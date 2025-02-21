Дочь Путина Мария Воронцова якобы недавно побывала на войне в Украине, как говорят в РФ, на «СВО», и самолично вылечила несколько тысяч солдат прямо «под бомбами». Rus.Postimees выяснил, зачем российским Z-каналам потребовалось распространять этот фейк.
Очередной информационный вброс российской пропаганды на сей раз поведал, что дочь Владимира Путина Мария Воронцова, которая в том числе известна тем, что занимается генетическими исследованиями, якобы организовала полевой госпиталь на фронте в Украине, где вылечили более 10 000 военных. При этом дочь российского диктатора получила контузию, но не бросила раненых.
Фейк о Путине, воспитавшем героиню
«Дочь В.В.Путина, кандидат медицинских наук, врач двух специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 тысяч трехсот солдат. В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружен противником, который сбросил кассетные бомбы. М.В. Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла четверых раненых, а когда оказывала помощь пятому, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых...» - гласил текст сообщения.
«Президент Владимир Путин скромно не сообщал об этом. Врач Мария Воронцова, получив ранение, находилась в госпитале, лечилась, а сейчас проходит реабилитацию. Наш президент воспитал свою дочь достойно! Об этом, наверное, скоро узнают многие (информация от воинов)», - писал анонимный автор.
Этот рассказ о подвиге Воронцовой начал активно распространяться в соцсетях 2-3 февраля. Особенно после того как его опубликовали паблик «Канал Рихарда Вагнера / Wagner Group» (ресурс, связанный с бывшими наемниками Евгения Пригожина) и канал, посвященный российскому пропагандисту Борису Корчевникову.