выход родственников Путина из тени тем, что война в Украине перечеркнула их планы на незаметную жизнь.

Уже после начала полномасштабного вторжения в Украину газета Wall Street Journal рассказывала, что власти США не хотели вводить санкции против Кабаевой, опасаясь агрессивной реакции Путина. Но в итоге все родственницы Путина оказались под санкциями. Причем - именно как родственницы российского диктатора.

Алина Кабаева пришла в Русский музей, Санкт-Петербург, 2022 год.
Алина Кабаева пришла в Русский музей, Санкт-Петербург, 2022 год. Фото: fontanka.ru

«В условиях войны, когда любой контакт с окружением президента России - роскошь, соблазн помочь его близким еще больше. Эта поддержка укрепляет их статус президентских родственников и привлекает к ним еще больше внимания. А значит, выводит из тени, - пишет Елизавета Фохт. - Рано или поздно детям российской элиты придется столкнуться с транзитом власти. Да, война сделала эту тему менее острой, но вопрос о будущем после ухода Путина никуда не делся - и наиболее остро он стоит именно для его ближайших родственников».

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Но известный журналист-расследователь Сергей Канев, который только что опубликовал очередную историю, связанную с той самой Марией Воронцовой, не верит в медийное раскручивание дочерей Путина с помощью фейков о поездках на фронт и спасении раненых оккупантов под бомбами.

«Этот фейк распространил один единоросс из Якутии. Это называется лизание жопы. Он раньше должность занимал хлебную по местным меркам. Его оттуда выгнали. И вот он старается обратить на себя внимание. И таких придурков в России много. То есть тут нет никакой сложной схемы с вовлечением дочки Путина в пиар войны. Вы правда верите, что она может поехать на фронт?» - сказал Канев Rus.Postimees.

«История с сыном Пескова, который якобы воевал в ЧВК Вагнер - такой же фейк. Фейк про сына Пескова появился после того, как этого парня застебали ребята Навального. Поймите, это люди из параллельного нам мира. Какой фронт?! Они обсуждают, какие лучше на кухню занавески купить - за 18 тысяч евро или за 25 тысяч», - категоричен автор издания The Insider.

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