Уже после начала полномасштабного вторжения в Украину газета Wall Street Journal рассказывала, что власти США не хотели вводить санкции против Кабаевой, опасаясь агрессивной реакции Путина. Но в итоге все родственницы Путина оказались под санкциями. Причем - именно как родственницы российского диктатора.

Алина Кабаева пришла в Русский музей, Санкт-Петербург, 2022 год. Фото: fontanka.ru

«В условиях войны, когда любой контакт с окружением президента России - роскошь, соблазн помочь его близким еще больше. Эта поддержка укрепляет их статус президентских родственников и привлекает к ним еще больше внимания. А значит, выводит из тени, - пишет Елизавета Фохт. - Рано или поздно детям российской элиты придется столкнуться с транзитом власти. Да, война сделала эту тему менее острой, но вопрос о будущем после ухода Путина никуда не делся - и наиболее остро он стоит именно для его ближайших родственников».

Но известный журналист-расследователь Сергей Канев, который только что опубликовал очередную историю, связанную с той самой Марией Воронцовой, не верит в медийное раскручивание дочерей Путина с помощью фейков о поездках на фронт и спасении раненых оккупантов под бомбами.

«Этот фейк распространил один единоросс из Якутии. Это называется лизание жопы. Он раньше должность занимал хлебную по местным меркам. Его оттуда выгнали. И вот он старается обратить на себя внимание. И таких придурков в России много. То есть тут нет никакой сложной схемы с вовлечением дочки Путина в пиар войны. Вы правда верите, что она может поехать на фронт?» - сказал Канев Rus.Postimees.

«История с сыном Пескова, который якобы воевал в ЧВК Вагнер - такой же фейк. Фейк про сына Пескова появился после того, как этого парня застебали ребята Навального. Поймите, это люди из параллельного нам мира. Какой фронт?! Они обсуждают, какие лучше на кухню занавески купить - за 18 тысяч евро или за 25 тысяч», - категоричен автор издания The Insider.

«Когда Крым взяли, они прямо в здании ГРУ в Москве нажрались…» Читайте большое интервью с Сергеем Каневым о том, как главный переговорщик Путина с Трампом связан со спецслужбами и кто стоит за диверсиями в Эстонии.